SMI 13'024 -1.5%  SPI 18'035 -1.4%  Dow 49'016 0.0%  DAX 24'823 -0.3%  Euro 0.9176 -0.1%  EStoxx50 5'933 -1.0%  Gold 5'572 2.9%  Bitcoin 67'506 -1.2%  Dollar 0.7655 -0.4%  Öl 69.7 1.4% 
Sanofi-Aktie: Pharmakonzern will weiter profitabel wachsen - Gewinnsprung im Jahr 2025
Swiss Life-Aktie: Erneuter VR-Abgang im Blick
INTERROLL-Aktie: 2025 mit weniger Umsatz und höherem Auftragseingang
Roche-Aktie:Wachstumskurs setzt sich 2025 ungebremst fort - So viel verdiente das Management
NVIDIA ohne Nachfolgeplan:Wer folgt auf Lanzeit-CEO Jensen Huang?
29.01.2026 07:37:45

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

hat gezeigt, wie sich sein neues Abkommen mit OpenAI auszahlt, während sein Cloud-Computing-Geschäft insgesamt weiter wächst. Das Unternehmen erzielte im zweiten Geschäftsquartal einen Umsatz von 81,3 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Das vielbeachtete Azure-Cloud-Geschäft des Unternehmens wuchs um 39 Prozent und entsprach damit den Schätzungen der Wall Street.

TESLA

Der Umsatz sank im vierten Quartal um 3 Prozent, da das Unternehmen seine Führungsposition als weltweit führender Hersteller von Elektrofahrzeugen an das chinesische Unternehmen BYD verlor. Tesla meldete für das Quartal einen Umsatz von 24,9 Milliarden US-Dollar. Für das gesamte Jahr 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 94,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,50 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 0,45 US-Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 01:38 ET (06:38 GMT)

28.01.26 Marktüberblick: Dollar unter Druck
28.01.26 Swisscom gefragt
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
28.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke abgedreht
27.01.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
26.01.26 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Deutsche Bank-Aktie verliert: Razzia bei deutschem Branchenprimus - Verdacht der Geldwäsche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kurssprung bei NVIDIA-Aktie: China-Geschäft vor Comeback dank H200-Freigabe
Ausblick: ASML NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Roche Aktie News: Roche verzeichnet am Mittwochmittag Verluste
Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Roche-Aktie
Logitech-Aktie mit Berg- und Talfahrt: Computerzubehörhersteller mit starkem dritten Quartal
Qualitätsaktien vor dem Comeback: 3 ETFs für stabile Renditen in volatilen Zeiten
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büsst am Mittwochvormittag ein
Idorsia-Aktie gibt schlussendlich nach: Lizenzvereinbarung für Quviviq in Lateinamerika abgeschlossen

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
07:44 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 11,10 Euro - 'Neutral'
07:44 Koreanischer Autobauer Hyundai verdient wegen US-Zöllen deutlich weniger
07:37 ING verdient mehr als erwartet - 2027er-Renditeziel erhöht
07:34 Sanofi will weiter profitabel wachsen - Gewinnsprung im Jahr 2025
07:34 ROUNDUP: Wegen des Namens bei Wohnungssuche abgelehnt? BGH urteilt
07:33 Nemetschek knackt Milliardenmarke beim Umsatz - Zuversichtlich für 2026
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus nach Meta-Zahlen
07:30 GNW-News: DIVEVOLK SeaLink gewinnt den "boot dive award 2026" für Innovation auf der boot Düsseldorf
07:29 Schweizer Pharmakonzern Roche setzt 2025 Wachstumskurs weiter fort
07:19 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar