Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORD IN REICHWEITE - Der Dax dürfte am Dienstag Kurs auf sein erst im Januar erreichtes Rekordhoch von 13 640 Punkten nehmen. Die Furcht vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie scheint verflogen; Investoren geben sich zunehmend sorglos. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start auf 13 606 Punkte und damit 0,83 Prozent über seinem Vortagesschluss. Zwar seien die Auswirkungen des sich ausbreitenden Coronavirus nicht absehbar, doch setzten die internationalen Investoren nun vor allem auf eine gut laufende Berichtssaison der Unternehmen, schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in seinem Morgenkommentar.

USA: - ERNEUTE REKORDE - Die US-Anleger haben zu Wochenbeginn trotz anhaltender Sorgen um das Coronavirus beherzt zugegriffen. Sowohl der marktbreite S&P 500 als auch die Indizes der Technologiebörse Nasdaq erreichten am Montag weitere Rekordmarken. Dabei schaffte es der S&P 500 erstmals über die Schwelle von 3350 Punkten.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Die Sorge um die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus auf die Wirtschaft belastete die Stimmung nicht mehr ganz so stark wie zuletzt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse legte zuletzt um 1,32 Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong gewann 1,41 Prozent. In Tokio ruhte der Handel wegen eines Feiertages.

DAX 13.494,03 -0,15% XDAX 13.524,90 0,34% EuroSTOXX 50 3.793,18 -0,14% Stoxx50 3.482,55 0,02% DJIA 29.276,82 0,60% S&P 500 3.352,09 0,73% NASDAQ 100 9.516,84 1,23%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,35 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0911 -0,01% USD/Yen 109,90 0,14% Euro/Yen 119,92 0,12%

ROHÖL:

Brent 54,05 +0,78 USD WTI 50,19 +0,62 USD

PRESSESCHAU

- Der zuständige US-Bundesrichter dürfte den Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint zustimmen, WSJ

- Im Streit mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um freie Mobilfunkfrequenzen gibt sich das Bundesinnenministerium kompromisslos, HB

- Umstieg auf E-Autos geht ohne Stellenabbau, Interview mit BMW-Chef Oliver Zipse, WAZ

- Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erteilt einer Wahl des vormaligen Regierungschefs Thüringens, Bodo Ramelow, eine Absage, Interview, Rheinische Post

- Deutsche Bank hat die Genehmigung von EZB und BaFin für Integration der Tochter Deutsche Bank Privat- und Firmenkundenbank AG, FT

- Russland erwägt die Steuern für Minenkonzerne zu erhöhen, Kommersant

- Der Aussenbeauftragte der EU, Josep Borrell, hält eine stärkere Präsenz der EU in der Sahelzone für nötig, um die Lage zu stabilisieren, Interview, Welt

- 5G-Ausbau: SPD fordert von Union Entscheidung zu Huawei, HB

- Commerzbank erwägt Verkauf der M-Bank aufzuschieben, FAZ

- Bundesregierung: Beteiligung an der Deutschen Telekom AG ist im sicherheitspolitischen Interesse des Bundes, FAZ

- EZB fordert von Commerzbank stärkere Sparanstrengungen, HB

- Deutsche Bank will im inländischen Privatkundengeschäft effizienter werden und schafft dafür Doppelstrukturen ab, FAZ

- EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager will weniger Branchen für die Kosten des Emissionshandels entschädigen, HB

- DSW lehnt Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche als künftigen Aufsichtsratsvorsitzenden ab, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler, HB

- Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) soll möglichst bald aus der NordLB herausgelöst werden, Gespräch mit Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth, HB

- Beraterfest bei Milliardenübernahme von Deutscher Glasfaser, FAZ

- Unternehmer sprechen sich für Friedrich Merz als Kanzlerkandidat und CDU-Vorsitzenden aus, Welt

- Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann für möglichst schnelle Klärung der Führungsfrage, Welt

- EU-Handelskommissar Phil Hogan wirbt für Handelsabkommen mit Vietnam, Welt

- Nach Thüringen-Debakel: Linke legt in Umfrage zu, Bild

- Der angekündigte Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU-Spitze gefährdet nach Ansicht von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) nicht den Fortbestand der Koalition, Funke

- Bundesregierung will die kurzfristige Entsendung von Beschäftigten ins EU-Ausland erleichtern, HB

- IW-Studie: Sechs Millionen zahlen weiter Soli, HB

