MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die Corona-Pandemie hat beim Online-Reifenhändler Delticom Spuren hinterlassen. Nach einem rückläufigen Umsatz im ersten Halbjahr müssen die Niedersachsen auch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr kappen. Für das Gesamtjahr erwartet Delticom daher nun einen Konzernumsatz in einer Spanne zwischen 550 bis 570 Millionen Euro (bisher: 600 bis 630 Millionen Euro). Aufgrund des Turnaround-Managements in den zurückliegenden Monaten und der positiven Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal hebt das Unternehmen dagegen die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr nach oben an.

HUAWEI

Deutschland wird den chinesischen Telekomausrüster Huawei nicht pauschal vom Ausbau des deutschen 5G-Mobilfunknetzes ausschliessen. Der am Dienstag von der Bundesnetzagentur veröffentlichte Sicherheitskatalog für die Telekommunikationsnetze sieht stattdessen vor, dass kritische Komponenten der 5G-Technologie zertifiziert und Vertrauenswürdigkeitserklärungen von Herstellern und Systemlieferanten eingeholt werden müssen.

LIBERTY / SUNRISE

Liberty kommt bei dem Schweizer Mobilfunkanbieter doch noch zum Zuge. Der Sunrise-Verwaltungsrat empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Liberty-Angebots über 6,8 Milliarden Franken in bar oder 110 Franken je Aktie, wie Sunrise mitteilte.

TESLA

nimmt einen Aktiensplit im Verhältnis 5 zu 1 vor. Die Massnahme soll am 31. August wirksam werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2020 01:40 ET (05:40 GMT)