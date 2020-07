Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNMITNAHMEN - Der Dax zollt der jüngsten Rally auf bis zu 13 313 Punkte und damit auf das Niveau von Ende Februar weiter Tribut: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Mittwoch gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,4 Prozent unter den Vortagesschluss auf 13 125 Punkte. Bereits tags zuvor hatte der Dax am späten Vormittag nach gut 6,5 Prozent Plus in anderthalb Wochen wieder den Rückwärtsgang eingelegt, nachdem er zwischenzeitlich für 2020 sogar wieder in der Gewinnzone gelegen hatte. In die Einigung der EU-Staaten auf das grösste Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise wurde also eher hereingefeiert. Auch im US-Handel ging den Indizes letztlich die Kraft aus. Im Unterschied zum Vortag, als vor allem Technologietitel stark gesucht waren, waren es diesmal aber die Papiere der "Old Economy", die zumindest noch ein kleines Plus halten konnten. Laut dem Marktstrategen Michael McCarthy von CMC Markets warten die Anleger nun auf Signale für die nächsten Konjunkturimpulse der Amerikaner und sorgen sich wieder mehr die Fallzahlen der zweiten Corona-Welle in den USA.

USA: - DOW GEWINNT, TECHS VERLIEREN - An der Wall Street ist den Kursen am Dienstag im späten Handel etwas die Luft ausgegangen. Zwar rettete der Dow Jones Industrial nach starken Quartalszahlen mehrerer grosser Konzerne ein Plus von 0,60 Prozent auf 26 840,40 Punkte ins Ziel. Zwischenzeitlich war der Leitindex aber doppelt so stark gestiegen. Im Unterschied zum Vortag, als vor allem Technologietitel stark gesucht waren, waren es diesmal aber die Papiere der "Old Economy", die zulegen konnten. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 büsste dagegen 1,09 Prozent auf 10 833,07 Zähler ein. Hier dürften Anleger nach den zuletzt hohen Kursgewinnen Kasse gemacht haben.

ASIEN: - GEWINNE IN CHINA, VERLUSTE IN JAPAN - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Nach der Erholungrally seit dem Corona-Crash zeigen die Aktienmärkte aktuell weltweit teilweise Ermüdungserscheinungen. Viel der erhofften Konjunkturbelebung scheint Experten zufolge bereits in die Kurs eingepreist zu sein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um rund ein halbes Prozent. Das Börsenbarometer bewegt sich einer steilen Erholung bis in den Juni herein nun schon einige Wochen zwischen 22 000 und 23 000 Punkten. In China setzte hingegen der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen seine Erholung mit einem Plus von mehr als einem Prozent fort. Der Hang Seng in Hongkong hielt sich knapp in der Gewinnzone.

DAX 13171,83 0,96% XDAX 13102,87 0,12% EuroSTOXX 50 3405,35 0,5% Stoxx50 3099,83 0,21% DJIA 26840,40 0,6% S&P 500 3257,30 0,17% NASDAQ 100 10833,07 -1,09%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,32 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1538 0,09% USD/Yen 106,87 0,07% Euro/Yen 123,31 0,16%

ROHÖL:

Brent 44,09 -0,23 USD WTI 41,64 -0,26 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- FDP-Chef Christian Lindner fordert Zweidrittel-Mehrheit für EU-Deal, Bild - Peter Beyer, Transatlantikkoordinator der Bundesregierung: Deutsch-amerikanische Beziehungen brauchen Behandlung, Rhein-Neckar-Zeitung

- Kaum Selbstanzeigen bei Steuervergehen: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans für hohen Fahndungsdruck, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Soloselbstständige, Freiberufler und Kleinstunternehmer haben aus dem Corona-Soforthilfeprogramm der Bundesregierung und ergänzenden Länderprogrammen mehr als 15 Milliarden Euro abgerufen, HB

- Twitter verbietet Konten für Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorie, WSJ

- Die Fussball-Manager Jonas Boldt (Hamburger SV) und Lutz Pfannenstiel (ehemals Fortuna Düsseldorf) gehen fest davon aus, dass der Transfermarkt in dieser Sommerpause später als sonst Fahrt aufnehmen wird, Interview, Rheinische Post

- Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und Kandidat für den CDU-Vorsitz Norbert Röttgen: Mangelnde Kontrolle bei EU-Corona-Hilfen problematisch, Interview, Rheinische Post

- Bund und Länder suchen Lösung im Umgang mit Urlaubsrückkehrern, Rheinische Post

- Die Spielergewerkschaft VDV befürchtet, dass als Folge der Corona-Krise im Bereich der 3. Liga und Regionalligen die Zahl der Profifussballer abnehmen wird, Interview mit VDV-Geschäftsführer Ulf Baranowsky, Rheinische Post

- Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) fordert: "Die Fallpauschalen müssen abgeschafft werden.", Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Ökonomen erwarten keinen starken Impuls vom EU-Kompromiss in Deutschland, Welt

- Der Einzelhandel fürchtet, dass die Gewaltexzesse die Attraktivität der Innenstädte schwächt, Interview mit Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverband Baden-Württemberg, Welt

- Der chinesische Fahrdienst-Vermittler Didi Chuxing bereitet sich auf einen Börsengang in Hongkong vor, Caixin

- Standort- und Beschäftigungsgarantie muss auch in schlechten Zeiten gültig bleiben, Gespräch mit Saki Stimoniaris, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats von Traton und MAN, BöZ

- Digitalpolitiker warnen vor WhatsApp, HB - Kreditplattform Finmatch präsentiert sich als Alternative zum Bankberater - Geschäft bisher überschaubar, Gespräch mit Mitgründer Maertin Hipp, BöZ

- "Europa geht in Richtung Transferunion - das ist bedenklich", Gespräch mit Ex-EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing, BöZ

- Scalable Capital erhält 50 Millionen Euro, Gespräch mit Geschäftsführer Erik Podzuweit, FAZ

- Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley (SPD), hat harte Nachverhandlungen über das Gipfelergebnis angekündigt, Welt

- Rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nennt Brüsseler Gipfelergebnis gutes Zeichen für Europa, Funke

- E-Scooter-Anbieter schliessen internationale Selbstverpflichtung zu mehr Nachhaltigkeit, Funke

- Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat Kritik an der rechtsstaatlichen Verfassung des Landes zurückgewiesen, Bild

- CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat die Beschlüsse des EU-Sondergipfels zum Teil als rechtlich fragwürdig bezeichnet, Funke

- Ost-Ausschuss fordert Gegenmassnahmen zu Nord Stream 2-Sanktionsdrohungen, Funke

- Europäische Sozialdemokraten wollen über Haushalt nachverhandeln, FAZ

- Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) über die "Sparsamen Vier": "Wir haben dem deutschen Steuerzahler einen Gefallen getan"/erwartet intensive EU-Debatte um Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien, Bild

- "Am Ende der Finanzperiode darf es keinen Scherbenhaufen geben", Gespräch mit CDU-Europaparlamentarier Daniel Caspary, HB

- "Hier entfaltet sich eine Kraft", Gespräch mit Bosch-Softwarehaus-Chef Harald Kröger, HB

- "Jetzt ist genau die richtige Zeit", Gespräch mit Apple-Umweltvorständin Lisa Jackson, HB

- Zäsur für Europa, Gastbeitrag von IW-Chef Gabriel Felbermayr, HB

- Vergleichsplattform für Girokonten noch im Juli, FAZ

- Christian von Stetten (CDU), Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand (PKM) der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hat die Ergebnisse des EU-Gipfels in Brüssel scharf kritisiert, Bild