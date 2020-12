Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Am letzten Handelstag vor Weihnachten scheinen die Anleger nicht mehr zu Käufen aufgelegt sein. Das nicht enden wollende Gezerre um den Brexit und Fischereirechte sowie die Unsicherheit mit Blick auf das Konjunkturpaket in den USA lasten am Mittwoch auf der Stimmung. Der Dax wird vom Handelshaus IG rund zwei Stunden vor dem Start knapp ein halbes Prozent niedriger auf 13 356 Punkte indiziert. Für die verkürzte Börsenwoche bedeutet das ein Minus von rund zwei Prozent.

USA: - DOW VERLIERT, TECHS GEWINNEN - US-Standardwerte haben am Dienstag Federn gelassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial geriet im späten Handel etwas deutlicher unter Druck und schloss mit minus 0,67 Prozent auf 30 015,51 Punkten nur wenige Zähler über seinem Tagestief. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,21 Prozent auf 3687,26 Punkte nach unten.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch zugelegt. Auch die Unsicherheit um das mehrere hundert Milliarden Dollar schwere US-Konjunkturpaket verstimmte die Anleger erst einmal nicht. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss rund 0,3 Prozent höher. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um rund ein halbes Prozent und der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen legte um knapp 0,3 Prozent zu.

DAX 13418,11 1,3% XDAX 13412,28 0,26% EuroSTOXX 50 3497,49 1,42% Stoxx50 3049,64 1,05% DJIA 30015,51 -0,67% S&P 500 3687,26 -0,21% NASDAQ 100 12717,56 0,22%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 178,07 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2186 0,24% USD/Yen 103,46 -0,21% Euro/Yen 126,07 0,03%

ROHÖL:

Brent 49,31 -0,77 USD WTI 46,28 -0,74 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.00 Uhr:

- Allianz-Chef Oliver Bäte warnt vor Pleiten von Lebensversicherern und kritisiert EZB scharf, HB

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüsst schärfere Regeln für Reiserückkehrer, RTL, ntv

- Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst, appelliert: Keine Präsenzgottesdienste zu Weihnachten, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- FDP-Chef Christian Lindner fordert klare Perspektive für Öffnungen nach dem 10. Januar, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 05.00 Uhr:

- Professor Christian Drosten, Chef-Virologe der Berliner Charité, sieht derzeit keinen Grund "für eine akute Besorgnis" wegen einer Mutation des Coronavirus, die in Grossbritannien auftrat, Bild

- Die FDP-Bundestagsfraktion schlägt eine "negative Gewinnsteuer" vor, um gefährdeten Betrieben im zweiten Corona-Lockdown sofortige Liquiditätshilfen zukommen zu lassen, Funke

- Verbraucherzentralen warnen vor allgemeiner Preiserhöhung zum Jahreswechsel, Funke

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht pocht auf ein Gesetz zum Schutz von Whistleblowern, das über die Vorgaben der EU hinausgeht, Funke

- Familienunternehmer-Chef von Eben-Worlée: "Umsetzung wirkt wie Staatsversagen", Welt

bis 23.45 Uhr:

- Daimler erwägt Börsengang von Lastwagensparte ab Ende 2021, HB

bis 21.00 Uhr:

- Hellofresh bittet Kunden um Stornierungen, HB

- Siemens-Energy-Vorstandschef Christian Bruch: "Wasserstoff kann für Siemens Energy ein Milliardengeschäft werden", Interview, HB

- Metro-Chef Olaf Koch zieht kurz vor seinem Ausscheiden beim Düsseldorfer Handelskonzern für sich selbst eine positive Bilanz, Rheinische Post

- Virus-Mutation: Chef der Ständigen Impfkommission warnt vor Panikmache, HB

- Ehemaliger Opel-Chef Karl-Thomas Neumann: Deutsche Hersteller müssen Apples Auto-Pläne ernstnehmen, HB

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): "Nicht alle Unternehmen werden überleben", FAZ

- Leiter der Financial Intelligence Unit beim Zoll, Christof Schulte: Geldwäsche-Einheit soll in zwei bis drei Jahren von 475 auf 800 Mitarbeiter wachsen, BöZ

/mis