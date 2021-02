MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat im vergangenen Jahr einen massiven Verlust eingefahren. Neben den Belastungen durch die Corona-Pandemie flossen bereits angekündigte Restrukturierungsaufwendungen und eine massive Firmenwertabschreibung in das Ergebnis ein. Der Konzernverlust belief sich auf 2,9 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 585 Millionen Euro im Vorjahr. Restrukturierungsaufwendungen belasteten das Ergebnis mit gut 800 Millionen Euro, eine Goodwill-Abschreibung schlug mit 1,5 Milliarden Euro zu Buche. Der operative Verlust lag bei 233 Millionen Euro, nachdem die Bank im Vorjahr einen Gewinn von 1,25 Milliarden Euro eingefahren hatte. Die harte Kernkapitalquote blieb mit 13,2 Prozent "sehr komfortabel" oberhalb der Anforderungen. Die Commerzbank hat zudem ihre neue Strategie für den Zeitraum bis 2024 auf den Weg gebracht. Der Vorstand hat nach Erörterung mit dem Aufsichtsrat seinen Plan beschlossen, der den Abbau von 10.000 Vollzeitstellen und die Reduzierung der Filialen von 790 auf 450 vorsieht.

MERCK KGAA

hat in den USA für ihr Medikament Tepmetko (Tepotinib) die Zulassung zur Behandlung einer bestimmten Form des Bronchialkarzinom erhalten.

CANCOM

erzielte 2020 nach vorläufigen Zahlen ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 123,1 Millionen Euro nach 119,3 Millionen im Vorjahr. Zuletzt hatte Cancom Ende Oktober ein EBITDA von 110 bis 115 Millionen Euro prognostiziert. Allein im vierten Quartal legte das EBITDA auf 45,4 von 32 Millionen Euro zu. Der Umsatz stieg auf 467,8 von 422,8 Millionen Euro. Damit betrug die EBITDA-Marge 9,7 Prozent.

DELIVERY HERO

hat von der koreanischen Kartellbehörde grünes Licht für das Joint Venture mit dem Betreiber der grössten Essenslieferplattform Südkoreas erhalten, allerdings unter Bedingungen. Delivery Hero muss seine südkoreanische Tochter Delivery Hero Korea LLC verkaufen. Zudem rechnet der Berliner Konzern aufgrund des Kursanstiegs der eigenen Aktie mit einer erheblichen Wertberichtigung auf den Firmenwert seines koreanischen Geschäfts, der nach derzeitigen Informationen bis zu 1,4 Milliarden Euro betragen kann.

HAMBORNER REIT

wird ihren Aktionären voraussichtlich eine Dividende auf Vorjahresniveau zahlen (0,47 Euro je Aktie). Das Immobilienunternehmen verkündete diesen Schritt bei Vorlage vorläufiger Zahlen für das abgelaufene Jahr. Danach stiegen Miet- und Pachterlöse mit 88,2 Millionen Euro um 3,6 Prozent und der FFO mit 55,6 Millionen Euro um 2,4 Prozent über Vorjahr.

HOME24

Der Online-Möbelhändler bringt seine brasilianische Tochter Mobly zu 21 Real je Aktie an die Börse B3 in Sao Paulo. Mobly kommt damit im oberen Bereich der Preisspanne aufs Parkett, die Aktien waren zu 17,00 bis 23,50 Real angeboten worden. Home24 wird durch den Börsengang mindestens 33,8 Millionen Real erhalten, umgerechnet 5,3 Millionen Euro.

RATIONAL

BERICHTET* PROG PROG

GESAMTJAHR Gj20 ggVj Gj20 ggVj Gj19

Umsatz 650 -23% 642 -24% 844

EBIT 107 -54% 99 -57% 231

Ergebnis nach Steuern k.A. -- 74 -57% 172

Ergebnis je Aktie k.A. -- 6,50 -57% 15,09

Dividende je Aktie k.A. -- 6,62 +16% 5,70

* Rational hat Eckdaten vorab bekanntgegeben. Das endgültige Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2020, einen Ausblick auf die erwartete Geschäftsentwicklung sowie einen Dividendenvorschlag gibt das Unternehmen am 24. März 2021 bekannt.

- in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

ABB

Der Industriekonzern hat im vierten Quartal bei einem Umsatzplus von 2 Prozent auf 7,182 Milliarden zwar das operative EBITA um 16 Prozent auf 825 Millionen Dollar gesteigert. Unter dem Strich stand nach Dritten aber ein Verlust von 79 Millionen Dollar, nachdem ABB vor Jahresfrist noch 325 Millionen Dollar verdient hatte, wie das Unternehmen mitteilte.

OMV

Der österreichische Ölkonzern hat im vergangenen Jahr insgesamt zwar weniger verdient, dabei aber ein starkes viertes Quartal hingelegt. Im Schlussquartal verdienten die Wiener nach Dritten 1,880 Milliarden Euro. Vor Jahresfrist waren es nur 355 Millionen Euro gewesen.

EBAY

Die Ergebnisse von Ebay für das vierte Quartal 2020 haben die Prognosen der Analysten übertroffen. Auch der Ausblick auf das laufende erste Quartal fiel deutlich über den Schätzungen des Marktes aus.

GENERAL MOTORS

plant, die Produktion in mehreren Fabriken in diesem Monat aufgrund der Chip-Knappheit zu drosseln. Das Unternehmen teilte mit, dass es in vier Montagewerken, darunter drei in Nordamerika, Ausfallzeiten einplant, um die Auswirkungen des Halbleitermangels abzumildern und Fabriken, die Modelle mit höherer Nachfrage wie grosse Lastwagen und SUVs herstellen, am Laufen zu halten.

QUALCOMM

Der Chiphersteller profitiert von der neuen Mobilfunkgeneration und dem Einbau seiner Bauteile nun auch in das jüngste iPhone von Apple. Der US-Konzern steigerte den Umsatz in seinem ersten Geschäftsquartal um 62 Prozent auf 8,24 Milliarden US-Dollar. Netto verdoppelte sich der Gewinn auf 2,46 Milliarden Dollar. Analysten hatten Qualcomm zwar einen etwas höheren Umsatz zugetraut, beim Nettogewinn aber mit 2,09 Milliarden Dollar deutlich weniger als das Unternehmen tatsächlich erreichte.

PAYPAL

Der Bezahldienstleister hat im vierten Quartal 2020 seinen Gewinn auf 1,57 Milliarden von 507 Millionen US-Dollar mehr als verdreifacht. Das Ergebnis übertraf mit bereinigt 1,08 Dollar je Aktie die Erwartungen der Analysten, die mit 1 Dollar gerechnet hatten.

===

