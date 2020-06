MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der Pharmakonzern Astrazeneca lote einen Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Gilead Sciences aus, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Es wäre die grösste Fusion in dem Sektor aller Zeiten. Astrazeneca habe Gilead im Mai informell kontaktiert, um das Interesse der anderen Seite abzuklopfen, so Bloomberg. Entscheidungen seien noch keine getroffen worden, und formelle Gespräche zwischen den beiden Unternehmen gebe es auch nicht. Gilead sei derzeit nicht an einem Zusammenschluss mit einem anderen grossen Konzern interessiert sondern wolle sich auf Partnerschaften und kleinere Übernahmen konzentrieren.

JD.COM

Der chinesische E-Commerce-Gigant will mit einer Zweitnotierung in Hongkong bis zu 31,39 Milliarden Hongkong-Dollar (ca. 3,6 Milliarden Euro) einsammeln. Das Unternehmen, das bereits in den USA gelistet ist, kündigte am Montag den Verkauf von 133 Millionen Aktien an. Die Aktien sollen zum Stückpreis von höchstens 236 Hongkong-Dollar verkauft werden. Der endgültige Preis werde am Donnerstag festgelegt, erster Handelstag soll der 18. Juni sein.

