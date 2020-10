MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die Stimmung in der japanischen Wirtschaft war in den drei Monaten per Ende September nicht mehr ganz so pessimistisch wie in den Quartalen davor, da die wirtschaftliche Aktivität in der Coronavirus-Pandemie allmählich wieder angezogen hat. Wie aus dem sogenannten Tankan-Bericht der japanischen Notenbank hervorgeht, stieg der Sentiment-Index für die Grossunternehmen des Landes im September auf minus 27 von minus 34 in der vergangenen Umfrage im Juni. Ökonomen hatten mit minus 23 gerechnet. Für Dezember rechnen die Unternehmen mit einer Verbesserung auf minus 17. Derweil hat der Kfz-Absatz in Japan im September einen Rückgang von 15,6% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

In Südkorea ist der Index der Frühindikatoren für August auf 100,9 gestiegen gegenüber 100,3 im Juli.

COVESTRO

Moody's Investors Service hat die Bonitätsbewertung bestätigt. Das Langfristrating liege weiter Baa2. Der Ausblick für alle Ratings sei negativ. Moody's reagiert damit auf die am Mittwoch angekündigte Milliardenübernahme des Geschäfts mit nachhaltigen Beschichtungsharzen des niederländischen Chemiekonzerns DSM. Unter anderem reduziere Covestro durch den Deal seine Abhängigkeit von den beiden anderen Sparten.

VOLKSWAGEN

Die Aktionäre haben die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat wie erwartet mit grosser Mehrheit entlastet. Auf die Entlastung der einzelnen Manager entfielen bei der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch jeweils mehr als 98 Prozent der Stimmen. Zudem haben die Aktionäre die für das Geschäftsjahr 2019 vorgeschlagene unveränderte Dividende von 4,80 Euro je Stammaktie und 4,86 Euro je Vorzugsaktie mit 99,98 Prozent abgesegnet, wie der Konzern mitteilte.

DÜRR

Wie der Konzern mitteilte, wird Vorstandsmitglied Pekka Paasivaara "in gegenseitigem, bestem Einvernehmen" zum Jahresende aus dem Führungsgremium ausscheiden. Der Vorstand wird danach nur noch aus drei Mitgliedern bestehen.

MORPHOSYS

Finanzvorstand Jens Holstein hat sich entschlossen, zum Jahresende zurückzutreten. Dies teilte das Biopharma-Unternehmen mit. Er werde bis dahin seine Funktion jedoch ausüben, um einen reibungslosen Übergang der Geschäfte zu gewährleisten. Die Suche nach einem Nachfolger habe bereits begonnen, hiess es weiter.

PORSCHE

Der Sportwagenhersteller steht offenbar im Verdacht, Autos manipuliert und damit die eigenen Kunden getäuscht zu haben. "Wir haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet", bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dabei gehe es nicht um Diesel-Manipulationen, für die sich mittlerweile auch Vorstände aus dem VW-Konzern in einem Strafprozess verantworten müssen. Dieses Mal gehe es darum, dass Porsche-Kunden in aller Welt über den Sprit-Verbrauch ihrer Sportwagen getäuscht wurden.

GALERIA KARSTADT KAUFHOF

Die angeschlagene Warenhauskette kommt wie erwartet aus der Schutzschirm-Insolvenz: Das zuständige Amtsgericht Essen hob das Insolvenzverfahren auf. Das Gericht teilte mit, die Zustimmung der Gläubiger zum Sanierungsplan von Anfang September sei rechtskräftig geworden.

VATTENFALL / NORDEX

hat den bislang grössten niederländischen Windpark an Land eröffnet. Er besteht laut Vattenfall aus 82 Windturbinen des Herstellers Nordex, die mit 301 Megawatt rechnerisch den Jahresbedarf von rund 370.000 niederländischen Haushalten liefern können.

ALLSTATE

Der US-Versicherer streicht 3.800 Stellen oder rund 8 Prozent der gesamten Belegschaft. Im Zuge des Jobabbaus und Büroschliessungen rechnet der Konzern eigenen Angaben zufolge mit einer Belastung vor Steuern von 290 Millionen US-Dollar. Ein Teil der Stellenstreichungen, etwa 25 bis 30 Prozent, sei darauf zurückzuführen, dass es infolge des Corona-Shutdowns weniger Unfälle gegeben habe, erklärte Allstate-CEO Thomas Wilson. Daher seien eine geringere Anzahl von Mitarbeitern notwendig, die sich um die Schadenabwicklung kümmerten.

AMERICAN AIRLINES / UNITED AIRLINES

Die beiden Fluggesellschaften haben gegenüber ihren Mitarbeitern angekündigt, mit dem Abbau von insgesamt mehr als 32.000 Stellen zu beginnen, nachdem Demokraten und Republikaner in Washington sich nicht auf ein neues Corona-Hilfspaket einigen konnten.

BOEING

Der US-Flugzeugbauer ist einer möglichen Wiederzulassung seiner mit einem Flugverbot belegten 737 Max ein weiteres Stück näher gekommen. Der Chef der Luftfahrtaufsicht FAA gab den von dem Hersteller vorgenommenen Umbaumassnahmen an der Maschine ein vorläufiges, persönliches Okay, nachdem er selbst einen der Testflüge durchgeführt hat.

GOOGLE / FITBIT

habe bezüglich der geplanten Übernahme von Fitbit weitere Zugeständnisse an Wettbewerber gemacht, welche das Google-Betriebssystem Android für mobile Geräte nutzen. Eine Zustimmung der EU-Kommission werde damit wahrscheinlicher, sagten zwei mit dem Fall vertraute Personen.

