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12.11.2026 07:43:41

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Wachstum in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q25/24 ggVj 4Q25/24 ggVj 4Q24/25

Auftragseingang 34.771 +58% 27.479 +25% 21.939

Umsatz 23.683 +11% 23.389 +9% 21.427

Vergleichbares Umsatzwachstum 10,0 -- 8,2 -- 6,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.161 +33% 2.111 +30% 1.619

Ergebnis je Aktie 2,80 +35% 2,73 +32% 2,07

Ergebnis je Aktie vor PPA 3,01 +31% 2,93 +28% 2,30

LEG IMMOBILIEN

Die Zahlen zu den ersten neun Monaten (in Millionen Euro, FFO je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

9MON 9M26 ggVj 9M26 ggVj 9M25

Nettokaltmiete 712 +4% 713 +4% 688

EBITDA bereinigt 569 +4% 556 +2% 545

FFO bereinigt (AFFO) 190,1 +5% 174,3 -4% 181,3

FFO bereinigt je Aktie 2,47 +2% 2,30 -5% 2,42

FRAPORT

Im Oktober 2026 haben rund 6,0 Millionen Passagiere den Flughafen Frankfurt genutzt, womit das Aufkommen nahezu auf dem Niveau des Vorjahres lag. Während die Zahl der Flugbewegungen um 4,7 Prozent auf 40.498 und die Summe der Höchststartgewichte um 1,6 Prozent auf rund 2,5 Millionen Tonnen sanken, wuchs das Cargo-Volumen in Frankfurt um 4,5 Prozent auf 187.701 Tonnen.

FREENET

ist in den ersten neun Monaten dank der Integration von Mobilezone kräftig gewachsen. Der Konzernumsatz stieg um 25 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro. Das EBITDA ging um 5,7 Prozent auf 372,5 Millionen Euro zurück, was laut Freenet auf eine Ergebnisbelastung in Höhe von 32 Millionen Euro aus einer kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber zurückgeht. Freenet hatte darüber bereits informiert. Der bereinigte Freie Cashflow stieg um 2,7 Prozent auf 233 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Freenet weiter ein bereinigtes EBITDA zwischen 500 und 530 nach 515 Millionen Euro im Vorjahr und einen bereinigten Freien Cashflow in Höhe von 270 bis 300 Millionen Euro. Hier hatte der Konzern im Vorjahr 292 Millionen Euro erzielt.

STRÖER

at im dritten Quartal den Umsatz weiter gesteigert und etwas weniger verdient. Der Aussenwerber bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

Die Zahlen zum dritten Quartal im Detail (in Millionen Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 513 +4% 521 +6% 492

EBITDA bereinigt 148 +0,3% 146 -1% 147

Konzernergebnis 23 -23% 29,7 -1% 29,9

TALANX

hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr abermals erhöht und erstmals einen Ausblick auf 2027 gegeben. Talanx strebt 2026 nun einen Nettogewinn von über 2,8 Milliarden Euro an. Zuletzt war der Konzern von "deutlich über" 2,7 Milliarden Euro ausgegangen. Ursprünglich hatte das Jahresziel auf mehr als 2,5 Milliarden gelautet. 2027 soll der Gewinn dann auf über 3 Milliarden Euro steigen. Im dritten Quartal stieg der Konzerngewinn um 18 Prozent auf 696 Millionen Euro.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hat im dritten Quartal zwar etwa mehr verdient als im Vorjahr, wird mit Blick auf das Gesamtjahr aber zurückhaltender. Der Immobilienfinanzierer sieht den Vorsteuergewinn und das Neugeschäft im Gesamtjahr nun am unteren Ende der Prognosespannen. Es sei nicht von einer kurzfristigen Verbesserung des Marktumfelds auszugehen. Der Vorsteuergewinn betrug im dritten Quartal 12 Millionen Euro nach 14 Millionen Euro im Vorjahr. Die Erträge stiegen im Quartal auf 99 Millionen Euro von 110 Millionen im Vorjahr.

DÜRR

hat im dritten Quartal 2026 mehr umgesetzt, jedoch einen Rückgang der operativen Marge verzeichnet. Für das Gesamtjahr zeigte sich das Management des Maschinen- und Anlagenbauers zuversichtlich und bekräftigte die bestehende Jahresprognose. Im dritten Quartal kletterte der Konzernumsatz um 3,4 Prozent auf 1,079 Milliarden Euro. Der Auftragseingang verbesserte sich zeitgleich um 5,2 Prozent auf 802,1 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) sank hingegen um 11,1 Prozent auf 61,3 Millionen Euro. Entsprechend schwächte sich die bereinigte EBIT-Rendite auf 5,7 Prozent von 6,6 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum ab. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 5,2 Millionen Euro nach 28,4 Millionen Euro im Vorjahr.

MUTARES

verkauft das spanische Energieunternehmen Guascor Energy an Oaktree. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 74 Millionen Euro zugrunde. Mutares hatte Guascor 2022 von Siemens Energy übernommen.

IONOS

hat für die ersten neun Monate folgende Zahlen vorgelegt (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

9MON 9M26 ggVj 9M26 ggVj 9M25

Umsatz 1.055 +8% 1.053 +7% 980

EBITDA bereinigt 390 +6% 388 +5% 368

EBITDA-Marge bereinigt 37,0 -- 36,9 -- 37,6

UNITED INTERNET

hat bei Vorlage von Zahlen zu den ersten neun Monaten ihren Ausblick bestätigt.

Die Zahlen zu den ersten neun Monaten im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

9MON 9M26 ggVj 9M26 ggVj 9M25

Umsatz 4.638 +3% 4.635 +3% 4.502

EBITDA 1.063 +10% 1.043 +8% 966

EBIT 556 +25% 525 +19% 443

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,26 +68% -- -- 0,75

WIENERBERGER

hat wieder einen permanenten Vorstandschef. Der Aufsichtsrat den seit August 2026 als Interims-CEO amtierenden Gerhard Hanke zum CEO ernannt. Der frühere Chef Heimo Scheuch hatte seinen Vertrag aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet.

NVIDIA

Das Board des Konzerns bereitet offenbar die Absetzung von CEO Jensen Huang vor. Zuvor war bekannt geworden, dass er zwei aussereheliche Affären unterhielt - darunter eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin. Das Board plane, bereits am Mittwoch zusammenzukommen, um über seine Zukunft zu entscheiden, verlautete aus dem Umfeld des Unternehmens. Sein Ausscheiden würde das Ende einer Ära bedeuten, in der er den weltweiten Boom der Künstlichen Intelligenz anheizte und zu einem geopolitischen Star aufstieg. Damit stünde eines der wertvollsten Unternehmen der Welt vor der Aufgabe, eine neue Führungspersönlichkeit zu finden.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 01:43 ET (06:43 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.67 SQRBDU
Short 16’042.49 13.90 SQB9IU
Short 16’669.66 8.76 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’477.97 19.80 SY17BU
Long 14’152.46 13.90 SAB9DU
Long 13’530.16 8.91 SNB4VU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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