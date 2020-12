Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - TRÄGE - Der zuletzt richtungslose Dax dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 13 270 Punkten nur einen Punkt unter dem Vortagesschluss. Seit rund vier Wochen pendelt der Dax um die Marke von 13 300 Punkten, auch wenn er es zwischenzeitlich bis auf 13 445 Punkte geschafft hatte. Tags zuvor konnte er sich nach einem Rutsch bis auf 13 163 Punkte an der 21-Tage-Linie wieder stabilisieren. Belastend im Fokus bleibt der starke Euro, der zum US-Dollar auf dem höchsten Niveau seit dem Frühjahr 2018 notiert. Ein kleiner Rückschlag am Vortag wurde schnell wieder ausradiert. Die Brexit-Verhandlungen hängen derweil weiter in der Warteschleife.

USA: - DOW FÄLLT, TECHS GEWINNEN - Am New Yorker Aktienmarkt sind am Montag die Standard- und die Technologiewerte in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Die Tech-Indizes glänzten wieder mit Rekorden. Am Ende des Tages gewann der Nasdaq 100 0,54 Prozent auf 12 596,47 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial setzte mit dem Handelsstart ebenfalls noch etwas auf seine am Freitag mit dem Schlusskurs erreichte Bestmarke drauf, drehte aber danach sofort ins Minus und rutschte auch kurz wieder unter die runde Marke von 30 000 Punkten. Er schloss mit minus 0,49 Prozent auf 30 069,79 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,19 Prozent auf 3691,96 Punkte nach.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Insgesamt scheuten die Anleger grössere Risiken. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel weiter und verlor 0,3 Prozent auf 26 467,08 Punkte, nachdem er in der vergangenen Woche zugelegt hatte und auf den höchsten Stand seit Anfang der neunziger Jahre gestiegen war. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen hielt sich zuletzt knapp im Plus, während der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong um etwas mehr als ein halbes Prozent sank.

DAX 13271,00 -0,21% XDAX 13266,42 -0,2% EuroSTOXX 50 3530,08 -0,26% Stoxx50 3087,99 -0,1% DJIA 30069,79 -0,49% S&P 500 3691,96 -0,19% NASDAQ 100 12596,47 0,54%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 177,84 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2120 0,1% USD/Yen 104,05 -0,01% Euro/Yen 126,12 0,09%

ROHÖL:

Brent 48,48 -0,31 USD WTI 45,52 -0,24 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.15 Uhr:

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Härtere Massnahmen bei anhaltend hohen Infektionszahlen nötig, TV-Sender Phoenix

- Kalkulation der Bundesregierung: Von Deutschland reservierte Impfstoffe reichen für knapp 170 Millionen Menschen, HB

- Der künftige US-Präsident Joe Biden will schwarzen Ex-General zum Pentagon-Chef machen, CNN und Politico

- Eckhardt Rehberg (CDU), haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion: Das ist kein Wahlkampfhaushalt, Neue Osnabrücker Zeitung

- EU will für Batteriehersteller inklusive E-Auto-Bauern bis 2030 zwingende Recycling-Vorgaben einführen, Interview mit EU-Kommissar für Umwelt und Ozeane, Virginijus Sinkevici, FT

- Commerzbank und Deutsche Bank haben die Wirecard-Übernahmen in Indien mit Krediten finanziert, FT

- DGB-Vorstand Stefan Körzell: Kurzarbeiter nicht im Regen stehen lassen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Gute-Kita-Gesetz: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) wirft Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) Täuschung vor, HB

- Britisches Fintech Revolut steht kurz vor erstem profitablem Monat. Weitere Fortschritte auf dem Weg zur Profitabilität im kommenden Jahr, FT

bis 5.00 Uhr:

- Kanzleramt will Corona-Massnahmen nach Weihnachten verschärfen, Bild

- Telefonica Deutschland und 1&1 Drillisch brechen Gespräche über National Roaming ab, Interview mit Telefonica-Deutschland-Vorstandschef Markus Haas, Welt

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert harten Lockdown und vier Wochen Weihnachtsferien für Schulen, Gespräch, Rheinische Post

- Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery spricht sich für harte Ausgangsbeschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie aus, Rheinische Post

- Städtetag NRW: Begrenzte Ausgangsbeschränkungen prüfen, Gespräch mit Vorsitzendem Pit Clausen, zugleich Oberbürgermeister von Bielefeld, Rheinische Post

- Patientenvertreter bemängeln fehlende digitale Ausstattung beim Robert-Koch-Institut - "Miserable digitale Kommunikation ist Synonym für eine rückständige öffentliche Gesundheitsverwaltung", Gespräch mit Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Gesundheitsschutz, Rheinische Post

- Drei Viertel aller Reisebüros haben Umsatzeinbrüche bis zu 90 Prozent, Reiseverbands-Präsident Norbert Fiebig: "Überbrückungshilfe so ausgestalten, dass Verluste aufgefangen werden", Funke

- NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) will zusätzlich 132 Millionen Euro in den ÖPNV stecken, Rheinische Post

- Studie des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr: Ein Viertel will auch nach der Corona-Krise seltener ÖPNV nutzen, Rheinische Post

- Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius: EU will Standards für Batterie-Produktion verschärfen, Gespräch, Welt

- INSA-Meinungstrend: AfD verliert - FDP gewinnt, Bild

- Bahn plant mit österreichischer ÖBB neue Nachtzugverbindung durch Europa, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Internes Regierungspapier: Deutschland hat sich weltweit insgesamt 300 Millionen Corona-Impfdosen gesichert, Business Insider

- Streit über weiteres Bund-Länder-Treffen zu Corona vor Weihnachten, Bild und FAZ

- UN-Diplomat Achim Steiner fordert "schnellere Investitionen in die Arbeitsplätze und Märkte von morgen", Gespräch mit dem Chef der Entwickungsorganisation der Vereinten Nationen (UNDP), HB

- Branchenexperten empfehlen in der Krise Fusionen der touristischen Fluglinien von Lufthansa, Conrdo und Tuifly, Gespräch mit Gerald Wissel von der Beratungsgesellschaft Airborne Consulting, HB

- Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp, Siegfried Russwurm, verteidigt Sonderzahlung an das Management, HB

- Ostdeutschland verstärkt mit Standortschliessungen konfrontiert, Interview mit Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), FAZ

- Präsident der Sparkassen wirbt für Nachhaltigkeitsverpflichtung, wehrt sich aber gegen Rolle von Kreditinstituten als "Umweltpolizei", Interview mit Helmut Schleweis, BöZ