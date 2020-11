Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KNAPP ÜBER WICHTIGER MARKE - Der Dax versucht sich weiter hartnäckig an der Charthürde um die 13 300 Punkte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag knapp eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit leichten Gewinnen auf 13 311 Punkte knapp darüber. Am Mittwoch hatte er es im frühen Handel bereits bis auf 13 346 Punkte geschafft, konnte die runde Marke von 13 300 Punkten letztlich jedoch erneut nicht halten. Sie steht einem weiteren Vorstoss in Richtung Zwischenhoch vom Sommer bei 13 460 Punkten und Rekordhoch vom Februar bei 13 795 Punkten im Weg.

USA: - IM MINUS - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihrer Kursrally seit Anfang November etwas Tribut gezollt. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,58 Prozent auf 29 872,47 Punkte, nachdem er tags zuvor erstmals die Marke von 30 000 Punkten geknackt hatte und zeitweise sogar über 30 100 Punkte geklettert war. Für den marktbreiten S&P 500 , dem am Dienstag nur wenige Punkte zu einer Bestmarke gefehlt hatten, ging es um 0,16 Prozent auf 3629,65 Zähler bergab. Dagegen schaffte der zuletzt häufiger schwächelnde technologielastige Nasdaq 100 ein Plus von 0,60 Prozent auf 12 152,22 Punkte.

ASIEN: - TENDENZ - In Asien sind die Kurse am Donnerstag an den meisten Aktienmärkten gestiegen. In Japan legte der Nikkei 225 fast ein Prozent auf 26 537 Punkte zu. Damit baute der japanische Leitindex sein Jahresplus auf rund zwölf Prozent aus. Zum Vergleich: Der Dow Jones in den USA gewann in diesem Jahr knapp fünf Prozent und in Deutschland liegt der Dax nur minimal in der Gewinnzone. Ebenfalls im Plus waren die Börsen in Hongkong und Seoul. Kaum eine Veränderung gab es dagegen an den chinesischen Festlandbörsen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen trat nach den Vortagsverlusten zuletzt auf der Stelle. Der CSI 300 hat in diesem Jahr allerdings bereits rund 20 Prozent zugelegt.

DAX 13289,80 -0,02% XDAX 13303,76 -0,21% EuroSTOXX 50 3511,90 0,11% Stoxx50 3083,12 -0,08% DJIA 29872,47 -0,58% S&P 500 3629,65 -0,16% NASDAQ 100 12152,22 0,6%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,24 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1927 0,03% USD/Yen 104,33 -0,08% Euro/Yen 124,44 -0,06%

ROHÖL:

Brent 48,85 +0,24 USD WTI 45,91 +0,19 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), ist besorgt über Lockerungen zu Weihnachten, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Ute Teichert, Chefin des Bundesverbands der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, begrüsst Regelung zu Quarantäne von Klassen, Rheinische Post

- Heinz-Peter Meidinger, Chef des Lehrerverbandes, kritisiert Bund-Länder-Beschlüsse als nicht weitgehend genug, Rheinische Post

- Wirtschaftsprüferaufsicht APAS erhebt im Wirecard-Skandal schwere Vorwürfe gegen EY, HB

- DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel warnt vor zu starkem Absinken des Rentenniveaus, Neue Osnabrücker Zeitung

- Corona-Beschlüsse: FDP-Vize Wolfgang Kubicki kritisiert Unionsforderung nach Länderbeteiligung an Kosten und an 20-Quadratmeter-Regel im Einzelhandel, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Coronavirus-Pandemie hinterlässt tiefe Spuren, Gespräch mit Pininfarina-Chef Silvio Angori, BöZ

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht den Erhalt des stationären Einzelhandels in Deutschland als eine "nationale, ja auch eine patriotische Aufgabe" an/für mehr verkaufsoffene Sonntage 2021, Bild

- FDP-Chef Christian Lindner kritisiert neue Corona-Massnahmen und Aussage von Markus Söder, T-Online

- Der Leiter des weltweit grössten Herstellers für Impfstoffe, Adar Poonawalla vom Serum Institute of India, hat sich nach eigenen Angaben dagegen entschieden, mit einem Vakzin gegen Covid-19 hohe Profite zu erzielen, Welt

- Banken fordern modernen Rahmen für Exportfinanzierung, BöZ

- Städtetagspräsident Burkhard Jung hat mangelnde Weitsicht bei den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie beklagt, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat Zweifel an der Wirksamkeit der beschlossenen Corona-Massnahmen geäussert, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Ärztevertreter warnen vor einem Kollaps der Kliniken durch riskante Feiern zu Silvester, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 21.00 Uhr:

- Salesforce sprach mit Slack über Übernahme, WSJ

- Trotz des Lockdowns in vielen europäischen Ländern und dem Einbruch des Flugverkehrs rechnet Airbus-Vorstandschef Guillaume Faury nicht mit weiterem Stellenabbau in Deutschland, Bild

- Vodafone zieht Glasfaseroffensive zurück, Rheinische Post

- "Wir haben 20 Lieferketten auf der Welt", Gespräch mit AstraZeneca-Deutschland-Chef Hans Sijbesma, FAZ

- Northvolt kündigt günstige Batterien an, Gespräch mit Firmenchef Peter Carlsson, HB

- John Deere wird zum Datensammler, Gespräch mit Vorstand Markwart von Pentz, FAZ

- Weiterer wichtiger Wirecard-Zeuge will nicht aussagen, Spiegel

- Fall Wirecard: KPMG hat dubiosen Mauritius-Fonds beraten, HB

- Lieferandos Arbeitsbedingungen in der Kritik, FAZ

- Tausende Ausländer stellten Antrag auf Zypern-Pass, Zeit

- Landkreistag warnt vor weiteren Beschränkungen für den Einzelhandel, HB

- N26-Chef Valentin Stalf rechtfertigt Strafzinsen, Funke

- Städte und Gemeinde rufen 570 Millionen Euro an Fördergelder für Städtebau nicht ab, Funke

- Grüne werfen Bundesregierung Versagen bei Reduzierung von Lebensmittelabfällen vor, Welt

- Ökonomen uneins über Beteiligung der Länder an den Corona-Kosten, HB

- Ex-EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark warnt vor Spaltung der Eurozone, Welt

- Zahl der Leih-Motorroller weltweit deutlich auf 104 000 gestiegen, Funke

- FDP-Vorsitzender Christian Lindner Lindner schlägt Einkaufszeiten speziell für Senioren vor, Bild

- Mehr als ein Drittel aller Bahnsteige im Nah- und Fernverkehr der Bahn nicht barrierefrei, Rheinische Post

- Unionspolitiker wollen digitalen Impfpass früher, HB

- Studie: Transformation zur E-Mobilität überfordert viele Autozulieferer, HB

- Cybersicherheit als Standortvorteil, Gastbeitrag von Markus Richter, Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik, HB

- Mehr als 1500 Migranten unerlaubt aus Skandinavien eingereist, Funke

- AOK Rheinland/Hamburg will Zusatzbeitrag stabil halten, Rheinische Post