MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat nach einem von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägten ersten Quartal 2021 seine Jahresprognose bekräftigt. Im Gesamtjahr 2021 rechnet FMC unverändert mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Für das Konzernergebnis erwartet FMC einen Rückgang im hohen Zehner- bis mittleren Zwanziger-Prozentbereich gegenüber der Basis 2020. Ursächlich dafür ist in erster Linie eine erhöhte Covid-19-Sterblichkeit bei Dialysepatienten und damit einhergehend weniger Dialyse-Behandlungen. Zudem belasten zusätzliche Kosten für Sicherheitsmassnahmen für Patienten und Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das Unternehmen gab für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj 1Q20

Umsatz 4.210 -6% 4.233 -6% 4.488

EBIT 474 -15% 470 -15% 555

Ergebnis nach Steuern/Dritten 249 -12% 237 -16% 283

Ergebnis je Stammaktie 0,85 -11% 0,80 -16% 0,95

HEIDELBERGCEMENT

rechnet für den weiteren Jahresverlauf mit einer Fortsetzung der guten Baukonjunktur. "Wir sehen eine anhaltend starke Nachfrage im privaten Wohnungsbau und im Bereich Infrastruktur in allen Regionen", sagte Vorstandschef Dominik von Achten bei Vorlage der Zwischenbilanz zum ersten Quartal. Heidelbergcement steigerte zum Jahresauftakt den Absatz von Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton leicht und verbuchte bei einem insgesamt positiven Preistrend trotz Gegenwinds von der Währungsseite eine Steigerung der Umsatzrendite bezogen auf den bereinigten operativen Gewinn von 330 Basispunkten auf 13,6 Prozent.

EVONIK

hat zum Jahresauftakt von steigender Nachfrage und höheren Preisen profitiert und das Ergebnis deutlicher gesteigert als von Analysten erwartet. Der Spezialchemiekonzern beurteilt die Geschäftsaussichten für 2021 jetzt noch etwas besser und hob das untere Ende der Gewinnprognose an. Das Unternehmen gab folgende Eckdaten für das erste Quatrtal bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj 1Q20

Umsatz 3.358 +4% 3.288 +1% 3.243

EBITDA bereinigt 588 +15% 560 +9% 513

EBIT bereinigt 336 +23% 304 +11% 273

Ergebnis nach Steuern/Dritten 186 +43% 181 +39% 130

Ergebnis je Aktie 0,40 +43% 0,39 +39% 0,28

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 239 +32% 217 +20% 181

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,51 +31% 0,47 +21% 0,39

FREENET

hat dank einer guten operativen Entwicklung im Segment TV und Medien im ersten Quartal trotz deutlich rückläufiger Umsätze das operative Ergebnis gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. Das Unternehmen gab folgende Eckdaten für das erste Quartal bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj 1Q20

Umsatz 619 -5% 620 -5% 649

EBITDA 109 +4% 106 +2% 104

Konzernergebnis 49,8 -3% 50,2 -2% 51,2

Ergebnis je Aktie 0,40 -2% 0,41 -- 0,41

Free Cashflow 59,5 +19% 53,7 +8% 49,9

MORPHOSYS

ist im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Der Umsatz brach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein, als Morphosys eine erhebliche Einmalzahlung im Rahmen eines Kooperations- und Lizenzvertrags im Incyte erhalten hatte. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Das Unternehmen gab für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj 1Q20

Umsatz 47 -81% 46 -82% 251

EBIT -30 -- -44 -- 204

Konzernüberschuss -42 -- -53 -- 196

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,27 -- -1,38 -- 6,12

SHOP APOTHEKE

Das Unternehmen gab für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET

1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q20

Umsatz 284 +22% 232

EBITDA bereinigt 5,7 +14% 4,9

EBITDA 3,0 -21% 3,9

EBIT bereinigt 0,2 -88% 1,6

EBIT -2,4 -- 0,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten -5,8 -- -5,0

UNIPER

hat im ersten Quartal wie erwartet deutlich mehr verdient und auch seine Prognose fürs Gesamtjahr angehoben. Der bereinigte Konzernüberschuss erreichte 594 Millionen Euro, nach 499 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Als Grund gibt Uniper das wirtschaftliche Zinsergebnis an, das aus der Bewertung von Rückstellungen aufgrund höherer Zinssätze profitierte.

ZALANDO

hebt die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2021 an. Der Online-Einzelhändler begründete dies mit aussergewöhnlich starkem und profitablem Wachstum im ersten Quartal, anhaltend hohem Wachstum im zweiten Quartal und einem stabilem Ausblick auf das zweite Halbjahr. Der Vorstand hat ausserdem ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Die Gesellschaft wird eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 200 Millionen Euro erwerben, jedoch nicht mehr als 20 Millionen Aktien. Das Unternehmen gab folgende Eckdaten für das erste Quartal bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET

1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q20

Umsatz 2.238 +47% 1.524

EBIT bereinigt 93 -- -99

EBIT 79 -- -113

Ergebnis nach Steuern 35 -- -86

Ergebnis je Aktie 0,14 -- -0,35

SOCIETE GENERALE

ist im ersten Quartal dank eines Rückgangs der Risikovorsorge und eines starken Investmentbankings in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und hat die Erwartungen klar übertroffen. Die Bank geht davon aus, dass Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite im Laufe des Jahres deutlich abnehmen werden. Die Bank fuhr einen Nettogewinn von 814 Millionen Euro ein nach einem Verlust von 326 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 228 Millionen Euro gerechnet. Die Einnahmen legten um 21 Prozent auf 6,25 Milliarden Euro zu. Die Risikovorsorge sank um zwei Drittel auf 276 Millionen Euro.

