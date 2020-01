Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Die Erholung des Dax vom Vortag dürfte sich zur Wochenmitte als Strohfeuer erweisen. Ein iranischer Vergeltungsangriff auf US-Basen im Irak schürt am Mittwoch erneut die Angst vor einer weiteren Eskalation und einem möglichen neuen Krieg im Nahen Osten. Damit hat der Konflikt zwischen den USA und dem Iran die Finanzmärkte weiter fest im Griff. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 13 097 Punkten und damit rund ein Prozent schwächer. Dass die Märkte nicht noch stärker unter Druck stehen, zeigt laut Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank, dass Anleger offenbar nicht mit einer weiteren Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran rechneten.

USA: - SCHWÄCHER - Nach einem recht sorglosen Vortag haben sich die Wall-Street-Anleger am Dienstag wieder etwas zurückgezogen. Die Krise zwischen den USA und dem Iran löst weiterhin Unbehagen aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,42 Prozent auf 28 583,68 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Angst vor einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten infolge eines iranischen Raketenangriffs auf US-Basen im Irak hat am Mittwoch auch die Stimmung an den Börsen Asiens belastet. Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Minus von 1,6 Prozent auf 23 204,76 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen und der Hang Seng in Hongkong sanken um jeweils mehr als ein Prozent.

DAX 13 226,83 0,76% XDAX 13 195,61 0,22% EuroSTOXX 50 3759,25 0,18% Stoxx50 3419,09 0,01% DJIA 28 583,68 -0,42% S&P 500 3237,18 -0,28% NASDAQ 100 8846,45 -0,02%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,48 +0,28%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1150 0,05% USD/Yen 108,30 -0,23% Euro/Yen 120,76 -0,18%

ROHÖL:

Brent 69,04 +0,77 USD WTI 63,31 +0,61 USD

PRESSESCHAU

- Uniper erwägt alle seine Kohlekraftwerke abzuschalten oder Umrüstung auf Gas anzubieten, um zugleich das neue Kraftwerk Datteln 4 ans Netz zu bringen, Rheinische Post

- Der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Joachim Pfeiffer (CDU), erteilt Windbürgergeld eine Absage, Rheinische Post

- Meister-Bafög: Die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Elke Hannack fordert höhere Förderung auch für Teilzeit-Kurse, HB

- Klimaforscher Mojib Latif: Gesunkener CO2-Ausstoss kein Grund zum Ausruhen, Passauer Neue Presse

- Arbeitsmarktpolitische Sprecherin Sabine Zimmermann der Linken spricht sich klar für eine Vier-Tage-Woche aus, Neue Osnabrücker Zeitung

- Accentro backt kleinere Brötchen, Gespräch mit Vorstand Jacopo Mingazzini, BöZ

- "Momentan missbrauchen wir die Autos", Gespräch mit Daimler-Chef Ola Källenius und Hollywood-Regisseur James Cameron, FAZ

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) führt den massiven Rückgang der Kohlendioxid (C02)-Belastung in Deutschland auf die Energiewende zurück, Interview, Bild

- Grüne, SPD und FDP begrüssen Debatte über flexiblere Arbeitszeiten / Arbeitgeber warnen: Vier-Tage-Woche würde die schwierige Situation am Arbeitsmarkt verschärfen, Funke

