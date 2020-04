MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

bereitet sich wie ihre Wettbewerber dies- und jenseits des Atlantiks auf hohe Kreditverluste wegen der Corona-Krise vor. Die spanische Bank stellt deshalb 2,3 Milliarden Euro zurück, wie das Geldhaus ankündigte. Dies und ein Rückgang der Einnahmen habe im ersten Quartal zu einem Gewinnrückgang um 82 Prozent auf 331 Millionen Euro geführt. Die Einnahmen verringerten sich um 2 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro.

UBS

hat im ersten Quartal dank eines hohen Kundentransaktionsvolumen in ihrer Vermögensverwaltung und in der Investmentbank den Gewinn trotz der Corona-Krise erheblich gesteigert. Beim Geschäftsertrag wies die UBS trotz höherer Wertberichtigungen für Kreditrisiken ein Wachstum von 10 Prozent aus. Unter dem Strich bilanzierte die Bank ein Ergebnis von 1,59 Milliarden Dollar, das war ein Plus von 40 Prozent. Mit Blick auf das laufende Jahr geben sich die Schweizer angesichts der weltweiten Covid-19-Krise und der damit verbundenen Unsicherheiten allerdings sehr verhalten.

US-AUTOBAUER

Die drei grossen US-Autobauer wollen die Produktion in ihren heimischen Fabriken offenbar ab dem 18. Mai wieder aufnehmen. Das berichten mehrere Informanten. General Motors, Ford und Fiat Chrysler hatten die Arbeit in den Werken wegen der Pandemie im März eingestellt.

AMAZON

In Frankreich liefert Amazon bis mindestens 5. Mai keine Waren aus. Das teilte der US-Onlineriese am Montag mit. Das Berufungsgericht in Versailles hatte zuvor bestätigt, dass der Versandhändler seine Logistikzentren auf Corona-Ansteckungsrisiken für die Mitarbeiter überprüfen muss.

BOEING

Der Luftverkehr könnte sich nach Ansicht von Boeing-Chef David Calhoun zwei bis drei Jahre lang nicht von der aktuellen Krise erholen. "Die Gesundheitskrise ist anders als alles, was wir je erlebt haben", sagte Calhoun laut Redetext auf der Hauptversammlung zu den Aktionären. "Es wird Jahre dauern, bis er wieder den Stand vor der Pandemie erreicht".

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2020 01:38 ET (05:38 GMT)