Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLT - Nach seiner schwachen Vorwoche zeichnet sich für den Dax zum Auftakt am Montag eine vorsichtige Erholung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,41 Prozent höher auf 11 742 Punkte. "Die grosse Verkaufswelle ist erst einmal vorbei. Wir sehen nun eine Seitwärtsbewegung mit starken Schwankungen auf beiden Seiten", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Morgenkommentar. Am Freitag hatte der Dax nicht zuletzt wegen der politischen Krise in Italien deutlich tiefer geschlossen und auch auf Wochensicht kräftig eingebüsst.

USA: - SCHWÄCHER- Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben die Anleger am US-Aktienmarkt am Freitag wieder vorsichtiger agiert. Der Dow Jones Industrial verlor 0,34 Prozent auf 26 287,44 Punkte und auf Wochensicht damit 0,7 Prozent.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben zu Beginn der neuen Börsenwoche überwiegend Erholungsversuche gestartet. So stiegen die Kurse in Südkorea und an den chinesischen Festlandbörsen legte der CSI 300 um zuletzt 0,83 Prozent zu. Für den Hang Seng in Hongkong ging es hingegen moderate abwärts. Insgesamt bleiben die Anleger angesichts des Handelsstreits zwischen China und den USA und der daraus resultierenden Furcht vor einem Konjunktureinbruch vorsichtig. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

DAX 11 693,80 -1,28% XDAX 11 736,64 -0,87% EuroSTOXX 50 3333,74 -1,23% Stoxx50 3060,56 -0,74% DJIA 26 287,44 -0,34% S&P 500 2918,65 -0,66% NASDAQ 100 7646,27 -1,02%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 177,13 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1209 +0,08% USD/Yen 105,41 -0,29% Euro/Yen 118,14 -0,22%

ROHÖL:

Brent 58,41 -0,12 USD WTI 54,34 -0,16 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- Spanischer Energiekonzern Iberdrola verkauft Anteil an britischer Offshore-Windfarm für etwas mehr als eine Milliarde Pfund an einen Infrastrukturfonds der australischen Bank Macquarie, FT

- Der haushaltspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), beharrt auf schwarzer Null, Rheinische Post

- Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) pocht auf komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags, Interview, Augsburger Allgemeine

- Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) begrüsst Wegfall des Soli-Zuschlages, Thüringische Landeszeitung

- DIHK fordert von Schulen mehr ökonomische Bildung und eine bessere Vorbereitung auf das Berufsleben, FAZ

- Studie der Investmentbank FCF Fox Corporate Finance: Firmen vertrauen Auslandsbanken, HB

- Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU): Mindestens 1,5 Milliarden Euro für den Wald nötig, Augsburger Allgemeine

- Grünen-Politikerin Renate Künast fordert gleichen Schutz von Schlacht- und Haustieren, Rheinische Post

- Andreas Hettich, geschäftsführender Gesellschafter des Möbelbeschlagherstellers Hettich: "Das Wohnzimmer ist eigentlich tot.", FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Der britische Finanzkonzern IG Group will etablierten Börsenbetreibern mit einem neuen europäischen Handelsplatz Marktanteile abnehmen, HB

- Vonovia plant keine Mieterhöhungen in Berlin vor Mietdeckel, FAZ

- Der deutsche Industriedienstleister Bilfinger SE soll helfen, die neuesten Probleme beim Bau des französischen Kernkraftwerks Flamanville zu lösen, Welt

- Chef der Schweizer Börse: Verlust der EU-Anerkennung bleibt unbefriedigend, NZZ am Sonntag

- Chinaforscher Max Zenglein über die Hongkong-Proteste: "Ich sehe derzeit keine Anzeichen einer Deeskalation", HB

- In der Windindustrie verschwanden innerhalb eines Jahres 26.000 Arbeitsplätze, Welt

- CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer fordert Abwrackprämie für Ölheizungen, Welt

- Der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU) schlägt höhere Mehrwertsteuer für grosse Autos vor, Rheinische Post

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer: "In kaum einem Land in Europa sind die wirtschaftlichen Unterschiede so gross wie in Deutschland", HB

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht das von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) geplante Verbot von Plastiktüten skeptisch, Funke

- Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will im Kampf gegen CO2 eine "Baumprämie" einführen, BamS

- Kettcar-Hersteller Kettler: Insolvenzsachwalter sieht "gute Chancen, das Unternehmen zu erhalten", Wiwo

- Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU): "Der Bundestag sollte komplett klimaneutral werden und auch die notwendigen Flüge ausgleichen", Funke

- Wiesenhof-Chef Peter Wesjohann verteidigt die Massentierhaltung: "Biohühner schaden dem Klima", FAS

- Gabriel Felbermayr, der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW), warnt davor, der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump für die gegenwärtige Konjunkturschwäche verantwortlich zu machen - Michael Hüther, Direktor des von Arbeitgebern und Unternehmen finanzierten Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW), fordert mehr staatliche Investitionen, Welt