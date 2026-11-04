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04.11.2026 07:36:01
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-
hat bei 10 Prozent Wachstum im dritten Quartal 9 Prozent mehr operativen Gewinn eingefahren als im Vorjahr. An der Prognose hält der im DAX notierte Baustoffriese fest. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG
3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25
Umsatz 6.413 +10% 6.194 +7% 5.807
Ergebnis laufendes Geschaeft* 1.624 +8% 1.573 +5% 1.502
Ergebnis laufendes Geschaeft-Marge* 25,3 -- 25,4 -- 25,9
Ergebnis laufendes Geschaeft 1.281 +9% 1.237 +5% 1.179
- * vor Abschreibungen
LUFTHANSA
hat eine Vereinbarung mit der portugiesischen Regierung über den Erwerb einer anfänglichen Minderheitsbeteiligung von 44,9 Prozent an der staatlichen Fluggesellschaft TAP Air Portugal unterzeichnet. Der vereinbarte Kaufpreis für den Anteil beläuft sich auf 1,025 Milliarden Euro und soll vollständig aus vorhandener Liquidität finanziert werden. Durch den möglichen Zukauf von Aktien, die zunächst Belegschaftsmitgliedern angeboten werden, könnte die Beteiligung auf bis zu 49,9 Prozent steigen. Unter Berücksichtigung einer sogenannten Ticking-Fee beziffert die Lufthansa das Gesamtvolumen der Transaktion auf bis zu 1,2 Milliarden Euro. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben, insbesondere durch die Europäische Kommission.
SILTRONIC
Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG
3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25
Umsatz 355 +18% 332 +11% 300
EBITDA 81 +24% 72 +9% 66
EBITDA-Marge 22,9 -- 21,5 -- 21,9
EBIT -42 -- -57 -- -31
Ergebnis nach Steuern -55 -- -63 -- -44
Ergebnis je Aktie -1,46 -- -1,79 -- -1,29
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2026 01:35 ET (06:35 GMT)
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