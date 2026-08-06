Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’986 0.2%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9338 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’337 2.3%  Bitcoin 52’191 0.0%  Dollar 0.8076 -0.6%  Öl 83.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust wäre bei einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren eingefahren
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Suche...
ETF Sparplan
06.08.2026 07:32:02

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

MERCK KGAA

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj 2Q26 ggVj 2Q25

Umsatz 5.434 +4% 5.344 +2% 5.225

EBITDA bereinigt 1.599 +9% 1.534 +5% 1.462

EBITDA bereinigt-Marge 29,4 -- 28,7 -- 27,8

Ergebnis nach Steuern 494 -25% -- -- 655

Ergebnis je Aktie 1,13 -25% 1,56 +4% 1,50

Ergebnis je Aktie bereinigt 2,16 +7% 2,08 +3% 2,02

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet nun:

- Umsatz: zwischen 21,0 und 21,8 Mrd Euro (bisher: 20,4 - 21,4)

- EBITDA bereinigt: zwischen 5,9 und 6,3 Mrd Euro (bisher: 5,7 - 6,1)

- Ergebnis je Aktie bereinigt: zwischen 7,90 und 8,60 Euro (bisher: 7,50 - 8,20)

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

RATIONAL

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj 2Q26 ggVj 2Q25

Umsatz 324 +4% 327 +5% 311

EBIT 94 +16% 87 +7% 81

EBIT-Marge 29,0 -- 26,6 -- 26,1

Ergebnis nach Steuern 73 +15% 67 +6% 63

Ergebnis je Aktie 6,43 +15% 5,87 +5% 5,57

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- EBIT-Marge: zwischen 25 und 26%

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

SIEMENS

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25/26 ggVj 3Q25/26 ggVj 3Q24/25

Auftragseingang 27.902 +13% 24.700 -0,1% 24.719

Umsatz 20.794 +7,3% 20.638 +6,5% 19.377

Vergleichbares Umsatzwachstum 8,0 -- 7,8 -- 5,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.270 +11% 1.897 -7% 2.046

Ergebnis je Aktie 2,93 +12% 2,44 -6% 2,61

Ergebnis je Aktie vor PPA 3,14 +13% 2,65 -5% 2,78

AUSBLICK Gj 2025/26 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatz: auf vergleichbarer Basis von 6% bis 8%

- Ergebnis je Aktie (pre PPA): 11,20 bis 11,50 Euro (zuvor: 10,70 bis 11,10 Euro)

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzwachstum und Margen in Prozent;

PLAYMOBIL

Die Krise beim Spielzeughersteller Playmobil spitzt sich weiter zu. Anfang des Jahres verkündete die Horst Brandstätter Group (HBG), zu der Playmobil gehört, das Werk im fränkischen Dietenhofen schliessen zu wollen. Nun folgt die nächste Hiobsbotschaft: Die HBG hat im Geschäftsjahr 2024/25 einen Verlust in Höhe von mehr als 115 Millionen Euro eingefahren. Das geht aus dem nun veröffentlichten Geschäftsbericht hervor. Bereits im vorangegangenen Zeitraum lag der Fehlbetrag bei fast 119 Millionen Euro. Damals bedeutete das dicke Minus im Geschäftsbericht einen Rekordverlust. Besserung scheint nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der Umsatz ist erneut gesunken, dieses Mal um rund 9 Prozent auf insgesamt rund 409 Millionen Euro. (Spiegel)

PARTNERS GROUP

Die Partners Group steht vor einer Übernahme von Aroma-Zone für 2 Milliarden Euro. Die Parteien befänden sich in fortgeschrittenen Gesprächen und könnten bereits am Donnerstag eine Einigung erzielen, berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen, die jedoch zu bedenken gaben, dass die Transaktion noch nicht endgültig abgeschlossen sei. Aroma-Zone mit Sitz in der Provence wurde vor mehr als zwei Jahrzehnten gegründet und verkauft Schönheits- und Wellnessprodukte mit Schwerpunkt auf natürlichen Inhaltsstoffen. Der französische Vermögensverwalter Eurazeo wurde 2021 Hauptaktionär von Aroma-Zone im Rahmen einer Transaktion, die das Unternehmen Berichten zufolge mit rund 700 Millionen Euro bewertete. Die Gründerfamilie von Aroma-Zone, die Familie Vausselin, ist seit diesem Deal ein bedeutender Aktionär geblieben. (Financial Times)

ZURICH INSURANCE

hat im ersten Halbjahr höhere Prämieneinnahmen verbucht. Getragen wurde dies von Wachstum in allen Segmenten. Der Versicherer steigerte die gebuchten Bruttoprämien und Policengebühren in der Schaden- und Unfallversicherung im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 29,86 Milliarden US-Dollar. Auf vergleichbarer Basis wuchsen die Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung von Zurich um 7 Prozent. Die gebuchten Bruttoprämien in der Lebensversicherungssparte beliefen sich auf 19,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf vergleichbarer Basis seien die Prämien im Lebengeschäft um 1 Prozent gestiegen, da das Wachstum bei den margenstärkeren Risiko- und fondsgebundenen Prämien durch niedrigere Sparprämien ausgeglichen worden sei, so der Versicherer.

EBAY

hat ihren Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Zuvor hatte das Unternehmen die Übernahme von Depop abgeschlossen und ein Umsatzwachstum im zweiten Quartal gemeldet. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen Gewinn von 550 Millionen Dollar oder 1,21 Dollar je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 364 Millionen Dollar oder 78 Cent je Aktie im Vorjahr. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn im zweiten Quartal bei 1,60 Dollar je Aktie. Analysten hatten 1,50 Dollar je Aktie erwartet. Der Umsatz stieg von 2,73 Milliarden Dollar auf 3,13 Milliarden Dollar. Analysten hatten 3,02 Milliarden Dollar erwartet. Das Bruttowarenvolumen betrug 22,4 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und über den Analystenerwartungen von 21,56 Milliarden Dollar.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:56 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
06:00 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Logo WHS Nasdaq dreht nach 300-Punkte-Schock – diese Marke war entscheidend!
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
03.08.26 ETF Compass Juli-Review: Krypto-ETFs als grosse Gewinner mit bis zu 28 Prozent Plus
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
Walmart Aktie News: Walmart am Donnerstagabend auf rotem Terrain
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie
Goldpreis: Warum Privatanleger trotz Gewinnmitnahmen investiert bleiben

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 32/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 32/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.