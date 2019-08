Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Nach dem robusten Wochenstart zeichnet sich am Dienstag im Dax eine weitere Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 11 692 Punkte. Der Dax pendelt derzeit um seine 200-Tage-Linie. Dieser Gradmesser für den längerfristigen Trend läuft seit Monaten seitwärts. Den Schock durch die jüngste Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China haben die Anleger recht gut weggesteckt. Dabei half, dass beide Seiten nach dem unfreundlichen Tenor vom Freitag tags zuvor bereits wieder Gesprächsbereitschaft signalisierten.

USA: - DOW ETWAS ERHOLT - Signale der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben der Wall Street zum Wochenbeginn Gewinne beschert. Der Dow Jones Industrial erholte sich am Montag ein wenig von den herben Verlusten vom Freitag. Der Leitindex rückte um 1,05 Prozent auf 25 898,83 Punkte vor. Schon seit drei Wochen pendelt der Dow unter starken Schwankungen um die Marke von 26 000 Zählern, je nach aktueller Nachrichtenlage zum Handelsstreit und zur Konjunktur.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag überwiegend etwas von ihren Kursverlusten zum Wochenstart erholt. Positivere Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China nach der jüngsten Zuspitzung sorgten eine leichte Entspannung an den Märkten. In Tokio legte der Nikkei 225 zuletzt um 1,14 Prozent zu. An Chinas Festlandbörse kletterte der CSI 300 um 1,67 Prozent. In Hongkong war der Markt unterdessen etwas schwächer. Der Hang Seng büsste 0,09 Prozent ein.

DAX 11.658,04 0,40% XDAX 11.692,47 1,23% EuroSTOXX 50 3.348,84 0,44% Stoxx50 3.070,88 0,06% DJIA 25.898,83 1,05% S&P 500 2.878,38 1,10% NASDAQ 100 7.575,02 1,47%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 178,56 0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1098 -0,03% USD/Yen 105,75 -0,39% Euro/Yen 117,36 -0,38%

ROHÖL:

Brent 59,00 +0,30 USD WTI 53,97 +0,33 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Neuer Vorstoss im Kampf gegen steigende Mieten: Sahra Wagenknecht, Fraktionschefin der Linken im Bundestag, fordert einen Mietendeckel auch auf Bundesebene, Neue Osnabrücker Zeitung

- Angesichts der desolaten Lage bei der Einsatzbereitschaft der Truppe fordert der Bundeswehrverband Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zu einem "Befreiungsschlag" auf, Rheinische Post

- Einer der Kandidaten für den SPD-Vorsitz, Karl Lauterbach, fordert den Ausstieg seiner Partei aus der grossen Koalition, um die Vermögenssteuer auf den Weg zu bringen, Interview, Passauer Neue Presse

- FDP-Landesminister Yvonne Gebauer und Bernd Buchholz fordern Bussgelder bei Verletzung der Schulpflicht, Interview, Welt

- Ältere US-Senatoren fordern, dass einer der grössten staatlichen Pensionsfonds eine Entscheidung rückgängig macht, mit der Milliarden von US-Dollar in die Finanzierung chinesischer Unternehmen fliessen sollen, die angeblich Pekings Bemühungen um Militär, Spionage und innere Sicherheit unterstützen, FT

- Avia Capital Services, eine Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns Rostec, verklagte Boeing wegen seines 737 Max-Flugzeugs, FT

bis 23.45 Uhr:

- "Unsere Marke Xtrackers ist mit Abstand die Nummer 1 der ETF-Anbieter aus Europa", Gespräch mit DWS-Vertriebsleiter passive Investments Simon Klein, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Bei der Umrüstung seiner Auslieferungsflotte auf umweltfreundliche Antriebe

gibt UPS dem deutschen Post-Konzern einen Korb, Gespräch mit Deutschlandchef Frank Sportolari, HB

- "Ich kann dem Brexit nichts Positives abgewinnen?, Gespräch mit Bentley-Chef Adrian Hallmark, HB

- Opel und Segula wollen Vertrag noch diese Woche besiegeln, FAZ

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eine neues Gesetz zur besseren Überwachung von Medizinprodukten vorgelegt, FAZ

- Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Wohnungspolitiker Klaus Mindrup hat vor den Folgen eines Mietendeckels für Wohnungsgenossenschaften gewarnt, Welt

- Nach Jahren wachsender Überschüsse trübt sich die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung ein, FAZ

- Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) verlangt eine Strompreisentlastung für die Wirtschaft, FAZ

- Der Hamburger Datenschützer Johannes Caspar hat mit Kritik auf die Entscheidung des Düsseldorfer Oberlandesgerichts im Daten-Verfahren gegen Facebook reagiert, HB

- Der frühere Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof sieht rechtliche Schwierigkeiten bei der von der SPD geplanten Wiedereinführung einer Vermögensteuer, HB

- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung warnt vor Vermögensteuer, Funke

- Das Umweltbundesamt unterstützt den Vorstoss von Brauereien, das Pfand auf Bierflaschen und -kästen zu erhöhen, Funke

- Linken-Parteichefin Katja Kipping hat den umstrittenen Entwurf der Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) für einen Mietendeckel verteidigt, Welt

- Deutsches Startup Nextcloud gewinnt Grossaufträge von EU-Staaten, HB

- "Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif", Gespräch mit EEX-Chef Peter Reitz über die Nachteile einer CO2-Steuer und die Ausweitung von Emissionshandelssystemen, HB

- Der Streit über die künftig erforderlichen Kontoschnittstellen der Banken geht in eine neue Runde, HB

- FDP fordert Sofortmassnahmen gegen die Konjunkturflaute, FAZ

- Autobahntankstellen während der Reisezeit auffällig teuer, FAZ

- Dachser kommt jetzt mit dem Lastenfahrrad, FAZ

- "Wir kriegen unsere Leute noch unter", Gespräch mit Adecco-Deutschland-Chef Peter Blersch, FAZ

- MHB Bank heisst nun Raisin Bank, FAZ

/jha/