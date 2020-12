MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Tesla-Chef Elon Musk hat 2018 über einen Verkauf des Elektroautobauers an Apple nachgedacht. "Während der dunkelsten Tage des Model-3-Programms wandte ich mich an Tim Cook, um die Möglichkeit einer Übernahme von Tesla durch Apple (für ein Zehntel unseres heutigen Werts) zu diskutieren", twitterte Musk am Dienstag. Aber der Apple-CEO "hat ein Treffen verweigert". 2018 stand Tesla wegen des Model-3-Projekts kurz vor dem Kollaps.

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat Walmart verklagt. Sie beschuldigt den Konzern, die Opioid-Krise in den USA mit angeheizt zu haben, indem er trotz wiederholter Warnungen seiner eigenen Apotheker Rezepte nur unzureichend auf mögliche Ungereimtheiten oder Bedenken geprüft habe.

