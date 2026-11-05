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05.11.2026 07:32:20

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einem vergleichbaren Wachstum von 4,0 Prozent einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,42 Euro verbucht. Damit wurden die eigenen Ziele erfüllt und die des Marktes leicht übertroffen. Für das neue Geschäftsjahr rechnet das Medizintechnikunternehmen mit 4,0 bis 5,0 Prozent vergleichbarem Wachstum und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro je Aktie. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr eine konstante Dividende von 1,00 Euro bekommen. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, vergleichbares Umsatzwachstum und EBIT-Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q25/26 ggVj 4Q25/26 ggVj 4Q24/25

Umsatz 6.784 +7% 6.744 +7% 6.322

Vergleichbares Umsatzwachstum 5,9 -- 5,5 -- 3,7

EBIT bereinigt 1.077 -2% 1.108 +1% 1.098

EBIT-Marge bereinigt 15,9 -- 16,4 -- 17,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten 589 +0,2% 653 +11% 588

Ergebnis je Aktie 0,53 -- 0,58 +9% 0,53

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,69 +1% 0,67 -1% 0,68

AUMOVIO

Der Autozulieferer hat im dritten Quartal angesichts eines anhaltend schwierigen Umfelds in der Autobranche weniger umgesetzt und verdient, die Profitabilität aber überraschend verbessert. Zudem verdoppelte das Frankfurter Unternehmen den Auftragseingang. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz bereinigt 4.000 -11% 4.183 -7% 4.492

EBIT bereinigt 137 -10% 131 -14% 153

EBIT-Marge bereinigt 3,5 -- 3,1 -- 3,4

Free Cashflow bereinigt -120 -- 38 +42% 27

DEUTSCHE EUROSHOP

sieht das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das Gesamtjahr nun bei 220 bis 225 Millionen Euro. Bislang war das Unternehmen von 211 bis 219 Millionen ausgegangen. Der Vorsteuergewinn ohne Bewertungsergebnis wird nun bei 149 bis 154 Millionen statt 134 bis 142 Millionen Euro gesehen. Für den FFO - eine in der Immobilienbranche gängige operative Kennzahl - werden nun 144 bis 149 statt 134 bis 142 Millionen Euro angepeilt. Den Umsatz sieht das Unternehmen nun in einer Spanne von 272 bis 277 Millionen Euro, womit das untere Ende um 3 Millionen Euro angehoben wurde. Im dritten Quartal habe das EBIT über der bisherigen Prognose gelegen.

HENSOLDT

hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres von einer anhaltend starken Nachfrage nach Rüstungselektronik profitiert und sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis stärker gesteigert als am Markt erwartet. Der Auftragseingang wuchs sogar mit einem Plus von 77 Prozent deutlich überproportional. Daher zeigt sich der Konzern optimistischer als bisher für das Gesamtjahr. Der Rüstungszulieferer rechnet dieses Jahr laut Mitteilung nun mit einem Konzernumsatz von etwa 2,80 Milliarden Euro - bisher wurden 2,75 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die bereinigte EBITDA-Marge soll nun bei rund 19 Prozent liegen und damit am oberen der bisherigen Spanne von 18,5 bis 19 Prozent. Für die ersten neun Monate wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

9MON 9M26 ggVj 9M26 ggVj 9M25

Auftragseingang 3.564 +77% 3.579 +77% 2.017

Umsatz 1.863 +21% 1.810 +18% 1.536

EBITDA bereinigt 281 +33% 260 +23% 211

EBITDA-Marge bereinigt 15,1 -- 14,4 -- 13,7

LANXESS

Der Spezialchemiekonzern hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert und seine Jahresprognose präzisiert. Für 2026 rechnet Lanxess demnach nun mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen am oberen Ende der Spanne von 450 und 550 Millionen Euro. Für das vierte Quartal erwartet Lanxess erneut einen positiven Free Cashflow, nachdem dieser im dritten Quartal deutlich auf 48 Millionen Euro von minus 14 Millionen vor einem Jahr gestiegen ist. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem das operative Geschäft und die Massnahmen zur Kostensenkung.

NEMETSCHEK

Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 371 +27% 371 +27% 293

EBITDA 116 +22% 113 +19% 95

EBITDA-Marge 31,2 -- 30,5 -- 32,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 47 -16% 53 -5% 55

Ergebnis je Aktie 0,40 -17% 0,44 -8% 0,48

RATIONAL

Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 332 +6% 334 +7% 312

EBIT 91 +13% 83 +2% 81

EBIT-Marge 27,5 -- 24,7 -- 25,9

Ergebnis nach Steuern 69 +11% 64 +2% 63

Ergebnis je Aktie 6,10 +10% 5,70 +3% 5,53

ARCELORMITTAL

hat mitgeteilt, dass die europäische Stahlindustrie von Schutzmassnahmen profitiere. Dies helfe dabei, die derzeit hohen Energiepreise auszugleichen. Der grösste europäische Stahlhersteller erzielte im dritten Quartal ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 2,02 Milliarden US-Dollar. Das waren rund 34 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

NEWS CORP

hat für sein erstes Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg gemeldet, der auf ein anhaltendes Wachstum in den Sparten Dow Jones, HarperCollins Publishers und den digitalen Immobiliendienstleistungen zurückzuführen ist. Der Umsatz von News Corp stieg in dem am 30. September beendeten Quartal um 6 Prozent auf 2,28 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Das Segmentergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 19 Prozent auf 403 Millionen Dollar.

QUALCOMM

hat im vierten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang verzeichnet. Ein kräftiger Anstieg der Verkäufe von Automobilchips wurde durch sinkende Einnahmen im Mobiltelefonbereich ausgeglichen.

TOYOTA MOTOR

hat seine Jahresprognose angehoben, nachdem der japanische Automobilhersteller dank eines schwächeren Yen und Kostensenkungen einen höheren operativen Quartalsgewinn verzeichnet hatte.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Long 13’076.31 8.99 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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