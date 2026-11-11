MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die Alibaba Group bereitet die Notierung ihrer Chip-Sparte in Hongkong vor. Dies stellt einen entscheidenden Moment im Rahmen ihrer milliardenschweren Vorstösse in den Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) dar. In dem Börsengang, der noch der Genehmigung der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörden bedarf, könnte T-Head Schätzungen von Nomura zufolge mit 85 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

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November 11, 2026 01:36 ET (06:36 GMT)