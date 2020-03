Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Wirtschaftliche Hilfmassnahmen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Covid-19-Epidemie machen Börsianern am Donnerstagmorgen Mut. Der Broker IG indizierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 12 210 Punkte. Damit würde der Leitindex die Erholung der vergangenen beiden Tage fortführen. "Der IWF als Kreditgeber wird oft als letzte Zuflucht angesehen, aber diesmal hat er sich an die Spitze der Bewegung gesetzt", schrieb Stratege Steven Innes vom Broker Axicorp. Investoren dürften nun darauf setzen, dass die Notenbanken und Finanzminister der G7-Staaten mit stützenden Massnahmen folgen. Um ärmeren Staaten und Schwellenländern zu helfen, den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Epidemie zu begegnen, stellt der IWF insgesamt 50 Milliarden US-Dollar (44,9 Mrd Euro) für Notkredite zur Verfügung. Zudem stellt das US-Repräsentantenhaus für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus Finanzmittel in Höhe von 8,3 Milliarden US-Dollar bereit.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben zur Wochenmitte mit einer beeindruckenden Gegenbewegung auf den Rücksetzer vom Vortag reagiert. Als Stütze wurden die US-Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gesehen, bei denen sich der frühere US-Vizepräsident Joe Biden durchsetzte. Auch die Entschlossenheit der USA zur Bewältigung der Coronavirus-Krise half. Der Dow Jones Industrial gewann 4,53 Prozent auf 27 090,86 Punkte. Aus charttechnischer Sicht war wichtig, dass er dabei sein Vortageshoch aus dem frühen Handel hinter sich lassen konnte.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag im Sog der Erholung der Wall Street zugelegt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen und der Hang Seng in Hongkong stiegen zuletzt jeweils um rund zwei Prozent. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent.

DAX 12 127,69 +1,19% XDAX 12 244,46 +3,39% EuroSTOXX 50 3420,56 +1,44% Stoxx50 3173,67 +2,03% DJIA 27 090,86 +4,53% S&P 500 3130,12 +4,22% NASDAQ 100 8949,281 +4,13%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 177,58 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,11355 -0,02% USD/Yen 107,432 -0,07% Euro/Yen 119,627 -0,08%

ROHÖL:

Brent 51,97 +0,84 USD WTI 47,48 +0,70 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.15 Uhr:

- Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hält "Coronaferien" und Hamsterkäufe für übertrieben, Neue Osnabrücker Zeitung

- Streetscooter-Gründer Günther Schuh will Firma von Deutscher Post zurückkaufen, Wiwo

- Neuer Trivago-Chef Axel Hefer: "Zahl der Reisen von einem auf den anderen Tag eingebrochen", Rheinische Post

- CDU-Innenpolitiker Armin Schuster warnt vor "falschen Signalen" zur Flüchtlingsaufnahme

- Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) bringt Gleichstellungsstrategie auf den Weg, Interview, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 05.01 Uhr:

- VW-Patriarchen Porsche und Piech geben Konzernchef Diess Rückendeckung, Bild

- Rückschlag für Scholz: Gutachten der Bundesregierung fordert Korrekturen bei Finanztransaktionssteuer, Bild

- Corona-Virus: Linken-Fraktionschef fordert Steuerentlastung für kleine und mittlere Einkommen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Grüne fordern Reform der Arbeitslosenversicherung, Funke

- Fachreferat im Kanzleramt erhob jahrelang schwere europarechtliche Bedenken gegen die Pkw-Maut, Welt

- Coronavirus: Dehoga fordert schnelle Finanzhilfen für Hotels, Gaststätten und Eventcaterer, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 23.45 Uhr:

- Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer Bundesverband deutscher Banken: Äquivalenzregime ist nur Flickenteppich, BöZ

- Tim Sievers, CEO Deposit Solutions, nach Beteiligung durch Deutsche Bank: "Unsere Unabhängigkeit als Plattform bleibt gewahrt", BöZ

- Jörg Astalosch, CEO von VW-Tochter Italdesign: "Wir wollen den Anteil externer Partner erhöhen", BöZ

- Simone Menne, Aufsichtsrätin BMW und Deutsche Post: "Ich bin nicht für Quoten in Vorständen", BöZ

bis 21.00 Uhr:

- IWF stellt 50 Milliarden US-Dollar wegen Coronavirus zur Verfügung, CNBC

- Regierungsgutachten: Bund verfehlt mit Klimaschutzpaket die eigenen Ziele, Spiegel

- EU-Handelskommissar Phil Hogan: Europa und China sollten für Stabilität im Handel sorgen, HB

- Kampagnenberater Julius van de Laar: "Demokraten sollten nicht Trumps Spiel mitspielen", HB

- Oetker dürfte Bankhaus Lampe an Hauck & Aufhäuser verkaufen, FAZ

- IDW-Chef Klaus-Peter Naumann: "Quartalsberichte waren noch nie so spannend wie in diesem Jahr", FAZ

bis 17.30 Uhr:

- Springer-Nature-Besitzer bevorzugen IPO-Aufschub wegen Corona, HB

- Virologe Alexander Kekulé fordert: Kitas und Schulen für zwei Wochen schliessen und Grossveranstaltungen abzusagen, Interview, Zeit

- FDP wirft SPD Blockadehaltung bei Digitalministerium vor, HB

