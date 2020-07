MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat sich in die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals eingeschaltet und eine Reform der Wirtschaftsprüfung gefordert. Es werde darum gehen, "Regeln und Verfahren vor allem bei Wirtschafts- und Bilanzprüfung mehr Biss zu geben". "Beispielsweise sollten das Verfahren der Bilanzprüfung und die Aufgaben, Möglichkeiten und Haftung der Wirtschaftsprüfer überdacht werden. So müssen sie etwa in der Lage sein, internationale Verflechtungen des Geschäfts besser zu durchleuchten."

WELTRAUMBAHNHOF DEUTSCHLAND

Die Pläne für einen deutschen Weltraum-Bahnhof werden konkret. Im Herbst will der Industrieverband BDI gemeinsam mit Schiffbau-Unternehmen ein Konzept für einen Startplatz für Miniraketen vorlegen, berichtet das Handelsblatt. Eine schwimmende Plattform in der Nordsee soll als Startplatz dienen.

E-MOBILITÄT DEUTSCHLAND

ENBW verstärkt auch in Corona-Zeiten den Ausbau der Ladeinfrastrukur für Elektroautos. "Wir kommen mit dem Aufbau der Hochgeschwindigkeitsladesäulen sehr gut voran. Jeden Tag wird ein neuer Standort fertig", sagte Konzernchef Frank Mastiax.

BMW

setzt sich strikte Klimaziele für das Jahr 2030. Dies berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" unter Berufung auf interne Unterlagen. Demnach verpflichtet sich der Konzern, Dutzende Millionen Tonnen an CO2-Emissionen jährlich einzusparen.

WIRECARD

Im vorläufigen Insolvenzverfahren über das Vermögen der Wirecard AG gibt es trotz der schwierigen Ausgangslage und der zu Verfahrensbeginn fehlenden Liquidität Fortschritte. So sei zwischenzeitlich die Liquidität bis auf weiteres gesichert, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Jaffé mit. Die eingeleiteten Investorenprozesse kämen gut voran. Es gebe reges Interesse an Unternehmensteilen der Wirecard.

FIELMANN

Marc Fielmann, seit November alleiniger Chef von Deutschlands grösster Brillenkette, will das Geschäft schneller digitalisieren als ursprünglich geplant. Bereits Ende des Jahres soll eine neue Plattform online gehen, die unter anderem einen zuverlässigen Sehtest und die virtuelle Anprobe von Brillen ermöglichen soll. Der Launch war zunächst für 2021 geplant.

LUFTHANSA

Die belgische Tochter Brussels Airlines erhält 290 Millionen Euro als Kredit von Belgien. Zusätzlich gibt die Muttergesellschaft Lufthansa eine Kapitalspritze von 170 Millionen Euro. Mit dem Stabilisierungspaket sollen die Verluste aufgefangen werden, die die Fluggesellschaft während der Corona-Krise angehäuft hat, und auch tausende Jobs gesichert werden. Brussels will nun den angekündigten Restrukturierungsplan in die Tat umsetzen, der unter anderem die Verkleinerung der Flotte um 30 Prozent und den Abbau von 1.000 Stellen vorsieht.

SUESS MICROTEC

hat im zweiten Quartal von Investitionen in den Mobilfunkstandard 5G profitiert. Der Umsatz stieg auf 72 (Vorjahr: 47) Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 8,8 Millionen Euro. Im Vorjahr wurde noch ein EBIT-Verlust von 2,9 Millionen Euro verbucht. Der Auftragseingang betrug 94 Millionen Euro gegenüber 45 Millionen im Vorjahreszeitraum. Suess rechnet mit einer andauernd positiven Entwicklung im zweiten Halbjahr und hat deshalb Umsatz- und EBIT-Margenprognose erhöht.

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES (IAG)

denkt über eine Kapitalerhöhung nach. Geprüft werde die Ausgabe neuer Aktien für bis zu 2,75 Milliarden Euro, teilte die britisch-spanische Fluggesellschaft mit. Mit dem Geld soll die strapazierte Bilanz gestärkt werden. Die Gruppe, zu der British Airways, Iberia und Vueling gehören, betonte, dass noch keine Entscheidung gefallen sei.

TUI

schliesst nicht aus, einen neuen Corona-Hilfsantrag zu stellen, nachdem der Bund bereits einen Kredit von 1,8 Milliarden Euro gewährt hat.

EASY SOFTWARE

Deltus 36 wird den Aktionären der Easy Software AG ein Übernahmeangebot machen. Geboten werden 11,50 Euro je Aktie in bar. Der Schlusskurs lag bei 5,75 Euro.

