MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die US-Regierung hat jegliche Verwicklung in eine angeblich versuchte "Invasion" in Venezuela bestritten. "Es hat nichts mit unserer Regierung zu tun", sagte Präsident Donald Trump am Dienstag in Washington. Das US-Aussenministerium warf der venezolanischen Regierung vor, eine "grossangelegte Desinformationskampagne" zu fahren, um von den internen Problemen des Landes abzulenken.

BMW

dampft wegen der Pandemie seine Prognose für das laufende Jahr weiter ein. Die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in zahlreichen Märkten würden länger anhalten als bislang erwartet, teilte der DAX-Konzern mit. Die Absatzsituation in diesen Märkten werde sich nicht wie zuvor unterstellt nach einigen Wochen normalisieren. Besonders stark werde sich dies im zweiten Quartal 2020 zeigen. Die EBIT-Marge im Segment Automobile sieht BMW deshalb 2020 jetzt nur noch bei 0 und 3 Prozent. Hier hatte das Unternehmen im März noch 2 bis 4 Prozent angekündigt. Vergangenes Jahr hatte BMW eine operative Rendite von 4,9 Prozent erzielt.

FRESENIUS

hat im ersten Quartal während der Ausbreitung des Coronavirus von China aus mehr umgesetzt und unter dem Strich mehr verdient. Beim operativen Gewinn ergab sich währungsbereinigt ein kleiner Rückgang. Gründe waren vor allem coronabedingt behördlich verordnete Produktionsstillstände in China bis weit in den März sowie die Verschiebung von medizinischen Eingriffen, während die Fixkosten weiter liefen.

VW

Im VW-Dieselskandal hat der Bundesgerichtshof (BGH) zum Verhandlungsauftakt Zweifel an der Position des Autoherstellers geäussert. Der Vorsitzende Richter Stephan Seiters stellte am Dienstag mehrere Argumente des Konzerns in Frage - vor allem die, dass den Kunden durch die Abschalteinrichtung kein Schaden entstanden sei.

FRAPORT

hat zum Jahresauftakt wegen der Covid-19-Pandemie einen massiven Umsatzeinbruch verbucht und unter dem Strich rote Zahlen geschrieben. Damit schrieb der Konzern erstmals seit seinem Börsengang im Jahr 2001 einen Verlust im ersten Quartal. Die Umsatzeinbussen aufgrund der im März eingebrochenen Passagierzahlen konnten durch Kostensenkungen nur teilweise ausgeglichen werden.

RATIONAL

leidet massiv unter der Corona-Krise. Die Auftragseingänge seien in den vergangenen Wochen um rund 50 bis 60 Prozent eingebrochen, teilte das Unternehmen bei der Veröffentlichung endgültiger Zahlen zum ersten Quartal mit. Im zweiten Quartal rechnet Rational mit deutlichen Umsatz- und Gewinneinbussen, eine Prognose für das Gesamtjahr traut es sich nach wie vor nicht zu.

HELLOFRESH

begibt nicht nachrangige und nbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit einer Fälligkeit im Jahr 2025 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 175 Millionen Euro.

QIAGEN

erwartet im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr. Die Prognose für das Gesamtjahr setzt Qiagen wegen der Unsicherheit rund um die Corona-Pandemie aus.

JENOPTIK

ist dank einer schnellen Reaktion auf die Corona-Krise zuversichtlich, 2020 die Markterwartung der Analysten beim Umsatz von etwa 800 Millionen Euro und bei der EBITDA-Marge von rund 14,3 Prozent erfüllen zu können. Im zweiten Quartal rechnet der orstand allerdings mit Corona-bedingten Umsatz- und Ergebniseinbussen insbesondere in den Automotive-nahen Geschäftsbereichen sowie in der Luftfahrtindustrie.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

erwartet nach einem Fehlbetrag im ersten Halbjahr auch im Gesamtgeschäftsjahr 2019/20 einen Verlust. Zudem kann sie nach eigenen Angaben nun keine neue Prognose zur Dividende für das laufende Geschäftsjahr abgeben.

ISRA VISION

Die Aktien der Eckert + Ziegler werden Isra Vision im TecDAX ablösen. Auch aus dem SDAX fallen Isra Vision heraus, den Platz übernehmen Zeal Network. Die Änderungen werden zum 8. Mai 2020 wirksam.

AXA

hat im ersten Quartal zwar nur wenig von der Corona-Krise gespürt, erwartet im weiteren Jahresverlauf aber eine Gewinnbelastung durch die Pandemie. In den ersten drei Monaten des Jahres fielen die Einnahmen um 9 Prozent auf 31,7 Milliarden Euro, wie Axa mitteilte. Der Rückgang war auf den Verkauf von Geschäftsteilen zurückzuführen, bereinigt darum legten die Einnahmen um 4 Prozent zu.

AIRBNB

reagiert mit einem massiven Stellenabbau auf die Belastungen durch die Corona-Krise. Wie der Vermittler von Ferienwohnungen mitteilte, baut er 1.900 Stellen ab oder ein Viertel seiner Belegschaft. Ausserdem kürzt das Unternehmen seine Investitionen in nicht zum Kerngeschäft zählenden Bereichen. Airbnb geht davon aus, dass die Pandemie sein Geschäft verändert, auch wenn die Menschen wieder auf Reisen gehen.

BEYOND MEAT

Die hohe Nachfrage nach vegetarischen Burgern und anderen Fleischersatzprodukten hat Beyond Meat im ersten Quartal die überraschende Rückkehr in die schwarzen Zahlen ermöglicht. Das US-Unternehmen konnte den Umsatz mehr als verdoppeln, weil seine Partner und Händler ihre Lager wegen der Coronavirus-Pandemie vorsichtshalber gefüllt haben.

GILEAD

will zur Herstellung und zum Vertrieb seines Covid-10-Medikaments Remdesivir ausserhalb der USA andere Pharmahersteller ins Boot holen. Wie das Unternehmen mitteilte, führt es derzeit Gespräche mit anderen Konzernen über Lizenzen zur Herstellung des Medikaments in Europa, Asien und Entwicklungsländern bis mindestens 2022. So solle die weltweite Versorgung sichergestellt werden.

UBER / LYFT

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat die Fahrdienstvermittler Uber und Lyft im Streit um die Beschäftigungsverhältnisse ihrer Fahrer verklagt. Generalstaatsanwalt Xavier Becerra warf den Unternehmen am Dienstag vor, Fahrer fälschlicherweise als unabhängige Selbstständige und nicht als Angestellte auszugeben. Den Fahrern seien damit Rechte wie ein Mindestlohn, bezahlte Überstunden, eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und eine Arbeitslosenversicherung vorenthalten worden.

WALT DISNEY

hat im zweiten Geschäftsquartal angesichts der grassierenden Pandemie einen massiven Gewinnrückgang verzeichnet. Disney vermeldete einen Nettogewinn von 460 Millionen Dollar, das war ein Minus zum Vorjahresgewinn (rund 5 Milliarden Dollar) von über 90 Prozent. Je Aktie verdiente Disney 25 Cent.

