MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Free Cashflow Industriegeschäft 2.357 +5,6% -361 -- 2.233

FUCHS

Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Umsatz 924 +5% 919 +5% 877

EBIT 108 +1% 113 +6% 107

Ergebnis nach Steuern 77 -- 83 +7% 77

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,59 +2% 0,60 +3% 0,58

KION

hat im ersten Quartal bei rückläufigen Einnahmen weniger verdient. Der Logistikausrüster verzeichnete jedoch steigende Auftragseingänge in beiden Geschäftsbereichen und bestätigte die Jahresprognose. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Auftragseingang 2.706 +11% 2.623 +8% 2.439

Umsatz 2.788 -2% 2.740 -4% 2.859

EBIT bereinigt 196 -14% 192 -15% 227

EBIT-Marge bereinigt 7,0 -- 7,0 -- 7,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten -- -- -48 -- 109

Ergebnis je Aktie -0,36 -- -0,36 -- 0,83

NEMETSCHECK

Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Umsatz 283 +26% 276 +23% 224

EBITDA 81 +18% 84 +23% 68

EBITDA-Marge 28,5 -- 30,5 -- 30,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 45 +6% 46 +9% 43

Ergebnis je Aktie 0,39 +5% 0,40 +8% 0,37

SILTRONIC

Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Umsatz 346 +1% 327 -5% 344

EBITDA 78 -14% 83 -9% 91

EBITDA-Marge 22,6 -- 25,4 -- 26,4

EBIT 15 -59% -2,8 -- 36

Ergebnis nach Steuern 4,3 -84% -11 -- 28

Ergebnis je Aktie 0,08 -91% -0,25 -- 0,86

WACKER CHEMIE

Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Umsatz 1.478 -1% 1.459 -2% 1.490

EBITDA 127 -26% 135 -21% 172

EBIT 0,4 -99% 12 -81% 63

Ergebnis nach Steuern -3,4 -- 8,3 -83% 48

Ergebnis je Aktie -0,16 -- 0,02 -98% 0,89

AAP IMPLANTATE

verschiebt ihren Jahresbericht 2024. Der Abschlussprüfer werde die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2024 nicht mehr im April abschliessen. Grund für die Verzögerung sei eine Vielzahl an aufgekommenden Details im Abschlussprozess des Konzerns, die aufgrund eingeschränkter personeller Ressourcen nicht mehr fristgerecht abgearbeitet werden könnten.

CANCOM

hat wegen der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen deutliche Abstriche bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Den Ausblick für 2025 hat die Gesellschaft bekräftigt. Der Konzernumsatz im ersten Quartal fiel auf 410,4 Millionen Euro von 435,6 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBITDA lag auf vorläufiger Basis bei 21,1 Millionen Euro nach 30,4 Millionen Euro. Das EBITA rutschte auf 7,8 Millionen Euro von 16,9 Millionen Euro ab.

HYPOPORT

hat im ersten Quartal dank einer deutlich verbesserten Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung Umsatz und EBIT erhöht. Der Umsatz kletterte um 20 Prozent auf 159 Millionen Euro und der Rohertrag wuchs um 15 Prozent auf ca. 66 Millionen Euro. Das EBIT kletterte um 85 Prozent auf ca. 8,5 Millionen Euro.

BANCO SANTANDER

hat im ersten Quartal von niedrigeren Kosten und einem Anstieg der Gebühreneinnahmen profitiert. Die nach Marktwert grösste spanische Bank übertraf die Erwartungen und bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2025 01:33 ET (05:33 GMT)