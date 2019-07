Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KNAPP BEHAUPTET - Nach dem jüngsten Rückschlag dürfte der Dax am Mittwoch kaum verändert starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 12 445 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax mit 12 656 Punkten noch einen Höchststand seit August vergangenen Jahres erreicht. Seither ging es wegen eines überraschend starken US-Arbeitsmarktberichts und der Gewinnwarnung von BASF auf bis zu 12 364 Punkte abwärts, bevor der Index sich etwas berappelte. Der US-Arbeitsmarktbericht hatte die Zinssenkungsfantasien deutlich gedämpft. Umso gespannter warten die Anleger nun auf den Nachmittag, wenn der Fed-Vorsitzende Jerome Powell dem Parlament zur Geldpolitik Rede und Antwort steht.

USA: - GUT BEHAUPTET - Vor möglicherweise kursbewegenden Aussagen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zum künftigen Zinspfad in den USA hat sich am Dienstag an den US-Börsen kaum noch etwas getan. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag um 0,08 Prozent auf 26783,49 Punkte moderat nach. Am Freitag hatte ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht den Zinsfantasien der Investoren einen Dämpfer verpasst. Seitdem herrscht an den Börsen Stagnation auf hohem Niveau. Am Mittwoch wird Powell Vertretern des Repräsentantenhauses zur Geldpolitik Rede und Antwort stehen, dann könnte Beobachtern zufolge wieder mehr Bewegung in die Kurse kommen. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,12 Prozent höher bei 2979,63 Punkten.

ASIEN: - GEMISCHT - Die Börsen Asiens haben vor der Anhörung des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress keine gemeinsame Richtung gefunden. Die Anleger hielten sich am Mittwoch zurück. Sie erhoffen sich von den Äusserungen Powells Hinweise, ob beziehungsweise wie stark die Fed den Leitzins und Ende Juli senken wird. Die Hoffnungen auf mehr Billiggeld hatten die Börsen in den vergangenen Wochen angetrieben, bis ein starker US-Arbeitsmarktbericht Ende letzter Woche sie etwas dämpfte. Seither gaben sich die Investoren zögerlich. In Japan fiel Nikkei 225 zur Wochenmitte um 0,08 Prozent. An Chinas Festlandbörsen gewann der CSI 300 0,11 Prozent hinzu und in Hong Kong stieg der Hang Seng um 0,29 Prozent.

DAX 12 436,55 -0,85% XDAX 12 460,96 -0,38% EuroSTOXX 50 3509,75 -0,40% Stoxx50 3211,25 -0,31% DJIA 26 783,49 -0,08% S&P 500 2979,63 +0,12% NASDAQ 100 7826,858 +0,53%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,90 -0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,12072 -0,01% USD/Yen 108,8775 +0,02% Euro/Yen 122,0205 +0,01%

ROHÖL:

Brent 64,78 +0,62 USD WTI 58,63 +0,80 USD

PRESSESCHAU

- FDP dringt auf raschen Beginn der Gespräche über Klimakonsens, Rheinische Post

- Bundesverband der Deutschen Industrie und Deutscher Gewerkschaftsbund legen gemeinsame "Leitplanken" für CO2-Bepreisung vor, HB, S.6

- Bundesregierung will 1800 Unternehmen zum Schutz der Menschenrechte in ihren Lieferketten befragen, HB

- BMW verlagert Motorenproduktion aus britischem Hams Hall nach Deutschland - Verlagerung betrifft für Südafrika bestimmte Motoren, FT, S.12

- "Die Kommunikation mit der US-Regierung ist schwierig", Interview mit dem Vize-Deutschlandchef von Huawei David Wang, Welt, S.10

- Macquarie sagt Kauf von Barchester Healthcare für 2,5 Mrd Pfund ab wegen Brexit, FT

- Uniper-Arbeitnehmer bieten Fortum Kooperation an, FAZ, S.18

- Allianz will Cyberrisiken verbriefen, Gespräch mit AGCS-Vorstand Hartmut Mai, BöZ, S. 1/4

- Grüne wollen Abstimmung über neuen Kommissionspräsidenten auf Mitte September verschieben, Welt

- Der scheidende britische Notenbankchef Mark Carney hat gute Chancen, Nachfolger von Christine Lagarde an der Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu werden, HB/FAZ S. 15

- Die Zeitungen "Welt" und "Welt am Sonntag" bekommen unter der geplanten neuen Eignerstruktur des Medienhauses Axel Springer keine Bestandsgarantie, FAZ, S. 22

- Waldbesitzer-Präsident von der Marwitz: Einnahmen aus CO2-Preis müssen in Wälder investiert werden, Funke - Gewerkschaft der Polizei regt Helmpflicht für E-Scooter an, Funke

- DIW-Studie: 1,8 Millionen Beschäftigte bekommen nicht den gesetzlichen Mindestlohn in voller Höhe ausbezahlt, Funke

- Ifo-Forscher warnen davor, aus Kostengründen Gemeinden und Landkreise zu fusionieren, Welt

- Wirtschaftsforscher erwarten Verlangsamung bei Neueinstellungen, aber keinen flächendeckenden Jobabbau, Funke

- Vorreiter in der Umweltpolitik zu sein heisst auch, in Entwicklungs- und Schwellenländer zu investieren, Gastbeitrag von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, HB, S. 48

- FDP: Befristungsgesetz ist im Abschwung brandgefährlich, FAZ, S. 17

- Bundesrechnungshof: Steuernachlässe stärken Forschung nicht, FAZ, S. 17

- Rechnungshof-Kritik an Bundesagentur für Arbeit wegen teurer Dienstreisen, Bild

