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28.10.2026 07:32:01

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

hat die Umsatzprognosen für das kommende Jahr erneut angehoben. Die Unternehmen investieren massiv in Chips und die zu deren Herstellung benötigten Werkzeuge, um mit der rasant steigenden Nachfrage nach Künstlicher Intelligen (KI) Schritt zu halten. Der Konzern teilte mit, dass der Umsatz im nächsten Jahr 5,7 Milliarden Euro übersteigen dürfte, was 6,37 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies steht im Vergleich zu einer früheren Prognose, die einen Umsatz über dem oberen Ende einer Spanne zwischen 3,7 Milliarden Euro und 4,6 Milliarden Euro vorsah. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 44 Prozent im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen und lag über den Prognosen der Analysten von 1,10 Milliarden Euro.

BNP

hat für das dritte Quartal einen Gewinnanstieg ausgewiesen. Gestützt wurde das Ergebnis durch eine starke Entwicklung im Aktienhandel und im Prime-Brokerage-Geschäft. Die Grossbank teilte mit, dass der Nettogewinn im dritten Quartal auf 3,46 Milliarden Euro (3,85 Milliarden US-Dollar) geklettert sei, verglichen mit 3,04 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis übertraf die Analystenerwartungen von 3,23 Milliarden Euro, wie aus einem von der Bank bereitgestellten Konsens der Schätzungen hervorgeht. Der Gewinn nach Steuern wurde durch ein Umsatzwachstum von 9,45 Prozent auf 13,76 Milliarden Euro begünstigt. Dies lag über den Erwartungen der Analysten von 13,50 Milliarden Euro.

EQUINOR

hat den Gewinn im dritten Quartal aufgrund gestiegener Öl- und Gaspreise verdoppelt. Zudem sorgte ein durch globale Konflikte ausgelöster Sprung bei den Raffineriemargen für Rückenwind, da diese Konflikte die Energiemärkte auf den Kopf gestellt haben. Das bereinigte Betriebsergebnis im dritten Quartal stieg auf 12,35 Milliarden US-Dollar verglichen mit 6,215 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Dies übertrifft die Erwartungen der Analysten, die mit 12,19 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Equinor hob ihr Ziel für die Öl- und Gasproduktion für 2026 auf ein Wachstum von rund 4 Prozent gegenüber 2025 an, nachdem zuvor rund 3 Prozent prognostiziert worden waren.

HEINEKEN

hat im jüngsten Quartal dank des Absatzes von Premiummarken und alkoholreduzierten Produkten sowie eines starken Wachstums in Asien seinen Umsatz gesteigert. Das Gesamtvolumen in den drei Monaten bis September stieg organisch um 4,8 Prozent. Dies habe den Umsatz auf 8,09 Milliarden Euro erhöht, was einem Plus von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Damit wurden die Erwartungen übertroffen. Analysten hatten mit einem organischen Volumenwachstum von 2,9 Prozent und einem Umsatzwachstum von 3,5 Prozent gerechnet.

LOGITECH

hat im zweiten Geschäftsquartal Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Im laufenden dritten Quartal dürfte der Umsatz des Schweizer Konzerns durch Ausfälle eines Zulieferers belastet werden, allerdings nicht so stark wie ursprünglich befürchtet. Für das dritte Geschäftsquartal erwartet Logitech auf währungsbereinigter Basis eine Umsatzentwicklung von einer Stagnation bis hin zu einem Rückgang um 5 Prozent. Der Umsatz wird bei 1,36 bis 1,43 Milliarden US-Dollar gesehen. Darin berücksichtigt ist eine geschätzte Belastung von 70 bis 80 Millionen Dollar durch die Probleme bei dem Lieferanten.

UBS

hat im dritten Quartal einen Anstieg des Nettogewinns verzeichnet. Gestützt wurde das Ergebnis durch das Wachstum ihrer Vermögensverwaltungsplattform. Der Nettogewinn im dritten Quartal betrug 2,69 Milliarden US-Dollar nach 2,48 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Wert lag unter den Erwartungen der Analysten von 2,71 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg von 12,76 Milliarden Dollar auf 13,35 Milliarden Dollar. Dies übertraf die Erwartungen von 13,10 Milliarden Dollar laut demselben Konsens. Die Bank rechnet im vierten Quartal in der globalen Vermögensverwaltung mit einem Anstieg des Nettozinseinkommens im niedrigen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorquartal. Im Privat- und Firmenkundengeschäft wird in Schweizer Franken gerechnet ein leichter Anstieg erwartet.

SANTANDER

hat im dritten Quartal einen Rückgang des Nettogewinns verbucht, nachdem die Bank mehr Mittel zur Deckung von Kreditverlusten zurückgestellt hatte. Im dritten Quartal wurde ein Nettogewinn von 3,43 Milliarden Euro erzielt. Dies entspreche einem Rückgang von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis sei durch einen Anstieg der Nettorisikovorsorge im Kreditgeschäft um 22 Prozent auf 3,49 Milliarden Euro belastet worden. Auf bereinigter Basis stieg der Nettogewinn um 19 Prozent auf 3,85 Milliarden Euro. Analysten hatten diese Kennzahl bei 3,79 Milliarden Euro prognostiziert. Santander bekräftigte die Prognose für das Gesamtjahr.

COCA-COLA

hat die Prognose für das Jahr angehoben, nachdem ein höheres Volumen und gestiegene Preise die Ergebnisse im jüngsten Quartal beflügelt hatten. Der Getränkekonzern verbuchte für das dritte Quartal einen Gewinn von 4,06 Milliarden US-Dollar bzw. 93 Cent je Aktie verglichen mit 3,68 Milliarden Dollar bzw. 86 Cent je Aktie im Vorjahr. Das Absatzvolumen stieg um 5 Prozent.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)

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