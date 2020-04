Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSVERSUCH - Der von der Corona-Krise gebeutelte Dax könnte zum Wochenauftakt abermals einen Erholungsversuch starten. Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 3,33 Prozent höher auf 9843 Punkte. Ein Rückgang der neuen Covid-19-Opferzahlen in einigen Brennpunkten Europas sorge für eine leichte Entspannung am Aktienmarkt, erklärte Experte Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Allerdings nehmen gleichzeitig die Infektionszahlen etwa in der japanischen Hauptstadt Tokio zu und in den USA bleibt die Lage äussert angespannt. Die weltweiten wirtschaftlichen Folgen der Virus-Pandemie bleiben schwer abschätzbar. Auch daher dürften viele weitere Unternehmen ihre Jahresprognosen zurückziehen. Unklar ist auch, wann sich das öffentliche Leben zumindest schrittweise wieder normalisiert.

USA: - VERLUSTE - Düstere Perspektiven am US-Arbeitsmarkt haben die Anleger am Freitag an der Wall Street wieder in die Flucht getrieben. Anfangs sah es so aus, als ob sie einen Beschäftigungsrückgang um über 700 000 Personen nach den zuvor schon bekannten Hiobsbotschaften wegstecken würden. Dann aber rutschte der Dow Jones Industrial wegen der mit dem Coronavirus verbundenen Rezessionssorgen deutlicher ins Minus ab. Zur Schlussglocke verlor der Leitindex am Freitag 1,69 Prozent auf 21 052,53 Punkte.

ASIEN: - TOKIO ERHOLT - Der japanische Aktienmarkt hat am Montag zugelegt. Der Leitindex Nikkei-225 stieg zuletzt um knapp 2,5 Prozent. Marktbeobachtern zufolge lässt ein Rückgang der Anzahl neuer Covid-19-Opfer in einigen Brennpunkten Europas die Anleger hoffen. Dem steht allerdings ein Anstieg der Virus-Infektionen in grossen Städten Japans gegenüber. In China blieben die Börsen am Montag wegen eines Feiertages geschlossen.

DAX 9525,77 -0,47% XDAX 9527,79 -1,06% EuroSTOXX 50 2662,99 -0,95% Stoxx50 2667,15 -0,73% DJIA 21052,53 -1,69% S&P 500 2488,65 -1,51% NASDAQ 100 7528,11 -1,41%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,72 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0813 0,04% USD/Yen 108,96 0,5% Euro/Yen 117,82 0,51%

ROHÖL:

Brent 33,37 -0,74 USD WTI 27,24 -1,10 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

PRESSESCHAU

- Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Rossbach: Rentenversicherung geht finanziell gut ausgestattet in die Krise, Tagesspiegel

- DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt prangert Versorgung von Pflegeheimen mit Schutzmaterialien an, Funke

- Grünen-Chef Robert Habeck fordert Investitionsprogramm von halber Billion Euro, Rheinische Post

- US-Grossbanken wollen auch in Corona-Krise an Dividendenzahlungen festhalten. Die Gewinnbeteiligungen sind weiter Teil der Kapitalpläne vieler Banken, die sie an die US-Notenbank schicken wollen, FT

- Japanische Fluglinien fordern vom Staat Stützungsprogramm mit Volumen von rund 2 Billionen Yen (rund 17 Mrd Euro), Nikkei

- SPD-Wirtschaftspolitiker Bernd Westphal fordert Halbierung des Mehrwertsteuersatzes für Gastronomie, Rheinische Post

- Bundeswirtschaftsministerium startet Vorbereitungen für Corona-App-Kampagne

- Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova: Grundrechte in vielen EU-Staaten wegen Corona eingeschränkt, Welt

- Altersarmut in NRW wächst schneller als im Bundesschnitt, Rheinische Post

- Sabine Zimmermann, Linken-Abgeordnete und Vorsitzende des Familienausschusses des Bundestages: Corona-Auswirkungen auf Elterngeld verhindern, Neue Osnabrücker Zeitung

- Das Bundeswirtschaftsministerium startet mit Vorbereitungen für die Verbreitung und Bewerbung einer App zur Nachverfolgung von Corona-Infektionen, HB

- Mindestens ein Viertel der US-Wirtschaft ist wegen der Coronavirus-Pandemie im Leerlauf, WSJ

- Ägyptischer Unternehmer Samih Sawiris will FTI-Reisen übernehmen, Welt

- Im Kampf gegen das Corona-Virus hat die grosse Mehrheit der EU-Länder mittlerweile die Grundrechte ihrer Bürger eingeschränkt, Gespräch mit EU-Kommissarin Vera Jourova, Welt

- Corona-Krise - FDP fordert Europäischen Sicherheitsrat, Funke

- Neue BA-Weisung - Jobcenter sollen Hartz IV-Anträge ohne Vermögensprüfung bewilligen, Bild

- Weltärztebund warnt in Exit-Debatte vor festem Datum, Bild

- Deutsche Hotels sind zur Aufnahme von Corona-Patienten bereit, Funke

- Corona-Regeln: Ethikrat-Vorsitzender warnt vor festem Ausstiegsdatum, Funke

- Binnenmarktkommissar Thierry Breton und Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni machen Druck bei Corona-Bonds, FAZ

- Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warnt or einer verfrühten Exit-Strategie in der Corona-Krise, FAZ

- Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis für den gemeinsamen Erwerb von Patenten von Impfstoffen und Schnelltests für den Coronavirus durch die europäischen Länder, FAZ

- "Die Krise bringt einen Schub für die Digitalisierung", Gespräch mit Markus Haas, Telefonica Deutschland und Achim Wambach, Chef der Monopolkommission, FAZ

- Eine Taskforce arbeitet an einem Krisennetz für den Güterverkehr, das die Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen kann, HB

- Commerzbank wird nicht in Bedrängnis durch Corona-Pandemie geraten, Gespräch mit den Vorstandsmitgliedern Roland Boekhout und Michael Mandel, HB

