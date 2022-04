MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

befindet sich in Gesprächen über eine Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk. Eine Deal könnte bereits in dieser Woche abgeschlossen werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die dramatische Kehrtwende kommt nur zehn Tage, nachdem der Milliardär sein 43-Milliarden-Dollar-Angebot für das Social-Media-Unternehmen offen gelegt hat. Die beiden Seiten trafen sich am Sonntag, um den Vorschlag von Musk zu besprechen, wobei Fortschritte erzielt worden seien. Einige Fragen seien jedoch noch offen, so die Personen. Es gebe keine Garantie dafür, dass beide Parteien zu einer Einigung kommen werden.

April 25, 2022 01:42 ET (05:42 GMT)