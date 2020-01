Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Schwache Vorgaben aus Übersee dürften den deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst belasten. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart auf 13 496 Punkte und damit 0,39 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Schon an den Börsen Asiens waren die Kurse gesunken. Händler verwiesen auf eine gewisse Nervosität unter Investoren angesichts der sich ausbreitenden neuartigen Virus-Lungenkrankheit in China. Dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen der Erkrankungen ihren Notfallausschuss einberufen habe, habe das Augenmerk der Investoren auf die Sache gezogen, erklärte Analyst Stephen Innes von Axicorp. Mit dem erwarteten Rücksetzer würde sich der Dax zunächst ein wenig weiter von seinem rund zwei Jahre alten Rekordhoch von 13 596 Punkten entfernen. Anders als etwa dem US-Leitindex Dow Jones Industrial , der seit Wochen von Hoch zu Hoch jagt, blieb dem Dax der Sprung über seine bisherige Bestmarke bislang versagt. Frische Impulse könnten am Vormittag die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) liefern.

USA: - TENDENZ - Der US-Aktienmarkt war am Montag wegen eines Feiertages geschlossen geblieben.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Ausbreitung der neuartigen Virus-Lungenkrankheit in China hat die Anleger an den Börsen Asiens am Dienstag vorsichtig gestimmt. Dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen der Erkrankungen ihren Notfallausschuss einberufen habe, habe das Augenmerk der Investoren auf die Causa gezogen, erklärte Analyst Stephen Innes von Axicorp. Zudem stimmten koreanische Exportdaten die Anleger vorsichtig, gerade da die Exporte nach China und in die USA deutlich gefallen seien. Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,9 Prozent tiefer mit 23 864,56 Punkten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt um 13,6 Prozent und der Hang Seng in Hongkong knickte um 2,5 Prozent ein.

DAX 13 548,94 0,17% XDAX 13 576,57 0,33% EuroSTOXX 50 3799,03 -0,24% Stoxx50 3469,04 -0,24% DJIA 29 348,10 0,17% S&P 500 3329,62 0,39% NASDAQ 100 9173,73 0,53%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,89 +0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1096 -0,02% USD/Yen 109,98 -0,17% Euro/Yen 122,04 -0,18%

ROHÖL:

Brent 64,74 -0,46 USD WTI 58,27 -0,27 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.15 Uhr

- Immer mehr Mehrfachbeschäftigte in Deutschland, Neue Osnabrücker Zeitung

- Seit 2007 hat der deutsche Staat durch das Zinstief 436 Milliarden Euro weniger ausgegeben, Welt

- NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) fordert Ausnahmen bei E-Auto-Prämie, Gespräch, Rheinische Post

- Aachener Professor Günther Schuh will mit seinem Elektroauto-Hersteller e.Go nach China expandieren, Rheinische Post

- Schweinefleischexporte nach China deutlich gestiegen, Rheinische Post

bis 22.20 Uhr:

- Shop Apotheke sprudelt vor Ideen, Gespräch mit Vorstandchef Stefan Feltens, BöZ

- NordLB will bis 2024 eine Rendite von mehr als sieben Prozent nach Steuern erzielen, Gespräch mit Vorstandschef Thomas Bürkle, HB

- Standard Chartered setzt auf Sustainable Deposits, Gespräch mit Head of Financial Markets Continental Europe, Stephan Schrameier, BöZ

- Berlins Klimaschutzpolitik wirkt, aber muss internationale Partner einbinden, Gastbeitrag von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), HB

- Umfrage: Deutsche zweifeln am Kapitalismus, FAZ

- "Die Jungen müssen uns Druck machen", Gespräch mit BCG-Chef Rich Lesser über Gewinnmaximierung und Klimaaktivisten, FAZ

- "Ich habe Opfer gebracht", Gespräch mit Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne über einen grünen Bundeskanzler, seinen Kummer mit dem HSV und die dunklen Schatten der Vergangenheit, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Union verteidigt Regierungspläne zur Herausgabe von Passwörtern, HB

- Bundesumweltministerin fordert klimaneutrale Weltwirtschaft / Appell an globale Finanzmarktakteure, Gespräch mit Svenja Schulze (SPD), Funke

- Krankenkassen kritisieren Verordnungs-Entwurf zu "Apps auf Rezept", HB

- INSA-Wahltrend: Union und SPD legen leicht zu, Bild

/mis