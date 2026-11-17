Die USA haben die Kontrollen für KI-Chips verschärft und schliessen insbesondere die bisherige Umgehungsmöglichkeit über ausländische Rechenzentren. Das US-Handelsministerium setzte Malaysia, Thailand, Indonesien, Singapur und Brasilien auf die Liste der Länder, die Exportbeschränkungen unterliegen. Lieferungen fortschrittlicher Chips in diese Länder erfordern nun Exportlizenzen.

USA - KI und Konjunktur

Die US-Notenbank beginnt laut ihrem Vorsitzenden Kevin Warsh mit der Modellierung von Szenarien über die möglichen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Wirtschaft. Warsh äusserte sich dabei nicht zu den kurzfristigen Aussichten für die Zinssätze oder die Wirtschaft.

LUFTHANSA

hat im Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit nach der gescheiterten Mediation ein Angebot vorgelegt. Es sieht Neueinstellungen und zusätzliche Beförderungen sowie gleichzeitig Massnahmen zur Produktivitätssteigerung bei Lufthansa Classic vor. Lufthansa stellt nun bis zu 1.000 Neueinstellungen im Cockpit bis Ende 2033 und entsprechend jährlich bis zu 150 zusätzliche Kapitänsbeförderungen in Aussicht.

SPRINGER NATURE

hat das organische Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten dank der Sparte Research leicht beschleunigt. Für 2026 erwartet Springer Nature nun ein organisches Umsatzwachstum von "mindestens 6" statt "rund 6" Prozent. Die organische bereinigte operative Ergebnismarge soll weiterhin um mindestens 30 Basispunkte zulegen. Im Neunmonatszeitraum stieg der Umsatz um 2,8 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro. Organisch betrug das Wachstum 6,3 Prozent. Im ersten Halbjahr hatte es bei 6,2 Prozent gelegen. Das mit Abstand grösste Segment Research wies mit 7,4 Prozent das höchste organische Wachstum auf. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 4,8 Prozent auf 428 Millionen Euro zu. Auf organischer Basis lag das Plus bei 7,7 Prozent. Die operative Marge rückte um einen halben Prozentpunkt bzw organisch um 36 Basispunkte auf 29,1 Prozent vor. Der freie Cashflow kletterte auf 242 Millionen Euro von 175 Millionen.

DASSAULT SYSTEMES

hat einen neuen Wachstumszyklus angekündigt und strebt für 2029 ein zweistelliges prozentuales Wachstum sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn an. Der Gesamtumsatz soll auf über 8 Milliarden Euro steigen und das verwässerte Ergebnis je Aktie ohne aktienbasierte Vergütungen, Restrukturierungsaufwendungen sowie akquisitionsbezogene Kosten 1,80 Euro erreichen.

TESLA

will rund 3 Milliarden Euro in sein Werk in Grünheide investieren, um die Produktion seines autonomen Cybercabs zu steigern.

ZURICH INSURANCE

rechnet nach der Übernahme des Cyber-Versicherers Beazley mit höheren Einsparungen und hat den Ausblick für Kapital- und Kostensynergien erhöht auf 1,8 von 1,0 Dollar. Zudem prognostiziert Zurich nun mittelfristige Ertragswachstumschancen bei Beazley von rund 1,5 statt 1,0 Milliarden Dollar. Die Kostensynergien sollen sich auf mehr als 150 Millionen Dollar belaufen.

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November 17, 2026 01:36 ET (06:36 GMT)