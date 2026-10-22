MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

verzeichnete im dritten Quartal einen stagnierenden Umsatz, aber einen überraschend positiven freien Cashflow trotz seiner hohen Investitionen in KI und Robotik. Der Umsatz stagnierte im Vergleich zum Vorjahr bei 28 Milliarden Dollar, während der bereinigte Nettogewinn um 4 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar sank. Das Segment "Service und Sonstiges" von Tesla war der Wachstumsmotor, da das Kerngeschäft mit Automobilen und Energiespeichern Umsatzrückgänge von 3 Prozent beziehungsweise 16 Prozent verzeichnete.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im dritten Quartal dank eines breit abgestützten Wachstums, das von den Bereichen Industrie, Automobil und Rechenzentren angeführt wurde, einen höheren Gewinn und Umsatz erzielt.

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October 22, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)