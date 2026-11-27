Der Goldpreis sank um 0,4 Prozent auf 3.566 Dollar. Er litt tendenziell weiter unter der Erwartung steigender Zinsen.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,13 +2,9 2,45 83,68

Brent/ICE 97,24 +0,7 0,67 96,57

Die Ölpreise bauten die jüngsten Gewinne aus. Das Barrel der Sorte Brent verteuerte sich im europäischen Handel um 1,8 auf 96,30 Dollar. Ursache für den Anstieg waren erneute Angriffe jemenitischer Huthis auf die saudische Energie-Infrastruktur.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

TARIFEINIGUNG METALL- UND ELEKTROINDUSTRIE

Nach zwei Warnstreik-Wellen haben die IG Metall-Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in der vierten Verhandlungsrunde eine Tarifeinigung für die Metall- und Elektroindustrie erzielt. Finanziell sieht das Ergebnis eine von der Nettoumsatzrendite abhängige Einmalzahlung zwischen 150 und 450 Euro sowie zwei dauerhafte Entgelterhöhungen vor: einmal um 2,0 Prozent ab Mai 2027 und um weitere 2,3 Prozent ab April 2028.

ADIDAS

Moody's Ratings hat das langfristige Emittentenrating mit "A3" sowie das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Adidas AG bestätigt. Der Ausblick wurde von "stabil" auf "positiv" angehoben wegen der anhaltenden Verbesserung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens.

IMPERIAL BRANDS / ALTRIA

Der Tabakkonzern Imperial Brands hat nach eigenen Angaben keinerlei Übernahmegespräche geführt. Der US-Konkurrent Altria Group hatte zuvor sein Interesse an einem solchen Schritt bekundet und ein Barangebot für Imperial Brands in Erwägung zu ziehen. Imperial erwiderte daraufhin, man habe weder von Altria noch von Dritten eine Kontaktaufnahme oder einen Vorschlag erhalten. Das Unternehmen betonte jedoch zugleich, jedes unterbreitete Angebot prüfen zu wollen.

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November 27, 2026 01:34 ET (06:34 GMT)