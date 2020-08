MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

will künftig auch Elektroautos ausrüsten. "Für die nächste Generation der E-Mobilität sind Ladezeit, hohe Leistung, hohe Energie und Langlebigkeit der Batterie die limitierenden Faktoren", sagte Varta-Chef Herbert Schein dem Tagesspiegel. "Die Technologie, die wir heute entwickeln, könnte auch bei Anwendungen im Bereich der Elektromobilität Vorteile bieten.

DEUTSCHE BAHN

Bei DB Arriva, der britischen Nahverkehrstochter der Deutschen Bahn, bahnt sich ein Wechsel an der Spitze an. Manfred Rudhart, DB Arriva-Chef, werde bis Jahresende abgelöst, bestätigte ein Bahn-Sprecher einen Bericht der Wirtschaftswoche.

BRITISH AIRWAYS

Harte Einschnitte bei Gehältern und Beschäftigung haben die Piloten der Fluggesellschaft British Airways wegen der Corona-Krise akzeptiert. Eine grosse Mehrheit der 4.300 Piloten habe einer entsprechenden Vereinbarung mit der Unternehmensführung zugestimmt, erklärte die Gewerkschaft Balpa. Der Einigung zufolge sollen die Pilotengehälter um 20 Prozent gekürzt und 270 Stellen abgebaut werden.

HSBC

Die Grossbank hat wegen einer deutlich höheren Risikovorsorge für faule Kredite im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch erlitten. Wie das Geldhaus mitteilte, sank das Nettoergebnis um 77 Prozent auf 1,98 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen sackten nicht ganz so stark auf 26,75 Milliarden von 29,37 Milliarden Dollar ab. Grund dafür seien unter anderem geringere Zinsen gewesen. Die Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite stiegen in den sechs Monaten den weiteren Angaben zufolge um 5,7 Milliarden auf 6,9 Milliarden Dollar.

NEWS CORP.

James Murdoch, der jüngere Sohn von Rupert Murdoch, ist aus dem Board of Directors der News Corp zurückgetreten, ein Schritt, der sein vollständiges Ausscheiden aus dem Familienunternehmen markiert. Murdoch war vormals als ein Top-Anwärter auf die Leitung des Familienunternehmens angesehen worden; in den letzten Jahren hatte er sich aber von seinen Aufgaben in den Unternehmen zurückgezogen.

NVIDIA

Der US-Graphik-Chiphersteller erwägt laut Medienberichten ernsthaft den Kauf des britischen Halbleiter-Design-Unternehmens Arm Holdings, das derzeit der japanischen Softbank Group gehört. Sowohl die Financial Times als auch Bloomberg berichten, dass beide Unternehmen in Gesprächen über eine Transaktion sind, die der Softbank mehr einbringen würde als die 32 Milliarden US-Dollar, für die Softbank 2016 Arm Holdings erworben hat.

TIKTOK

Microsoft will mit Unterstützung von US-Präsident Donald Trump das US-Geschäft der chinesischen Kurzvideo-Plattform Tiktok übernehmen. Der US-Softwarekonzern teilte nach einem Gespräch von CEO Satya Nadella mit Trump über einen möglichen Deal mit, dass das US-Geschäft von Tiktok zu vom Weissen Haus vorgegebenen Bedingungen gekauft werden solle. Mit dem Tiktok-Mutterkonzern Bytedance sollten zügig Verhandlungen aufgenommen werden. Ziel sei es, die Transaktion bis zum 15. September abzuschliessen.

