Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - DAX TRITT AUF DER STELLE - Am letzten Handelstag einer bislang starken Börsenwoche dürften sich die Kurse mit weiteren Gewinnen zunächst schwer tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn praktisch unverändert mit 12 630 Punkten. Um knapp zwei Prozent ist der Dax in dieser Woche bereits gestiegen. Nun aber fehlen die Impulse, da am Vortag in den USA wegen des "Independence Day" nicht gehandelt wurde. Auch in Fernost tut sich am Morgen wenig. Investoren dürften sich auch aus taktischen Gründen noch bedeckt halten. Denn am Nachmittag wird in den USA der Arbeitsmarktbericht für den Juni veröffentlicht.

USA: - KEIN HANDEL - An der Wall Street fand am Donnerstag wegen des Unabhängigkeitstags kein Börsenhandel statt. An diesem Freitag richten sich die Augen auf den US-Arbeitsmarktbericht. Von diesem erhoffen sich Experten Hinweise auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank.

ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag leichte Kursgewinne verzeichnet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 0,03 Prozent zu. An Chinas Festlandsbörse gewann der CSI 300 0,22 Prozent und in Hongkong kletterte der Hang Seng um 0,12 Prozent. Insgesamt prägte Zurückhaltung das Geschehen. Denn aus den USA kamen keine Impulse, da dort der Handel wegen des Unabhängigkeitstages ruhte und am Nachmittag werden wichtige Konjunkturdaten aus den USA erwartet.

DAX 12.629,90 0,11% XDAX 12.643,18 -0,16% EuroSTOXX 50 3.544,15 0,10% Stoxx50 3.240,60 0,04% DJIA 26.966,00 0,67% (Mittwoch) S&P 500 2.995,82 0,77% (Mittowch) NASDAQ 100 7.857,69 0,74% (Mittwoch)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,92 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1279 -0,05% USD/Yen 107,87 0,05% Euro/Yen 121,67 0,01%

ROHÖL:

Brent 63,35 +0,05 USD WTI 56,79 -0,55 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will den politischen Druck auf die Bundesregierung erhöhen, Interview, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten

- Der Dachverband der Metallarbeitgeber Gesamtmetall macht massiv Front gegen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und fordert dessen Ablösung, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten

- Zum Jahreswechsel kommt die nächste Porto-Erhöhung bei der Deutschen Post, FAZ, S. 22

- Insolventer Taschenhersteller Bree will bis Ende Juli Investor finden, Interview mit dem vorläufigen Insolvenzsachwalter Stefan Denkhaus, Wiwo

- EZB-Ratsmitglied Olli Rehn fürchtet um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB) - Notenbanker in Sorge wegen des starken Rückgangs der Inflationserwartungen, Interview, BöZ, S.1,7

- IAG legt neues Angebot für Norwegian Air vor, Dagens Naringsliv

- Osram soll nach Übernahme durch Zukäufe expandieren, HB

- Lidl bringt eigenes Handy-Bezahlsystem an den Start, Lebensmittel Zeitung

bis 22.15 Uhr:

- Konsumgüterhersteller mit Rekordrentabilität - Henkel einziger deutscher Konzern unter den Top 50, HB. S.18

bis 21.00 Uhr:

- Deutsche-Bank-Vorstand Frank Strauss droht Ablösung, FAZ, S. 25

- Amazon-Topmanager Andy Jassy fordert Regeln für Gesichtserkennung, HB, S. 1/6-7

- 536 Millionen Euro Kindergeld für Kinder im Ausland, Bild

- Mehrere Bundesländer gehen eigenen Weg bei Grundsteuer-Reform, Bild

- Leipzig rasantester Aufsteiger im Prognos-Regionalranking - Wirtschaftlicher Abstand zwischen den Regionen verringert sich, HB, S. 44-51

- Angesichts erheblicher Bedenken gegen die Einführung der elektronischen Patientenakte plant Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein umfassendes Datenschutzgesetz für das Gesundheitswesen, HB, S. 1/12

- EU-Rechtsakt zum vernetzten Fahren gestoppt, HB, S. 11

- Das neue EU-Parlament und die neue Führung der europäischen Institutionen bieten grosse Chancen, Gastbeitrag von Siemens-Chef Joe Kaeser, HB, S. 64

- Neuer Ärger über verschmutztes Rohöl für ostdeutsche Raffinerien, FAZ, S. 22

