MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat die Platzierung von neuen Aktien abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden die 1.756.417 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens platziert. Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 41,00 Euro je Aktie zugeteilt. Vossloh fliesst damit ein Emissionserlös in Höhe von rund 72 Millionen Euro vor Provisionen und Kosten zu. Den Erlös will Vossloh zur teilweisen Finanzierung des geplanten Sateba-Erwerbs verwenden.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

profitierte im dritten Quartal von einer geringeren Risikovorsorge als im Vorjahreszeitraum. Der Vorsteuergewinn legte auf 40 Millionen Euro von 10 Millionen im Vorjahr zu. Unter dem Strich blieben 37 Millionen Euro übrig. Die Erträge sanken im Quartal auf 147 Millionen Euro von 156 Millionen im Vorjahreszeitraum. Ursächlich hierfür waren deutlich niedrigere Zinserträge, die auf 113 Millionen von 132 Millionen Euro absackten.

BBVA / SABADELL

Die spanische Wettbewerbsbehörde hat ihre Prüfung des feindlichen Übernahmeangebots von BBVA für Banco de Sabadell verlängert. Mit der zweiten Prüfphase zieht sich der Übernahmekampf zwischen den beiden spanischen Banken weiter in die Länge. Die Aufsichtsbehörde CNMC erklärte, dass das Gebot der BBVA für Sabadell einer weiteren eingehenden Analyse bedürfe, und fügte hinzu, dass ihre endgültige Entscheidung die BBVA-Offerte für Sabadell genehmigen, Kompromisse akzeptieren, Bedingungen auferlegen oder ablehnen könnte.

KLARNA

Der schwedische Zahlungsdienstleister will an die New Yorker Börse. Wie der Konzern mitteilte, wurde bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) Unterlagen für das geplante öffentliche Angebot seiner Stammaktien eingereicht.

BOEING

hat im Streik-Monat Oktober nur 14 Flugzeuge ausgeliefert, darunter neun 737 MAX - die niedrigste Auslieferungszahl seit dem Höhepunkt der Covid-Pandemie im November 2020. Im Oktober 2023 hatte das US-Flugzeughersteller noch 34 Maschinen an Kunden übergeben.

November 13, 2024 01:31 ET (06:31 GMT)