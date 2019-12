Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der deutsche Aktienmarkt dürfte nach Weihnachten mit Gewinnen starten. Bei voraussichtlich geringen Börsenumsätzen und einem wohl eher lethargischen Handel dürften die Kurse am Freitag von den guten Vorgaben vom US-Markt profitieren. Dort hatte der Dow ein weiteres Rekordhoch erklommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsstart gut ein halbes Prozent höher auf 13 380 Punkte. Damit dürfte der Dax den Kontakt zum jüngsten Zwischenhoch knapp über 13 400 Zählern halten. Gestützt hatten an der Wall Street nach wie vor die zuletzt positiven Signale zum chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt. Konsumwerte gehörten dort angesichts erfreulicher Berichte zum Weihnachtsgeschäft zu den grössten Gewinnern. "Die Investoren haben die Kaufkraft der US-Verbraucher unterschätzt", sagte Analyst Stephen Innes vom Broker Axitrader. Er sprach von einer "Shopping Bonanza" im Weihnachtsgeschäft.

USA: - REKORDLAUF FORTGESETZT - Der US-Aktienmarkt ist nach der Weihnachtspause seiner positiven Grundstimmung treu geblieben. Händler verwiesen auf die freundliche Stimmung in Asien, die sich in New York fortgesetzt habe. Zudem stützten weiterhin die zuletzt positiven Signale zum chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt. Konsumwerte gehörten vor dem Hintergrund erfreulicher Berichte zum Weihnachtsgeschäft zu den grössten Gewinnern. Der Dow Jones ging am Donnerstag mit einem Aufschlag von 0,37 Prozent auf 28 621,39 Punkte aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,51 Prozent auf 3239,91 Punkte und der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 um 0,91 Prozent auf 8778,31 Zähler zu. Diese beiden Indizes erreichten im Verlauf Rekordstände. Zudem kletterte der Nasdaq Composite erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 9000 Punkten.

ASIEN: - CSI, HANG SENG IM PLUS; NIKKEI LEICHT IM MINUS - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag grösstenteils zugelegt. Besonders deutlich waren die Kursgewinne in Hongkong, wo nach der zweitägigen Weihnachts-Handelspause erstmals wieder gehandelt wurde. In China ging es weiter nach oben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt leicht zu, nachdem er bereits am Donnerstag Gewinne verbucht hatte. Unheinheitlich zeigte zeigte sich der Aktienmarkt in Japan. Während der dortige Leitindex Nikkei leicht nachgab, konnte der breiter gefasste Topix etwas zulegen.

DAX 13 300,98 -0,13% XDAX 13 288,77 -0,12% EuroSTOXX 50 3774,39 -0,06% Stoxx50 3429,74 0,03% DJIA 28 621,39 0,37% S&P 500 3239,91 0,51% NASDAQ 100 8778,31 0,91%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,68 0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1119 0,14% USD/Yen 109,50 -0,12% Euro/Yen 121,86 0,12%

ROHÖL:

Brent 67,99 +0,07 USD WTI 61,78 +0,10 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis Freitag 06.15 Uhr:

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lehnt grössere Arbeitszeit-Reform ab, will Verlängerung des Kurzarbeitergeldes trotz Widerstands der Union durchsetzen und will Gründung und Wahl von Betriebsräten vereinfachen, Rheinische Post

- SPD-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans: Trump versucht, Europa wirtschaftlich zu unterwerfen, Passauer Neue Presse

- Zahlungsansprüche ausländischer Hartz-IV-Empfänger gestiegen, Neue Osnabrücker Zeitung

- SPD-Umweltexperte Matthias Miersch: Widerspruchsrechte gegen Stromtrassen beschneiden, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Tui-Chef Fritz Joussen fordert die Überprüfung des deutschen Atomausstiegs und spricht sich für Wasserstoffproduktion mit Solarkraft in Nordafrika, Rheinische Post

- Grünen-Verkehrspolitiker Cem Özdemir attackiert SPD in der Tempolimit-Debatte, Rheinische Post

- GEW-Vorsitzende Marlis Tep pocht auf Gründung eines Nationalen Bildungsrates, Neue Osnabrücker Zeitung

- Comcast ist an Übernahme von Streaming-Anbieter Xumo, WSJ

bis Donnerstag 21.00 Uhr:

- Deutsche Umwelthilfe fordert Fokussierung der Autoindustrie auf Elektromobilität, Welt

- IW-Chef rechnet mit fünf schwachen Wachstumsjahren, Gespräch mit Michael Hüther, HB

- Planspiele für Raketenstarts in der Nordsee, FAZ

- "Viele Daten sind nicht öffentlich zugänglich", Gespräch mit Aberdeen-Standard-Fondsmanager Dominic Byrne über den Auswahlprozess bei Nachhaltigkeit in der Anlage, FAZ

bis Dienstag 17.30 Uhr:

- Strompreise sind auf Rekordniveau - 500 Versorger haben Preiserhöhungen angekündigt, HB

- Jeder fünfte Erwerbstätige muss an Sonn- oder Feiertagen arbeiten, HB

- Fiskus erfolgreich im Kampf gegen chinesische Steuerbetrüger - 200 Millionen Euro Steuern eingenommen, Wiwo

- Krankenkassen beenden das Jahr erstmals wieder mit Verlust, Funke

bis Montag 23.45 Uhr:

- Leifheit setzt voll auf TV-Werbespots, Gespräch mit Firmenchef Henner Rinscher, BöZ

- Nur fünf deutsche Städte haben eine Mobilfunk-Vollversorgung, Welt

- Grüne fordern Weiterbildungsgeld und flexible Arbeitszeiten für Pflegekräfte, Funke

- Deutsche vertrauen Macron mehr als Merkel / Putin deutlich vor Trump, Funke

- Foodwatch fordert Werbe-Verbot für ungesunde Kinderlebensmittel, Funke

- "Trump gaukelt wenigstens nichts vor", Gespräch mit Chicagoer Wirtschaftsprofessor Casey Mulligan über Ehrlichkeit, die Wucht der Regulierung und die Geburtsfehler von Obamacare, FAZ

- BDA warnt: Grundrente belohnt vor allem Teilzeitarbeit, FAZ

- Wettbewerbsnovelle hängt im Koalitionsstreit fest, FAZ

- Bundesbank darf für Libra ein Konto einrichten, FAZ

- 68 Kommunen geben Förderbescheide für Breitband-Ausbau ungenutzt zurück, Funke