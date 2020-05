Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - EUPHORIE - Der Dax kennt nach dem starken Wochenstart kein Halten: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp ein weiteres Prozent höher auf 11 500 Punkte. Damit schliesst der Dax im Chart nach und nach die grosse Lücke, die im Zuge des Corona-Crash Anfang März durch den schwersten Tagesverlust seit 9/11 aufgerissen worden war.

USA: - FEIERTAG - An den US-Aktienmärkten fand am Montag wegen eines Feiertags kein Handel statt.

ASIEN: - HÖHER - In Fernost geht es am Dienstag weiter bergauf. Sowohl in Japan, als auch in Festlandchina und in Hongkong verzeichnen die Börsen deutliche Gewinne.

DAX 11391,28 2,87% XDAX 11397,51 2,38% EuroSTOXX 50 2971,35 2,27% Stoxx50 2877,03 1,4% DJIA 24465,16 -0,04% S&P 500 2955,45 0,24% NASDAQ 100 9413,99 0,38%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,93 -0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0919 0,21% USD/Yen 107,85 0,13% Euro/Yen 117,76 0,32%

ROHÖL:

Brent 36,25 +0,72 USD WTI 34,39 +1,14 USD

PRESSESCHAU

- "Das Vertrauen der Anleger ist ungebrochen", Interview mit dem Chef der Fondsgesellschaft Union Investment, Hans Joachim Reinke, BöZ

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verteidigt Lufthansa-Rettungspaket, Heute Journal

- Corona-Krise könnte bei britischer Grossbank HSBC zu noch schärferen Sparkurs führen, FT

- Streit über EU-Hilfen: CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen attackiert 'Sparsame Vier', Passauer Neue Presse

- Die Chefs des deutschen und des niederländischen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann (DGB) und Han Busker (FNV), fordern gemeinsame EU-Anleihen zur Finanzierung der Corona-Krise, Rheinische Post

- Deutsche Post startet prophylaktisches Corona-Testprogramm mit mehr als 10 000 Beschäftigten, Rheinische Post

- Nach Ramelow-Vorstoss: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) droht mit Gegenmassnahmen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- David McAllister, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, und Reinhard Bütikofer (Grüne), Chef der China-Delegation im EU-Parlament, geisseln Chinas Pläne für Sicherheitsgesetz, Welt

- Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat seit Januar 2019 mehr als 924.000 Informationsschreiben deutscher Hersteller verschickt, in denen Softwareupdates wegen Manipulationen an der Abgasanlage empfohlen wurden, Rheinische Post

- Oliver Krischer, Vizechef der Grünen-Bundestagsfraktion, fordert nach BGH-Dieselurteil auch Zahlungen anderer Autobauer, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Thomas Schröder, Verbandspräsident des Deutschen Tierschutzbunds, spricht sich für Fleischabgabe von bis zu 20 Cent pro Kilo aus, Neue Osnabrücker Zeitung

- Techniker Krankenkasse (TK) meldet deutlich mehr Krankmeldungen in der Corona-Krise, Neue Osnabrücker Zeitung

- Umfrage: Drastischer Rückgang von Facharztbesuchen seit März, NDR

- Insa-Wahltrend: AfD jetzt einstellig, Bild

- Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellt sich gegen Forderungen der EU-Kommission, die Rettung der Lufthansa an zusätzliche Auflagen zu knüpfen, HB

- Zwischen Bayer und den Klägeranwälten in den Glyphosat-Rechtsfällen ist weiterhin keine kurzfristige Einigung in Sicht, Gespräch mit Mediator Kenneth Feinberg, HB

- Die bisherigen Siemens-Aktionäre bekommen für zwei Aktien an dem Traditionskonzern eine neue Aktie an der künftigen Siemens Energy AG, Welt

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) solche Mittelständler besonders fördern, die viel in Forschung und Entwicklung investieren, Interview, FAZ

- Das deutsche Gesundheitswesen gibt in der Corona-Krise nicht nur mehr Geld aus als sonst, es nimmt auch fast 5 Milliarden Euro weniger ein, FAZ

- Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Bund und Länder zur Beibehaltung gemeinsamer Corona-Regeln aufgerufen, Funke

- Bundesverband der Freien Berufe: Corona-Einschränkungen müssen zeitlich begrenzt sein, HB

- Techniker Krankenkasse verzeichnet höchsten Krankenstand seit 20 Jahren, Funke

- Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) droht mit Gegenmassnahmen, sollte Thüringen die Corona-Schutzmassnahmen zu sehr lockern, Funke

- Verbände kritisieren Altmaiers Überbrückungshilfen für den Mittelstand, HB

- Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki: "Wir brauchen einen neuen europäischen Marshall-Plan", Interview, FAZ

- Neue Hinweise für zahlreiche Gesetzesverstösse bei der PKW-Maut, Report Mainz

- Bundesagentur für Arbeit rechnet im laufenden Jahr mit Verlust von 36,2 Milliarden Euro, HB

- Studie: Drei Viertel der deutschen Familienunternehmen beschäftigen sich ständig mit der Verbesserung ihrer Produkte und Prozesse, HB

- Deutschland und China haben viele gemeinsame Interessen und stehen für den multilateralen Politikansatz, Gastbeitrag von Chinas Botschafter in Deutschland Wu Ken, HB

- Südtirol hofft nach Pfingsten auf deutsche Urlauber, Münchener Merkur

- Steuerfreiheit für Corona-Zuschüsse wackelig, FAZ

- Führende EU-Parlamentarier erhöhen Druck auf China wegen geplantem Sicherheitsgesetz, Welt

