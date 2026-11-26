Der Goldpreis gab zunächst nach dem jüngsten Rücksetzer weiter nach, erholte sich im Späthandel aber und legte um gut 10 Dollar auf 3.571 zu. Die Konjunkturdaten des Tages hätten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen untermauert, was das Edelmetall auf seinem zuletzt deutlich erniedrigten Niveau gehalten habe, hiess es.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,08 +0,5 0,40 83,68

Brent/ICE 95,06 +0,5 0,45 94,61

Für die Ölpreise ging es nach dem Rückgang in den vergangenen Tagen deutlicher nach oben. Das Barrel der Sorte Brent verteuerte sich um 3,7 auf knapp unter 95 Dollar. "Die Situation im Nahen Osten bleibt weiter fragil, und erneute Spannungen könnten eine starke Preiserholung auslösen", sagte Konstantinos Chrysikos von Kudo.com.

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USA - Konjunktur

Der Preisdruck in den USA hält an, während das Beschäftigungsniveau leicht steigt. Dies geht aus dem Beige Book der US-Notenbank hervor, das Berichte über die aktuelle Wirtschaftslage in den zwölf Bezirken der US-Notenbank zusammenfasst. Insgesamt stiegen die Preise demnach zuletzt moderat und die Wirtschaftsakteure rechneten damit, dass sowohl die Ausgaben als auch die Preise in den kommenden Monaten weiter anziehen dürften. Die Beschäftigung legte insgesamt leicht zu, Vertreter aus mehreren Wirtschaftszweigen verwiesen auf eine stabile oder steigende Nachfrage nach Arbeitskräften.

AMAZON

Beschäftigte in Deutschland werden am Freitag, dem "Black Friday" in den Streik treten. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, fordern die Mitarbeiter die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels und des "Tarifvertrag Gute und Gesunde Arbeit".

LUKOIL INTERNATIONAL

Ein von US-Akteuren geführtes Konsortium hat der Übernahme von Lukoil International zugestimmt. Ziel der Transaktion ist es, Energieanlagen unter die Kontrolle der USA und ihrer Verbündeten zu bringen. Lukoil International ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, die nicht-russische Öl- und Gasvermögenswerte verwaltet. Durch die Transaktion gehen die nicht-russischen Öl- und Gasaktivitäten von Lukoil von der russischen Mutter auf das Konsortium übergehen.

NVIDIA

S&P Global Ratings hat Nvidia wegen einer möglichen Herabstufung seines AA-Kreditratings auf die Beobachtungsliste gesetzt. Als Grund nannte die Ratingagentur "Schwachstellen im Management- und Governance-Rahmen von Nvidia, insbesondere im Hinblick auf Struktur, Zusammensetzung und Effektivität des Boards."

NVIDIA

Laut US-Beamten soll es keine Beweise dafür geben, dass die chinesische Technologie-Managerin, die eine Affäre mit Jensen Huang hatte, vom chinesischen Geheimdienst angewiesen wurde, den Nvidia-CEO auszuspionieren. Tatsächlich deuteten die derzeit von den USA gesammelten Beweise darauf hin, dass die Beziehung zwischen Alice Huang und Jensen Huang romantischer Natur gewesen sein könnte.

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November 26, 2026 01:33 ET (06:33 GMT)