möglichen Lieferungen leistungsstarker Chips oder vertraulicher Informationen nach China zugestellt. Auch das Argument, Anleger veräusserten Aktien aus ihren Portfolios, um Anthropic-Aktien zu kaufen, zog kaum. Die Anthopic-Aktie stürzte um 8,5 Prozent ab und lag zuletzt noch 7,1 Prozent über ihren Ausgabekurs vom Donnerstag. Belastet wurde die Aktie auch von Apple. Der iPhone-Hersteller entwickelt laut einem Bericht einen neuen KI-Agenten, der mit den Angeboten von OpenAI und Anthropic konkurrieren soll. Apple zeigten relative Stärke und verloren nur 1,9 Prozent. AMD brachen um weitere 13,2 Prozent ein. Im Handel wurde auf einen negativen Bericht des Leerverkäufers Hunterbrook verwiesen. Nach positiven Drittquartalszahlen machten Gap einen Satz bum 11,4 Prozent nach oben.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,62 -0,17

10 Jahre 4,91 -0,15

Am Rentenmarkt sanken die Renditen stark, laut Teilnehmern als Folge von Umschichtungen aus Risikopapieren, vornehmlich Aktien, in den sicheren Anleihehafen - ungeachtet der zuletzt gestiegenen Zinserhöhungserwartungen. Gegen Zinserhöhungen sprach derweil, dass die Verbraucherstimmung für November nach unten revidiert wurde und schwächer als erwartet ausfiel. Am Zinsterminmarkt gingen die Zinserhöhungserwartungen zurück. Teilnehmer sahen eine mögliche Ursache dafür in der Baisse am Aktienmarkt: Der Kurseinbruch könnte die Konjunktur zusätzlich belasten und damit den Inflationsdruck verringern, was der US-Notenbank Spielraum geben würde, auf weitere Zinserhöhungen zu verzichten, so die Überlegung.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:29

EUR/USD 1,0995 +0,3 0,0028 1,0967 1,0981

EUR/JPY 174,73 +0,5 0,8700 173,8600 174,3000

EUR/CHF 0,9221 +0,1 0,0010 0,9211 0,9215

EUR/GBP 0,8377 -0,1 -0,0006 0,8383 0,8382

USD/JPY 158,91 +0,2 0,3800 158,5300 158,7200

GBP/USD 1,3123 +0,3 0,0042 1,3081 1,3098

USD/CNY 6,6687 -0,1 -0,0083 6,6770 6,6770

USD/CNH 6,6706 -0,1 -0,0031 6,6737 6,6749

AUS/USD 0,6645 +0,5 0,0030 0,6615 0,6641

Bitcoin/USD 61.510,66 +1,1 640,64 60.870,02 59.231,78

Der Dollar tendierte unter dem Strich seitwärts, nachdem sowohl in den USA wie auch in der Eurozone die Zinserhöhungserwartungen zuletzt gestiegen waren. Der Euro kostete zuletzt 1,0968 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.617,95 +2,4 85,66 3.532,29

Silber 42,61 +3,5 1,43 41,18

Platin 1.312,02 +1,0 12,87 1.299,15

Gold und Silber fielen auf die tiefsten Stände seit über einem Jahr. Mit der Erwartung steigender Zinsen wurde Gold weiter verkauft. Auch ein breiter Ausverkauf bei Rohstoffen habe belastet, hiess es. Die Feinunze verbilligte sich um 1,9 Prozent auf 3.533 Dollar im späten US-Handel. Dass Anleger aus Aktie flüchteten und sichere Häfen aufsuchten, zu denen grundsätzlich auch Gold zählt, stützte in dem Umfeld nicht.

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,42 +0,0 0,01 83,41

Brent/ICE 92,42 -0,2 -0,15 92,57

Die Ölpreise gaben zunächst nach, erholten sich aber im Verlauf wieder und gingen wenig verändert aus dem US-Handel. Brent kostete zuletzt 92,60 Dollar. Laut Raymond James haben sich die Ölmärkte an periodische Spannungen im Nahen Osten gewöhnt, solange diese nicht in einen grösseren Konflikt eskalieren.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

EU / Indonesien

Die EU hat ehrgeizige Abkommen mit Indonesien unterzeichnet. Diese schaffen die meisten Zölle auf Waren zwischen beiden Seiten ab und sollen wirtschaftliche Vorteile in Milliardenhöhe bringen.

UNGARN - Rating

Moody's Ratings hat den Ausblick für Ungarn von negativ auf stabil angehoben und das Rating Baa2 bestätigt.

TAKKT

hat nach dem Cyberangriff im Oktober die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt. Der Vorstand rechnet nun mit einer organischen Umsatzentwicklung von rund minus 7 (ursprünglich: -7 bis +3) Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge leicht unterhalb von 2 (ursprünglich: 2 bis 5) Prozent. Aufgrund des schwächeren operativen Ergebnisses und ins Jahr 2027 verschobener Zahlungseingänge erwartet Takkt nun einen negativen ferien Cashflow zwischen minus 30 und minus 10 Millionen Euro, wobei ein Wert im unteren Bereich als wahrscheinlicher gilt. Ursprünglich war ein positiver freier Cashflow angestrebt worden.

THYSSENKRUPP NUCERA

hat beim operativen Ergebnis die eigene Prognose verfehlt. Das EBIT brach auf minus 136 von plus 2 Millionen Euro im Vorjahr ein. Nucera hatte einen Verlust von 105 bis 75 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Im Gesamtjahr fielen Einmalbelastungen von 110 Millionen Euro an, die Nucera mit zusätzlichen Aufwendungen bei Neubauprojekten und einer Wertberichtigung auf eine Pilotanlage für die Hochtemperatur-Elektrolyse begründete. Der Umsatz lag bei 450 Millionen Euro und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 845 Millionen Euro und am unteren Ende der hauseigenen Prognose von 450 bis 500 Millionen Euro. Unter dem Strich betrug der Verlust 2025/26 auf vorläufiger Basis 145 Millionen Euro nach einem Gewinn von 5 Millionen. Der Cashflow war mit 16 Millionen Euro positiv und stieg damit um 5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Der Auftragseingang kletterte um rund 60 Prozent auf 559 Millionen Euro, womit Thyssenkrupp Nucera seine Prognose erfüllte.

ABB

übernimmt Ziehl-Abegg, einen deutschen Hersteller von Ventilatoren, Motoren und Lüftungssystemen, für 2,22 Milliarden Dollar. Ziehl-Abegg dürfte im Jahr 2026 einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Dollar erwirtschaften. Die Produkte des Unternehmens kommen unter anderem in der Lüftungs- und Klimatechnik, in Rechenzentren, Reinräumen, in der Medizintechnik sowie bei Aufzugsantrieben zum Einsatz.

PARTRNERS GROUP

hat den Erwerb eines neuseeländischen Transportunternehmens von Morgan Stanley Infrastructure Partners vereinbart. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

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November 23, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)