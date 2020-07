MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Nach dem starken Jahresauftakt ist es bei der Deutschen Börse im zweiten Quartal ruhiger zugegangen. Die wichtige Sparte Eurex ist gegenüber dem Vorjahr nur langsam gewachsen und bei Clearstream fiel das Wachstum sogar negativ aus - die praktisch auf Null gefallenen Leitzinsen in den USA drückten auf die Nettozinserträge. Dennoch bleibt der Börsenbetreiber einer der Gewinner der Covid-19-Krise. Das Unternehmen hat das Gewinnziel bestätigt. Das Unternehmen gab folgende Eckdaten bekannt (alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19

Nettoerloese 778 +7% 767 +6% 725

Operative Kosten bereinigt 300 +15% 294 +13% 260

EBITDA bereinigt 483 +4% 480 +3% 466

EBITDA 441 +2% 465 +7% 434

Ergebnis nach Steuern 266,40 -3% 279 +2% 274

Ergebnis je Aktie 1,40 -4% 1,50 +3% 1,46

FRESENIUS

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19

Umsatz 8.920 +2% 8.958 +2% 8.761

EBIT* 1.123 +0% 1.068 -5% 1.118

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 410 -13% 398 -15% 471

Ergebnis je Aktie* 0,74 -13% 0,71 -16% 0,85

* vor Sondereinflüssen

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

FRESENIUS MEDICAL CARE

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19

Umsatz 4.557 +5% 4.558 +5% 4.345

EBIT 656 +26% 629 +21% 521

Ergebnis nach Steuern/Dritten 351 +38% 325 +28% 254

Ergebnis je Stammaktie 1,20 +43% 1,10 +31% 0,84

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

HEIDELBERGCEMENT

Heidelbergcement hat nach massiven Goodwillabschreibungen im zweiten Quartal tiefrote Zahlen geschrieben. Der Baustoffhersteller verbuchte nach Anteilen Dritter einen Fehbetrag von 3,028 Milliarden Euro - nach einem Überschuss von 290 Millionen Euro im Vorjahr. Ursächlich dafür sind Wertberichtigungen im Volumen von 3,49 Milliarden Euro, die der DAX-Konzern vornehmlich auf Geschäfte in Grossbritannien und Italien vornehmen musste.

BERICHTET VORAB

2. QUARTAL 2Q20 ggVj BERICHTET* 2Q19

Umsatz 4.324 -13% 4.324 4.973

Ergebnis laufendes Geschäft** 999 -4% 999 1.046

Ergebnis laufendes Geschäft 652 -7% 652 698

Ergebnis nach Steuern/Dritten -3.028 -- -- 290

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 427 -- -- 426

Ergebnis je Aktie -15,26 -- -- 1,46

- * Das Unternehmen hatte am 14.7. vorab Zahlen veröffentlicht.

- ** vor Abschreibungen

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

VOLKSWAGEN

Die Aktionäre der Volkswagen AG müssen sich wegen der Corona-Pandemie mit einer deutlich niedrigeren Dividende zufriedengeben als ursprünglich geplant. Eine Dividende von 4,80 Euro je Stamm- und 4,86 Euro je Vorzugsaktie wird vorgeschlagen. Der bisherige Vorschlag hatte auf 6,50 Euro je Stammaktie und 6,56 Euro je Vorzugsaktie gelautet.

AIRBUS

hat angesichts der Luftfahrt-Krise einen Umsatz- und Ergebnis-Einbruch im ersten Halbjahr verzeichnet. Der Umsatz sank um 39 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT rutschte mit minus 945 Millionen Euro in die Verlustzone, nachdem Airbus im Vorjahreszeitraum noch 2,5 Milliarden Euro verdient hatte. Netto belief sich der Verlust auf 1,9 Milliarden Euro. Im Vorjahr stand hier noch ein Gewinn von 1,2 Milliarden Euro zu Buche.

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19

Umsatz 8.317 -55% 8.552 -53% 18.317

EBIT -1.638 -- -1.252 -- 1.912

Ergebnis nach Steuern/Dritten -1.432 -- -868 -- 1.157

Ergebnis je Aktie -1,84 -- -1,09 -- 1,49

- Stand Prognosen: 15. bis 22. Juli 2020

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

ADO PROPERTIES

Der Immobilienkonzern hat eine Anleihe über 400 Millionen Euro zur Refinanzierung von Schulden platziert. Die festverzinsliche vorrangige unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist mit einem festen Kupon von 3,25 Prozent versehen.

HAMBORNER REIT

Das Immobilienunternehmen hat seinen Dividendenvorschlag für das vergangene Jahr bestätigt. Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr sowie der aktualisierten Prognose für 2020 sollen die Aktionäre weiterhin 0,47 Euro je Aktie erhalten, einen Cent mehr als im Jahr zuvor. Vorstand und Aufsichtsrat erwägen, den Aktionären die Wahl zu lassen, ob sie die Dividende in bar erhalten oder ganz oder teilweise in Aktien umwandeln möchten, teilte das SDAX-Unternehmen mit.

GRENKE

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19

Zinsergebnis 98 +9% 101 +13% 90

Operatives Ergebnis 20 -52% 16 -62% 42

Ergebnis vor Steuern 17 -57% 14,4 -64% 40

Ergebnis nach Steuern 14 -59% 13,7 -60% 35

Ergebnis je Aktie 0,31 -58% 0,28 -62% 0,74

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

FUCHSPETROLUB

BERICHTET

1H 1H20 ggVj 1H19

Umsatz 1.120 -14% 1.296

EBIT 112 -29% 157

Ergebnis nach Steuern 79 -29% 112

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,57 -30% 0,81

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

KION

BERICHTET VORAB

2. QUARTAL 2Q20 ggVj BERICHTET* 2Q19

Auftragseingang 2.319 +12% 2.300 2.079

Umsatz 1.900 -17% 1.900 2.281

EBIT bereinigt 61 -73% 61 225

Ergebnis nach Steuern/Dritten -15 -- -- 127

Ergebnis je Aktie -0,13 -- -- 1,08

Free Cashflow 2,5 -- 2,0 -114

-* Das Unternehmen hatte am 13.7. vorab Zahlen veröffentlicht.

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

RATIONAL

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19

Umsatz 117 -43% 117 -43% 205

EBIT 1,6 -97% 2,1 -96% 52

Ergebnis nach Steuern 1,2 -97% 1,7 -96% 40

Ergebnis je Aktie 0,10 -97% 0,28 -92% 3,52

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

SILTRONIC

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19

Umsatz 323 +4% 300 -4% 312

EBITDA 100 +0% 87 -13% 100

EBIT 67 -10% 52 -30% 75

Ergebnis nach Steuern 61 -11% 44 -36% 69

Ergebnis je Aktie 1,80 -9% 1,31 -34% 1,98

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

ZALANDO

bietet zwei Wandelanleihen an und strebt einen Bruttoemissionserlös von insgesamt 1,0 Milliarden Euro an. Diesen will der Online-Modemarktplatz für Wachstum, strategische Chancen und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

ZF FRIEDRICHSHAFEN

Der Aufsichtsrat des Automobilzulieferers hat Stephan von Schuckmann mit Wirkung zum 1. Januar in den Vorstand bestellt. Der 46-Jährige tritt die Nachfolge von Michael Hankel an, der nach 17 Jahren Tätigkeit für das Unternehmen in den Ruhestand geht.

ENEL

Belastet von einem "sehr herausfordernden Umfeld" hat der Energiekonzern im ersten Halbjahr einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn verbucht. Der Nettogewinn ging auf 1,95 Milliarden Euro zurück, von 2,22 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel auf 8,65 Milliarden von 8,91 Milliarden Euro.

LAFARGEHOLCIM

Dem Baustoffkonzern hat im ersten Halbjahr die Corona-Pandemie zu spüren bekommen, im Juni jedoch eine Nachfrageerholung verzeichnet. Belastet wurde das Ergebnis wegen der Aufwertung des Franken auch durch Wechselkurseffekte. Für das zweite Halbjahr rechnet der Konzern aufgrund einer guten Auftragslage und angekündigter staatlicher Konjunkturmassnahmen mit einem soliden Ergebnis. Der Nettoverkaufsertrag fiel in den ersten sechs Monaten des Jahre um 18,1 Prozent auf 10,69 Milliarden Franken.

STANDARD CHARTERED

Eine erhöhte Risikovorsorge hat Standard Chartered im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch beschert. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern sackte um 40 Prozent auf 733 Millionen US-Dollar ab.

TOTAL

Der französische Energiekonzern hat im zweiten Quartal ausserordentliche Abschreibungen in Höhe von 8,1 Milliarden US-Dollar verbucht. Die Abschreibungen nahm der Konzern nach der Revidierung von Preisannahmen für die kommenden Jahre und einer Überprüfung seiner Öl -Assets vor. Darin enthalten sei eine Abschreibung von 7 Milliarden Dollar auf kanadische Ölsandvorkommen.

UNIBAIL-RODAMCO

hat im ersten Halbjahr über ein Viertel weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der französische Gewerbeimmobilienkonzern war wegen der Corona-Pandemie gezwungen gewesen, die meisten seiner Einkaufszentren ab März für durchschnittlich 67 Tage zu schliessen. Nach der Wiedereröffnung hätten sich die Besucherzahlen und Verkäufe besser erholt als erwartet, teilte der Konzern mit.

US-INTERNETKONZERNE

