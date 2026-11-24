+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:48

EUR/USD 1,0909 +0,1 0,0008 1,0901 1,0882

EUR/JPY 173,74 +0,2 0,4000 173,3400 173,3300

EUR/CHF 0,918 +0,1 0,0007 0,9173 0,9178

EUR/GBP 0,8361 +0,0 0,0002 0,8359 0,8362

USD/JPY 159,27 +0,2 0,2700 159,0000 159,2600

GBP/USD 1,3043 +0,1 0,0012 1,3031 1,3012

USD/CNY 6,661 -0,1 -0,0033 6,6643 6,6643

USD/CNH 6,6619 -0,1 -0,0045 6,6664 6,6679

AUS/USD 0,6631 +0,1 0,0005 0,6626 0,6616

Bitcoin/USD 60.459,27 -1,4 -833,32 61.292,59 61.410,97

Der Dollar legte deutlich zu. Der Euro ging mit 1,0906 Dollar aus dem US-Handel und damit auf dem niedrigsten Niveau seit April 2025. Die Wiedereinsetzung von Nvidia-CEO Huang habe den Dollar gestützt, hiess es. Huangs Rückkehr stärke die Zuversicht in den KI-Boom und damit in die Wachstumsperspektiven der US-Wirtschaft und die kräftige Erholung der Technologiewerte habe Anleger zudem wieder mit weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank rechnen lassen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.619,76 -0,3 -11,92 3.631,68

Silber 42,21 -2,0 -0,85 43,06

Platin 1.288,04 -2,8 -36,96 1.325,00

Der Goldpreis erholte sich etwas von den jüngsten Verlusten. Die Feinunze verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 3.631 Dollar im späten US-Geschäft. In der Vorwoche hatte das Edelmetall mit den starken Verlusten bei Aktien noch den stärksten Rückgang seit März verzeichnet. "Dass die Goldpreise bei Ausverkäufen an den Aktienmärkten zunächst fallen, ist ein übliches Muster", kommentierten Analysten von Goldman Sachs. "Die Liquidität von Gold macht es bei starken Abverkäufen risikoreicher Anlagen zu einer Quelle von Barmitteln." Mit der Erholung bei Aktien, ging es somit folgerichtig auch für den Goldpreis wieder etwas nach oben. Allerdings bremsten zugleich der gestiegene Dollar und die wieder gestiegene Erwartung höherer Zinsen.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 79,72 -0,6 -0,45 80,17

Brent/ICE 88,93 -0,5 -0,44 89,37

Die Ölpreise gaben kräftig nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fiel um 3,5 Prozent auf knapp über 89 Dollar. Ausschlaggebend sei vor allem die Aussicht auf ein wachsendes Überangebot gewesen, sagten Markteilnehmer. Die Ölexporte aus dem Nahen Osten hätten sich schneller erholt als erwartet, zudem sei die libysche Sharara-Pipeline wieder in Betrieb genommen worden. Gleichzeitig sei ein Teil der geopolitischen Risikoprämie herausgenommen worden, weil US-Präsident Trump einer diplomatischen Lösung im Konflikt mit Iran offenbar mehr Zeit einräume - trotz anhaltender Angriffe auf Schiffe und Energieanlagen in der Region.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

USA - Geldpolitik

Die Fed muss nach Worten von New Yorks Fed-Präsident John Williams weitere Massnahmen ergreifen, um die hohe Inflation einzudämmen - und sollten die Preissteigerungen hartnäckig bleiben, seien Zinserhöhungen bei aufeinanderfolgenden Sitzungen nicht ausgeschlossen. In einer Rede sagte er: "Wir müssen im Laufe der Zeit Massnahmen ergreifen, die sicherstellen, dass wir die Inflation zeitnah und dauerhaft wieder auf unser Ziel von 2% zurückführen". Dies könne ein beschleunigtes Straffungstempo bedeuten.

CLARIANT

hat bestätigt, Gespräche über eine potenzielle Übernahme des Werkstoffunternehmens Ashland geführt zu haben. Dies geschehe in Partnerschaft mit der privaten Beteiligungsgesellschaft CD&R. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, dass sich Clariant und CD chen über den Erwerb der an der US-Börse notierten Ashland befänden. Angeblich werde eine reine Barübernahme erwogen.

ROCHE

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Wilserdly von Genentech zugelassen. Dabei handelt es sich um eine neue Hormontherapie für Brustkrebs im Frühstadium. Zuvor hatte die Roche-Tochter nachgewiesen, dass das Medikament das Rückfallrisiko im Vergleich zur Standard-Hormontherapie um 30 Prozent senkt.

SANOFI

übernimmt den US-Arzneimittelhersteller Insmed und baut damit sein Portfolio in den Bereichen Immunologie und seltene Krankheiten aus. Sanofi zahlt 175 Dollar je Aktie für sämtliche ausstehenden Insmed-Papiere - insgesamt 41 Milliarden Dollar.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 24, 2026 01:42 ET (06:42 GMT)