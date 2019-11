Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABIL ERWARTET - Der Dax dürfte es am Dienstag nach seinem starken Wochenauftakt erst einmal langsamer angehen lassen. Der Leitindex wird solide erwartet, wie eine Taxe des Brokers IG zeigt. Diese lässt zwei Stunden vor dem Auftakt ein Plus von 0,13 Prozent auf 13 153 Punkte erwarten. Zu seinem Rekord von 13 596 Punkten aus dem Januar 2018 fehlen derzeit noch etwa 3,5 Prozent.

USA: - REKORDE - Die Hoffnung auf den Abschluss eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Rekordjagd an der Wall Street am Montag weiter befeuert. Schon in den ersten Handelsminuten stieg der Dow Jones Industrial auf ein Rekordhoch. Am Schluss verblieb ein Plus von 0,42 Prozent auf 27 462,11 Zähler. "Die Risikoneigung der Anleger hat heute nochmals zugenommen", sagte Analyst Chris Hussey von Goldman Sachs.

ASIEN: - HÖHER - Auch in Asien sind die Kurse in der Nacht gestiegen. Am späten Montagabend hat eine Kreisemeldung zusätzlich gestützt, nach der China und die USA im Rahmen des Teilabkommens im Handelskonflikt einen Teil der zuletzt eingeführten Zölle zurücknehmen.

DAX 13.136,28 1,35% XDAX 13.135,56 1,23% EuroSTOXX 50 3.665,21 1,14% Stoxx50 3.315,36 0,95% DJIA 27.462,11 0,42% S&P 500 3.078,27 0,37% NASDAQ 100 8.210,66 0,61%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 170,83 0,21%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1128 0,00% USD/Yen 108,80 0,18% Euro/Yen 121,07 0,17%

ROHÖL:

Brent 62,29 +0,16 USD WTI 56,63 +0,09 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.15 Uhr:

- China und USA wollen im Rahmen des geplanten Handelsabkommens Teile der Zölle reduzieren, FT, WSJ

- Sprecher des NRW-Finanzministeriums: NRW vertagt Entscheidung zur Grundsteuerberechnung, Rheinische Post, HB

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bessert bei Forschungsförderung nach - Bedenken der EU sollen ausgeräumt werden, Interview, HB

- Daimler-Tochter Freenow startet Mietwagen-Dienst in Düsseldorf, Interview mit Alexander Mönch, General Manager für Deutschland und Österreich, Rheinische Post

- Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele: Verzögerung der Grundrente "herbe Enttäuschung", Neue Osnabrücker Zeitung

- Ex-Vale-Chef Fabio Schvartsman hat kurz vor dem Staudammunglück Warnungen zurückgewiesen, WSJ

- Chef der Privatbank Edmond de Rothschild, Vincent Taupin, warnt vor Branchenkrise, FT

bis 23.45 Uhr:

- EU-Parlamentsvize Katarina Barley (SPD) hält Aufspaltung von Amazon für denkbar, HB

-"Wir sind das Check24 für Firmenkredite", Gespräch mit Fincompare-Chef Stephan Heller, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Audi will Kapazitäten in deutschen Werken zusammenstreichen, HB

- Bei Opel hängt der Haussegen schief, HB

- Streit um Übernahme von PNE, FAZ

- "Der Hunger nach Inhalten ist gewaltig", Gespräch mit Gruner+Jahr-Chefin Julia Jäkel, HB

- Fiskus kassiert Soli auch nach 2021 auf bestimmte Einkünfte aus Dividenden, Funke

- Bundesbank-Vorstand lobt europäische Bankenaufsicht, Gespräch mit Joachim Wuermeling, Welt

- US-Botschafter Richard Grenell bestätigt Fortschritte bei Verhandlungen über Strafzölle für Autos, HB

- Die Energiebranche warnt vor übertriebenem Ehrgeiz beim Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektroautos, HB

- Angesichts der konjunkturellen Abkühlung fordert die FDP-Bundestagsfraktion ein grosses Entlastungspaket für die Wirtschaft, HB

- Gutachten: Europäischer Datenschutz verbietet öffentlichen Zugang zum Transparenzregister, HB