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12.08.2026 07:29:48
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-
hat sein Umsatzwachstum aufgrund guter Projektfortschritte im dritten Geschäftsquartal beschleunigt und die entsprechende Prognose angehoben. Auch bei der Marge wird das Marineschiffbauunternehmen noch etwas optimistischer als vor drei Monaten. Für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 rechnet die Thyssenkrupp-Tochter nun mit einem Umsatzplus von 10 bis 12 statt wie bisher 2 bis 5 Prozent und einer bereinigten EBIT-Marge von bis zu 6,5 Prozent. Bislang war das Ziel hier mehr als 6 Prozent Marge. Im Folgenden die Eckdaten für die ersten neun Monate (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG
9MON 9M25/26 ggVj 9M25/26 ggVj 9M24/25
Umsatz 1.890 +19% 1.790 +13% 1.587
EBIT bereinigt 110 +12% 101 +3% 98
EBIT-Marge bereinigt 5,8 -- 5,6 -- 6,1
TUI
Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG
3. QUARTAL 3Q25/26 ggVj 3Q25/26 ggVj 3Q24/25
Umsatz 5.822 -6% 5.979 -4% 6.200
EBIT bereinigt 234 -27% 241 -25% 321
Ergebnis nach Steuern 124 -45% 73 -68% 225
EU / META / TIKTOK
Die Social-Media-Giganten Meta Platforms und Tiktok haben sich zur Zusammenarbeit mit Faktencheckern bereit erklärt, um Falschinformationen im Zusammenhang mit Grenzübertritten anzugehen. Dies teilte EU-Technologiekommissarin Henna Virkkunen mit. Die Konzerne gehen diesen Schritt, nachdem es vor Kurzem zu einem Ansturm von Menschen auf die spanische Enklave Ceuta in Nordafrika kam.
GENERAL MOTORS
will die Auswirkungen von Engpässen bei Bauteilen abmildern. Der Konzern errichtet für 4,5 Milliarden US-Dollar ein Sicherheitsnetz, das sicherstellen soll, dass die Versorgung mit kritischen Komponenten auch bei Problemen in der Lieferkette aufrechterhalten wird. Die Versorgung mit Hochrisikokomponenten soll durch eine Finanzierungsvereinbarung abgesichert werden, bei der der Konzern den Kauf wesentlicher Teile vorfinanziert.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)
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