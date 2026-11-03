|
03.11.2026 07:29:44
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-
muss ihren Ausblick für das bereinigte EBIT abermals nach unten korrigieren. "Angesichts des fortgeschrittenen Jahresverlaufs und der höheren Treibstoffkosten konkretisieren wir unsere Ergebnisprognose auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro", sagte Finanzvorstand Till Streichert laut Mitteilung. Bislang hatte das obere Ende der Spanne bei 2,2 Milliarden Euro gelegen. Im Vorjahr hat die Lufthansa operativ 1,96 Milliarden Euro verdient. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG
3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25
Umsatz 12.240 +9% 12.079 +8% 11.199
EBIT bereinigt 1.407 +6% 1.368 +3% 1.331
EBIT-Marge bereinigt 11,5 -- 11,3 -- 11,9
Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.257 +30% 1.063 +10% 966
Ergebnis je Aktie 1,05 +30% 0,89 +10% 0,81
Free Cashflow bereinigt 793 -3% -- -- 818
TEAMVIEWER
hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Wie das Softwareunternehmen mitteilte, verzögern sich grössere Abschlüsse. Ausserdem dämpfe die wirtschaftliche Unsicherheit in Europa die Aussichten für das vierte Quartal. Die Margenprognose wurde bestätigt. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG
3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25
Umsatz 185 -4% 188 -2% 192
EBITDA bereinigt 79 -10% 80 -9% 88
EBITDA-Marge bereinigt 42,8 -6% 41,6 -- 45,7
Ergebnis nach Steuern 36 -- 34 +17% 29
Ergebnis je Aktie 0,23 +28% 0,20 +11% 0,18
GALDERMA
Finanzchef Luigi La Corte wird das Unternehmen verlassen, um eine "bedeutende" neue Möglichkeit anderswo zu verfolgen. Er werde aber noch für eine Übergangszeit bleiben. La Corte war erst im April zu Galderma gekommen und übernahm den CFO-Posten im Mai.
APPLE
Die Wachstumsmaschine von Apple gerät ins Stocken, aber Preiserhöhungen ermöglichten es dem iPhone-Konzern, die Erwartungen der Analysten im vierten Geschäftsquartal knapp zu übertreffen. Apple prognostiziert zudem, dass sich das margenstarke Dienstleistungsgeschäft im laufenden Quartal weiter verlangsamen und die viel beachtete Bruttomarge weiter sinken werde.
===
HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.