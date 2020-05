MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

ist im zweiten Geschäftsquartal nach endgültigen Zahlen auch unter dem Strich tief in die Verlustzone gerutscht. Grund waren unter anderem die behördlich angeordneten Marktschliessungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie seit Mitte März in vielen Ländern, welche den Umsatz einbrechen liessen, während die Fixkosten weiterliefen. Der Elektronikhandelskonzern gab nun einen neuen Ausblick. Der beinhaltet aber nach eigenen Aussagen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das eigene Geschäft nur begrenzt, da diese immer noch mit starken Unsicherheiten behaftet seien. Demzufolge soll der währungsbereinigte Umsatz unter Vorjahr, der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern im Geschäftsjahr 2019/20 per Ende September nun "signifikant" unter Vorjahr liegen.

EVOTEC

BERICHTET

1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q19

Umsatz 119 +15% 104

EBITDA bereinigt 30 -- 30

Ergebnis nach Steuern 17 +30% 13

Ergebnis je Aktie 0,11 +22% 0,09

Evotec bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020. Erwartet werden Konzernerlöse in Höhe von 440-480 Mio. € (2019: 446,4 Mio. €) und ein bereinigtes Konzern-EBITDA in Höhe von 100-120 Mio. (2019: 123,1 Mio. €).

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

PATRIZIA IMMOBILIEN

sieht sich nach einem "soliden" Start in das neue Jahr zwar gerüstet, weitet seine Prognose für das Gesamtjahr angesichts der anhaltenden Unsicherheit auf den Märkten aber nach unten aus. Das operative Ergebnis wird nun in einer Spanne von 100 bis 140 Millionen Euro gesehen nach zuvor 120 bis 140 Millionen Euro. 2019 lag das operative Ergebnis bei 134,5 Millionen Euro und damit über Plan. Der Dividendenvorschlag von 0,29 Euro je Aktie für 2019 wurde bestätigt.

SMA SOLAR

hat im ersten Quartal trotz der Corona-Krise sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis kräftig gesteigert. Zudem erzielte der Wechselrichterhersteller deutliche Zuwächse bei den Auftragseingängen. Die Jahresprognose bekräftigte SMA Solar, will aber weitere Massnahmen zur Kostensenkung auf den Weg bringen.

SARTORIUS

Die Aktionäre des Laborausrüsters müssen sich aufgrund der Unsicherheiten in der Corona-Krise mit einer niedrigeren Dividende zufriedengeben. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Aktionäre pro Vorzugsaktie nun 36 Euro-Cent und pro Stammaktie 35 Cent bekommen nach 62 bzw 61 Cent im Vorjahr. Der ursprüngliche Dividendenvorschlag vom 13. Februar hatte auf 71 Cent je Vorzugs- und 70 Cent pro Stammaktie gelautet. Sartorius geht nach eigenen Angaben davon aus, für geraume Zeit mit beträchtlichen Unsicherheiten und Risiken leben zu müssen. Gleichzeitig eröffne die aktuelle Situation auch Möglichkeiten, das Portfolio mit innovativen Technologien zu stärken.

STRATEC

hat im ersten Quartal deutlich mehr umgesetzt und verdient. Der Umsatz stieg um 21,3 Prozent auf 56,5 Millionen Euro. Die Pandemie hatte einen geringen positiven Einfluss auf die Umsatzentwicklung. Das adjustierte EBIT wuchs im Quartal dank des erhöhten Umsatzes und Skaleneffekten um 53,9 Prozent auf 7,7 Millionen Euro.

BERENTZEN

Am Dividendenvorschlag ändere sich nicht, hiess es. Vorstand und Aufsichtsrat werde die Ausschüttung von 0,28 Euro je Aktie vorschlagen. Damit sollen rund 53 Prozent des Konzernergebnisses des Geschäftsjahres 2019 ausgeschüttet werden.

AB INBEV

S&P Global Ratings senkt das Rating auf BBB+ nach A-, der Ausblick ist negativ.

PIRELLI & C.

hat angesichts der in der Corona-Pandemie deutlich gesunkenen Nachfrage im ersten Quartal einen Umsatzeinbruch um ein Fünftel und einen überdurchschnittlichen Gewinnrückgang verzeichnet. An den Anfang April genannten Zielen 2020 hält der italienische Reifenhersteller dennoch fest.

CISCO

Der Netzwerkausrüster hat im dritten Quartal die Erwartungen des Marktes leicht übertroffen. Der Umsatz reduzierte sich zwar um 8 Prozent auf 12 Milliarden Dollar, doch die Analysten hatten dem Unternehmen lediglich 11,88 Milliarden Dollar zugetraut. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 79 US-Cent ebenfalls die Markterwartung von 71 US-Cent.

