MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat beim noch nicht zugelassenen Prüfpräparat Asundexian in einer ersten Phase-2b-Studie positive Ergebnisse in Bezug auf die Sicherheit bei der Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmern und dem Risiko eines Schlaganfalls erzielt. Asundexian wird als neue Behandlungsoption für die Thromboseprävention untersucht.

CEWE

hat mit ungewohnt offenen Worten die Begründung nachgereicht, warum der Vertrag mit Vorstandschef Christian Friege im nächsten Jahr nicht verlängert wird. Friege habe "durchaus akzeptable bis gute Arbeit" geleistet. Es habe aber auch seit längerer Zeit Bedenken gegen Frieges Leistungen und gegen sein Verhalten gegeben. Bei einer immer aggressiveren Konkurrenz sei ein dynamischeres Handeln der Gruppe erforderlich. Zudem habe der Manager das bedeutende Thema Frauen im Vorstand und weiteren leitenden Funktionen "nicht erkannt und implementiert".

LILIUM

Die Elektro-Flugtaxis von Lilium werden Unternehmenschef Daniel Wiegand zufolge ein Jahr später als angekündigt auf den Markt kommen. Statt bisher 2024 wird nunmehr im Jahr 2025 die Zulassung des Elektro-Senkrechtstarters und damit der Beginn des kommerziellen Betriebs erwartet. Wie Lilium-Chef Daniel Wiegand im Gespräch mit Welt am Sonntag sagte, gibt es mehrere Gründe für die Verschiebung. Hierzu zählten leichte Verzögerungen bei der Auslegung des Modells, die Covid-Pandemie und Detailgespräche mit den Zulassungsbehörden.

NORDEX

Der Windturbinenhersteller war am 31. März Ziel eines Cyber-Angriffs. Wie die im SDAX und TecDAX notierte Nordex SE mitteilte, habe die IT-Sicherheit des Unternehmens frühzeitig bemerkt, am 31. März Ziel eines Cyber-Vorfalls zu sein. "Die Störung wurde frühzeitig bemerkt und Gegenmassnahmen wurden umgehend gemäss entsprechender Krisen-Protokolle eingeleitet", teilte die Nordex SE mit. Rein vorsorglich seien die IT-Systeme mehrerer Geschäftsbereiche an verschiedenen Standorten abgeschaltet worden.

V-BANK

Die auf Vermögensverwalter ausgerichtete Münchner Depotbank hält Kurs trotz einer gestiegenen Unsicherheit an den Finanzmärkten. "Wir erwarten auch 2022 starken Zuwachs", sagte der Vorstandsvorsitzende Lars Hille im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Im laufenden Jahr peilt das Institut seinen Worten nach ein Plus beim betreuten Kundenvermögen (Assets under Custody) von 10 Prozent auf 38,3 Milliarden Euro an. Die Zahl der Kundenkonten und -depots soll auf 43.300 zulegen. Beim Gewinn vor Steuern plant er einen Anstieg um ein Drittel auf 14,1 Millionen Euro.

NOVARTIS

gibt sich eine neue Organisationsstruktur, um in den nächsten zehn Jahren besser die Wachstumsziele zu erreichen. Mit dem Medikamentenportfolio und bis zu 20 Pipeline-Medikamenten, die bis 2026 die Marktzulassung erhalten könnten, sieht sich Novartis gut positioniert, um mittel- bis langfristig ein Umsatz- und Margenwachstum über dem Median der Vergleichsgruppe zu erzielen, wie der Pharmakonzern ankündigte.

AMAZON

Amazon-CEO Andy Jassy erhält für 2021, das erste Jahr an der Spitze des Tech-Riesen und Online-Versandhändlers, eine Vergütung in Höhe von 212,7 Millionen US-Dollar. Der Grossteil seiner Vergütung besteht aus Aktienzuteilungen in Höhe von 211,9 Millionen Dollar.

AMAZON

Mitarbeiter eines Standortes in New York stimmten für die Gründung einer Gewerkschaft. Das ist ein wichtiger Sieg für Gewerkschaftsaktivisten, die seit langem versuchen, eine Arbeitnehmervertretung beim zweitgrössten privaten Arbeitgeber der USA zu implementieren.

TESLA

hat im ersten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr, blieb aber hinter den Erwartungen der Wall Street zurück. Der Elektroautohersteller hatte mit Unterbrechungen in der globalen Lieferkette und einer temporären Covid-19-Schliessung in seiner Fabrik in Shanghai zu kämpfen.

