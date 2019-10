MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat für das dritte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18

Umsatz 300 -21% 299 -21% 380

EBITDA 92 -43% 85 -47% 160

EBIT 64 -54% 56 -59% 138

Ergebnis nach Steuern 60 -48% 42 -63% 115

Ergebnis je Aktie 1,65 -53% 1,33 -62% 3,53

TAKKT

macht die Eintrübung der Wirtschaft in Europa zu schaffen. Das Unternehmen senkte die Prognose für das Gesamtjahr und kündigte an, mit Sparmassnahmen gegenzusteuern. Die Massnahmen werden im vierten Quartal zu Einmalaufwendungen führen, teilte der Versandhändler für Geschäftsausstattung mit.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

bindet mehrere Vorstandsmitglieder für weitere Jahre. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden die Verträge von fünf Vorständen jeweils bis zum 31. Juli 2023 verlängert.

ALITALIA

Die italienische Regierung will den Interessenten an der angeschlagenen Fluggesellschaft mehr Zeit geben. Sie hat die Frist, in der verbindliche Angebote eingereicht werden müssen, nun bis zum 21. November verlängert.

EUROPCAR

Der Autovermieter senkte nach einem durchwachsenen dritten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr. Wie die Europcar Mobility Group SA mitteilte, lasten die Eintrübung der Weltwirtschaft und die Unsicherheiten rund um den Brexit auf dem Geschäft.

EBAY

Der Online-Marktplatz hat im dritten Quartal zwar trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs besser als erwartet abgeschnitten. Der Konzern gab jedoch einen enttäuschenden Umsatzausblick für das saisonal so wichtige Schlussquartal.

FORD

Schwächere Absätze in China und ein intensiverer Wettbewerb auf dem Heimatmarkt lassen den US-Autobauer Ford vorsichtiger werden. Der Konzern senkte den Ausblick für den operativen Gewinn im laufenden Jahr. Im dritten Quartal übertraf das Unternehmen die Analystenprognosen dagegen deutlich.

MICROSOFT

Der Softwarekonzern profitierte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 einmal mehr von dem rasanten Wachstum im Bereich Cloud. Die Erwartungen der Analysten wurden klar übertroffen.

SK HYNIX

Der südkoreanische Chiphersteller hat im dritten Quartal einen herben Gewinneinbruch verzeichnet. Weil die Preise für Speicherchips aber langsam aus der Talsohle kommen, fiel der Rückgang nicht ganz so stark wie befürchtet aus.

TESLA

Der Elektroautobauer Tesla hat im dritten Quartal entgegen den Erwartungen schwarze Zahlen geschrieben. Dabei profitierte das Unternehmen unter anderem von niedrigeren Kosten. Zuvor hatte Tesla zwei Quartale in Folge Verluste eingefahren.

