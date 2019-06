Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WARTEN AUF US-NOTENBANK - Nach dem Kurssprung des Dax vom Dienstag bleiben die Anleger zur Wochenmitte gut gelaunt. Gewinnmitnahmen zeichnen sich nicht ab: Der Broker IG taxierte den Leitindex am Mittwoch rund zwei Stunden vor Handelsbeginn leicht im Plus auf 12 344 Punkte. Lockere geldpolitische Signale des EZB-Präsidenten Mario Draghi hatten tags zuvor das Ruder herumgerissen und den anfangs schwächelnden Dax nach oben katapultiert. Mit einem Umschwung um fast 3 Prozent schloss der Index die Kurslücke von Anfang Mai zumindest im Verlauf. Am Abend steht die US-Notenbank im Fokus.

USA: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Lockere geldpolitische Signale aus der Eurozone und neue Hoffnung im Handelsstreit haben die Wall Street am Dienstag aus ihrer jüngsten Lethargie befreit. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,35 Prozent auf 26 465,54 Punkte und erreichte ein Hoch seit sechs Wochen. Er begab sich damit wieder auf Tuchfühlung zu seinem bisherigen Rekord von 26 951 Punkten aus dem Oktober, der nun nur noch 1,8 Prozent entfernt liegt.

ASIEN: - STARKE KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend kräftige Kursgewinne verzeichnet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 1,73 Prozent zu. In China gewann der CSI 300 zuletzt rund zwei Prozent und in Hongkong kletterte der Hang Seng um 2,37 Prozent. Die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Aussicht auf noch mehr Billiggeld in der Eurozone waren die entscheidenden Treiber.

DAX 12.331,75 2,03% XDAX 12.340,71 2,04% EuroSTOXX 50 3.452,89 2,06% Stoxx50 3.181,24 1,72% DJIA 26.465,54 1,35% S&P 500 2.917,75 0,97% NASDAQ 100 7.635,40 1,45%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,69 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1190 -0,03% USD/Yen 108,35 -0,09% Euro/Yen 121,24 -0,13%

ROHÖL:

Brent 62,24 +0,10 USD WTI 54,06 +0,16 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Die meisten Deutschen halten die Privatisierung der Deutschen Bahn für einen Fehler und fordert Verkehrswende zugunsten der Schiene, SWR

- Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) bezeichnet den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler als Kraftakt, HB, S. 10-11

- Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Pkw-Maut fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund eine "intelligentere" Neulösung im Sinne des Umweltschutzes, Interview mit Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, NOZ

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) appelliert in seinem Gesetzentwurf zur Reform der Grundsteuer an die Kommunen, ihre Hebesätze nach der Reform zu senken, um einen Anstieg der Steuerbelastung zu vermeiden, Rheinische Post

- Der Duisburger Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer fordert nach dem Scheitern der deutschen Pkw-Maut ein einheitliches, europaweites Pkw-Mautsystem, Interview, Rheinische Post

- Für den Chef der französischen Bank Crédit Agricole drosseln die von der europäischen Bankenaufsichtsbehörde verschärften Kapitalanforderungen für Banken das Wachstum, Interview, FT

- China will aktiv zu Frieden und Stabilität in der Region beitragen, indem es die Koordination und Kommunikation mit Nordkorea stärkt, Interview mit dem chinesischen Präsident Xi Jinping, Rodong Sinmun

bis 23.45 Uhr:

- Adidas-Chef Kasper Rorsted will zunächst keine Konsequenzen aus der Festnahme des früheren Uefa-Präsidenten Michel Platini ziehen, Welt

- CBS plant Übernahme von Schwesterfirma Viacom, WSJ

- "Wir brauchen eine Bereinigung", Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden des Bankenverbands Hamburg, Marcus Vitt, BöZ, S. 4

bis 21.00 Uhr:

- Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sieht Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) beim Ausbau erneuerbarer Energien in der Pflicht, HB, S. 11

- "Wir haben aus der Vergangenheit gelernt" - Volkswagen-Marketingchef Jochen Sengpiehl über die Umstellung zum digitalen Marketing, HB, S. 24

- Kartellamt beanstandet Telekom-Glasfaserprojekt, FAZ, S. 20

- Untreue-Ermittlungen bei Porsche liegen auf Eis, FAZ, S. 24

- Blockchain-Fachmann Wolfgang Prinz: "Facebooks Währung ist kein Spekulationsobjekt wie der Bitcoin", FAZ, S. 26

