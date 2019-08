Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSVERSUCH - Am letzten Tag einer abermals turbulenten Handelswoche dürfte der Dax mit Kursgewinnen starten. Der Broker IG taxierte am Freitag knapp zwei Stunden vor der Eröffnung den deutschen Leitindex 0,62 Prozent höher auf 11 483 Punkten. Damit zeichnet sich für den Index gleichwohl die dritte Woche nacheinander mit einem Minus ab. Tiefe Renditen an den Anleihemärkten, Rezessionsangst und immer wieder neue Wendungen im Handelsstreit zwischen den USA und China ohne Ergebnisse hatten die Börsen kräftig durchgeschüttelt. Am Vortag war der Dax auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar gesunken. An der Wall Street hatte es des Dow Jones am Ende des Tages jedoch ins Plus geschafft. In Japan und China verbuchten die Börsen ebenfalls Aufschläge, wenngleich in Japan in recht geringem Mass.

USA: - DURCHWACHSEN - Nach dem jüngsten Ausverkauf hat sich die Wall Street am Donnerstag für einen Erholungsversuch entschieden. Nach schwankendem Verlauf brachte der Leitindex Dow Jones Industrial ein Plus von 0,39 Prozent auf 25 579,39 Punkte über die Ziellinie. Tags zuvor war er um mehr als 3 Prozent abgesackt, als die Anleger wegen Konjunkturängsten regelrecht aus dem Markt geflüchtet waren. Nun kehrten einige mit angezogener Handbremse zurück. An der Nasdaq ging es hingegen nach unten.

ASIEN: - TEILS ERHOLT - Die chinesischen Börsen haben sich zum Wochenschluss ein Stück weit erholt. An Chinas Festlandbörse gewann der CSI 300 knapp ein Prozent und in Hongkong legte der Hang Seng um 0,80 Prozent zu. In Tokio drehte der Nikkei 225 indes zuletzt in Minus und fiel um 0,09 Prozent.

DAX 11 412,67 -0,70% XDAX 11 417,16 -0,18% EuroSTOXX 50 3282,78 -0,18% Stoxx50 3029,93 -0,18% DJIA 25 579,39 +0,39% S&P 500 2847,60 +0,25% NASDAQ 100 7484,89 -0,07%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 179,37 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1101 -0,05% USD/Yen 106,14 +0,01% Euro/Yen 117,82 -0,05%

ROHÖL:

Brent 58,83 +0,60 USD WTI 55,18 +0,71 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Investor Harry Markopolos wirft Mischkonzern General Electric einen Milliardenbetrug vor, FAZ

- Nachdem Google die Kicktipp-App aus dem Play Store entfernt hat, fürchten deren Macher um ihre Existenz, Gespräch mit Kicktipp-Geschäftsführer Janning Vygen, Welt

- Softbank-Investmentgruppe Fortress plant Gegenangebot zur Übernahme des japanischen Hotelbetreibers Unizo, Nikkei

- Aus Fintech N26 soll eine globale Marke werden, Interview mit N26-Gründer Valentin Stalf, FT

- Deutlich weniger Internetnutzer als erwartet haben sich eineinhalb Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes gegen Hass im Netz wegen ausbleibender Löschungen durch Betreiber sozialer Netzwerke beschwert, HB

- Alibaba-Mitgründer Joseph Tsai plant, Kontrolle über US-Basketball-Team Brooklyn Nets zu erlangen, FT

- Finanzinvestoren kaufen reihenweise Zahnarztpraxen auf, Patienten drohen teure Folgen, Wiwo

bis 23.45 Uhr:

- Fintech Comeco will Plattform für Lifestyle-Banking aufbauen, Gespräch mit Co-Geschäftsführer Stefan Bisterfeld, BöZ

- Wirtschaftsweiser Achim Truger plädiert für eine sachliche Debatte um die richtige Balance zwischen Staat und Markt, Gespräch, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Die Aktionäre sind momentan verunsichert", Gespräch mit United-Internet-Chef Ralph Dommermuth, HB

- Bei der Grosskundentochter der Deutschen Telekom, T-Systems, ist es in Brasilien zu Unregelmässigkeiten gekommen, HB

- Verdi-Chef Frank Bsirske will Deutsche-Bank-Aufsichtsrat bleiben, HB

- "Die ausstehenden Klagen sind eines der grössten Risiken für die Zukunft des Unternehmens". Gespräch mit Steinhoff-Chef Louis du Preez, HB

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) bringt ein neues Gesetz gegen Knebel-Verträge von Mobilfunkanbietern und gegen dubiose Werbeanrufe für Gas- und Stromanbieter auf den Weg, Bild

- Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Einführung eines staatlichen Tierwohlkennzeichens auf den Weg gebracht, Funke

- Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat ein Konzept zur kompletten Abschaffung des Solidaritätszuschlags vorgelegt, HB

- Wirtschaftsverbände streiten über schwarze Null, HB

- Joshua Wong, der bekannteste Anführer der Hongkonger Proteste, hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel aufgefordert, ein klares Zeichen an China zu senden, dass ein militärisches Eingreifen in Hongkong nicht hinnehmbar wäre, Bild

- Laut Bundesfinanzministerium sollen auch in Zukunft mehr als 2,5 Millionen Steuerpflichtige - zumindest teilweise - Solidaritätszuschlag zahlen, Bild

- Die geplanten Änderungen der Strassenverkehrsordnung stossen auf Kritik, Bild

/mis